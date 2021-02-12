Vizyonda: Ayşe Teyze’nin TL ile aşkı

Her hafta Perşembe günü açıklanan TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet raporu, çok önemli ipuçları sunuyor.

Bu bağlamda, 5 Ocak ile biten haftada, yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları (DTH) 2,13 milyar dolar azalarak 232,9 milyar dolar oldu. Kompozisyonuna bakarsak, Ayşe Teyze’nin (gerçek kişiler) DTH’ı 1,38 milyar dolar azalırken, şirketlerin ise (tüzel kişilerin) 0,75 milyar dolar azaldı.

Kaydedilen düşüşün küçük bir miktarı altın ve parite değişiminden kaynaklanır iken, uzun bir süre sonra ilk kez DTH'da hatırı sayılır bir bozulma yaşadığına tanıklık ediyoruz. Bu çok önemli bir gelişme!

Öte yandan, yine TCMB’nin açıkladığı menkul kıymet raporuna göre, yurtdışı yerleşiklerin söz konusu haftada 183 milyon dolar hisse senedi sattığını, 141 milyon dolar ise tahvil aldığını görüyoruz.

Yabancı yatırımcının, hisse senedi piyasasında son 3 haftadır üst üste satıcı tarafta olması, borsanın yukarı yönlü benzininin bittiğine işaret ediyor olabilir. Yükseliş için, sıcak ve taze para girişine ihtiyaç duyuluyor!

Öte yandan, TCMB’nin sıkı para politikası duruşu ve yatırımcılara verdiği güven ile yabancı yatırımcıların tahvil piyasasında alımlara devam ettiğini de not etmek gerekiyor.

Dün bir tarafta Ayşe Teyze’nin TL ile aşkının yeniden kıpırdanması, diğer bir tarafta ise ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, piyasa yansıması yarattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıklamalarına göre, Türkiye, Patriot da dahil olmak üzere NATO savunma sistemlerinden alabileceği ve bunu görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO Zirvesi öncesinde, Sn. Kalın’ın açıklamaları ve beraberinde hafta ortası Savunma Bakanı Akar’ın S400 konusunda Yunanistan ve Girit örneğini vererek kapıyı aralaması beraber ele alındığında, arka planda diplomasinin yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

Dün sabah Reuters haberine göre, diplomasinin olgunlaşması durumda, dışişleri bakanları Çavuşoğlu ile Blinken arasında görüşme gerçekleşecek. ABD-Türkiye arasında suların (ilişkilerin) yeniden ısınacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Türkiye’nin PYD konusunda ısrarı, ABD’nin Kavala’nın serbest bırakılması talebi gibi süreçler, takip edilecektir.

TCMB’nin dolarizasyon eğilimini terse çevirmek için yoğun gayreti, sıkı para politikasının uzun süre devam edeceği beklentisi ve elbette enflasyonu düşürmek için geniş çapta destek arayışlarına ilaveten, Türk-ABD ilişkilernde de bir kıvılcımın yakalanması, USDTRY kurunu dün 7,00 psikolojik seviyesine kadar itti. Teknik manada 7,03 seviyesinin aşağıya geçme noktasında olduğumuzu ve beklenmedik bir gelişme olmazsa, 6,85’in yakın bir gelecekte test edilmesini bekliyoruz.

ABD’de zayıf gelen enflasyon ve istihdam, FED’in ultra gevşek para politikası duruşunu uzun bir süre daha devam ettireceğine; hatta, teşvik paketinin de gecikmeyeceği ile beraber ele alınırsa, ‘zayıf dolar temasının’ devam edeceğini düşündürüyor. Bu bağlamda, içeride USDTRY kurunun 6,85 ve daha da aşağı seviyelerin test etmesi durumunda (TL’nin faiz avantajı buna izin verebilir), TCMB’nin döviz satışlarını - ihale açarak - alacağı ve rezerv güçlendirmek isteyeceğine kesin gözüyle bakıyoruz.

Tesla'nın Pazartesi günü rezervlerinin yaklaşık % 8'ini Bitcoin'e taşıdığını açıklamasıyla kripto para birimleri rekor yükselişler kaydederken, Tesla'nın hisseleri ise yaklaşık %7 düştü.

Tesla ardından, Twitter’ın da bilançosuna Bitcoin eklemeyi düşündüğü haberini okuyoruz. Diğer bir tarafta, Bank of New York Mellon, müşterilerin dijital varlıkları tutmasına, aktarmasına ve yayınlamasına yardımcı olacak yeni bir birim oluşturduğunu söylemesi, kripto paralarda roketin yakıtını ateşleyen başka bir gelişme oldu.

Daha bitmedi. Mastercard, bazı kripto paralar ile müşterilerinin kartları üzerinden ödeme yapılmasına imkan tanıyabileceklerini açıkladı. Sağlanacak imkan ile, alıcı ve satıcının fiat para ekosisteminin dışında çalışmasına izin vererek, perakende ödeme dinamiğini kökten değiştirecek.

Bitcoin’in fiyatı dün 49bin dolar seviyesine dayanarak 55bin dolar hedefimize bir adım daha yaklaşmış oldu.

Dünya aynı dünya ama ihtiyaçlar ve beklentiler hızla değişiyor. Koskoca bir bülten yazdık, daha ne altın, ne gümüş, ne de EUR’dan söz edemedik bile. Değişimin ve ‘zincirin’ uzağında kalmayın.

Okurlarımız, kıymetli madenlerden söz etmeyince güceniyorlar. Hatta gümüşün yanına kırmızı kalp koymayınca endişeleniyorlar. Şu anda pozisyonlanma anlamında iki adet major pozisyonumuz bulunuyor. 1. Dolar satıp TL aldık ve yılbaşından beridir 6,85 seviyesini hedefliyoruz. 2. Gümüşte (XAGUSD) her düşüşü alım fırsatı olarak görüyoruz ve 35 dolar ve üzeri için sessiz bir şekilde kenarda bekliyoruz. Gümüş alımlarımızın büyük bir kısmı SLV ETF (i Shares Silver Trust – borsa fonu) olarak gerçekleştiriyoruz.

Altın ile ilgili bu sene çok büyük bir beklentimiz olmadığını, hatta gram altın için TL’nin değerleneceği beklentisi ile hemen hemen hiç pozisyonumuz olmadığını sene başı raporumuzda yazmıştık. Ons altında ise, 1,865-1,870 seviyeleri aşılırsa, cılız da olsa yükselişe eşlik edebiliriz.

Sterlin cephesinde, düşüşlerde sterlin pozisyonumuzu artırmaya çalışıyoruz. Brexit prangalarından kurtulan ve beraberinde dolar zayıflığını avantaja çeviren Sterlin, dolar karşısında 1,43 seviyesini orta vadede hedefleyebilir. 1,40 üzerinde ve 1,43 doğru tercihimiz yavaş yavaş dolar olacaktır.

Yurtdışı piyasalarında ise, malum Asya piyasaları yeni yıl tatilinde. Bu nedenle de işlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Gösterge endeks Japonya borsası Nikkei, 30 yılın zirvesinden bu sabah kar satışları ile geriledi. Açık olan bölgelerde ise hafif çaplı yükselişler görülüyor. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise küçük çaplı düşüşler hakim.

Veri takvimi bugün yoğun: İçeride TCMB'nin ödemeler dengesi rakamları ilk sırada yer alıyor. Cari açığın 2020 yılında 39 milyar dolar olması bekleniyor (turizm gelirlerinin malum olmaması büyük etken). Öte yandan TÜİK'in açıklayacağı sanayi üretimi de yakından takip edilecektir. Gözler ise, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışında olacaktır.