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Türk mali piyasalarını temkinli bir hafta bekliyor

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:07
Türk mali piyasalarını temkinli bir hafta bekliyor
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  • Perşembe günü bültenimizde belirttiğimiz üzere, ABD'nin yeni başkanı Biden, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak nitelendirdi. 
  • Karar öncesi, Biden'ın, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığını görüyoruz. Her ne kadar görüşmenin içeriğine dair detaylı bir açıklama olmasa da, Beyaz Saray, iki liderin, Haziran ayında, NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeye karar verdiğini açıkladı. Öte yandan, telefon görüşmesinde, Biden'in  1915 olaylarına yönelik görüşünü de önden ilettiğini de düşünüyoruz. 
  • En son, 1981 yılında, dönemin Başkanı Reagan, 1915 Ermeni olayları için "soykırım" ifadesini kullanmıştı. Biden'ın kararı birçok kesim tarafından kınansa da, başta Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, hükümetin şimdilik temkinli tarafta kaldığı ve acele bir karar (tepki) vermekten imtina ettiklerini görüyoruz. 
  • Her ne kadar Biden'ın kararı piyasaların bir numaralı gündem maddesi olsa da, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun 23 Nisan günü, üç ulusal kanalda canlı olarak yayımlanan konuşması, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Merkez bankalarının, son yıllarda iletişime büyük bir dikkat harcayarak neredeyse her kelimeyi nakış gibi özenle işlediği düşünülürse, Başkan'ın konuşmasında teknik hataların yer aldığını ve bunun da kredibilite kaybına yol açacağını düşünüyoruz. 
  • Özellikle, Merkez Bankası'nın kanunen fiyat istikrarını sağlamak ile görevlendirildiği düşünülüre, ilk defa 3 kanalda canlı yayınlanan merkez bankası başkanın konuşmasında, konuşmanın ana odak noktasının enflasyonla savaş yerine "128 milyar dolar nerede" olması da ayrı bir soru işareti yarattı. 
  • Özetle, Başkan Kavcıoğlu'nın genel kanı olarak başarısız görülen iletişimi ve beraberinde ABD'nin "soykırım" çıkışı, Türk mali piyasaları üzerinde baskı kurdu. Altını çizerek, piyasalar gözlüğünden konuya yaklaşırsak, olumlu sayılabilecek tek gelişmek, şimdilik hükümet kanadından orantısız bir tepki gelmemesi. Bu da haliyle, mali piyasalara konunun olumsuz yansımasını sınırlı tutabilir. 
  • ABD Doları küresel bazda zayıf kalmaya, bu minvalde ise risk iştahı olumlu tarafta seyretmeye devam ediyor. 10 yıllık ABD tahvil faizi bu sabah %1,57 seviyelerinde göreceli olarak sakin bir şekilde haftayı karşılarken, dolar endeksi (DXY) son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. 
  • EURUSD cephesinde 1,2020 seviyesinden uzun pozisyonumuz devam ediyor. 1,2150 seviyesinden kar al çalıştıracağız. Zarar kes seviyemizi ise başa baş (giriş noktasına) çektik. 
  • Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında hakim renk yeşil. Pasifiğin diğer ucunda da, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yükseliş görüyoruz. Yurtdışında hafta iyimser ve sakin başlıyor.  
  • Kıymetli madenlerde ise halen daha istediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Geçen hafta ortası 26,60 dolar seviyesine kadar ilerleyen gümüşün ons fiyatı, yeniden 26 dolar seviyesindeki 50 günlük ortalamaların geçtiği seviyeye dayandı. 
  • Türk mali piyasalarında ise, son gelişmelere bağlı olarak, volatilitenin artacağını öngörüyoruz. USDTRY kurunda, 8,42 sonrası yükselişin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik). 
  • Bu hafta gözler FED'i olağan faiz toplantısında olacak. İçeride ise TCMB Enflasyon Raporu takip edilecek. Bugün ise, içeride kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, dışarıda ise Almanya IFO endeksi ve ABD dayanıklı mal siparişleri takip edilebilir.


> USDTRY


USDTRY kuru, gerek TCMB Başkanı'nın piyasaları tatmin etmeyen konuşması, gerekse de, 1915 olaylarına ABD'nin yaklaşımı nedeniyle Türk-ABD ilişkilerinden bozulam yaşanacağı beklentisi, USDTRY kurunu 8,42 seviyelerine kadar itti. Teknik resim, adeta bir fincan-kulp formasyonunu çağrıştırıyor. 

Bu formasyonun hedefi çok çok yukarıda göründüğünden, çalışmamasını ümit ediyoruz.

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Öte yandan, 8,18 seviyesinin aşılması sonrası, Fibonacci çalışmamıza göre, ilk direnç seviyesi olan 8,36 Perşembe günü test edildi. Bir sonraki seviye tüm zamanların zirvesi olan 8,59 olarak görülüyor.

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>BTCUSD

Bitcoin'de 28bin seviyesinden başlayan ve 65bin seviyesinde biten yükseliş dalgasının %50 Fibonacci düzeltme seviyesi 46,780 dolar seviyesine denk geliyor. Şimdilik bu seviye tutmuş gibi görünse de, daha da aşağıda 43bin seviyesine doğru bir adım bizleri şaşırtmayacakır. Şimdilik kenardan izliyoruz.

 
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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz Analizi
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