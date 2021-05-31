Türk Lirası Sepet Kur: Gemi keşfedilmemiş sularda

Türk mali piyasalarında var olan kırılganlık dün de korunmaya devam etti. Türk insanının barometre olarak kullandığı USDTRY kuru, dün kamu kaynaklı döviz satışlarına (bu bir piyasa dedikodusu ve teyide muhtaç) rağmen 8,55 seviyesinin test ederek tüm zamanların rekor seviyesine dayanırken, EURTRY 10,40 , GBPTRY ise 12,10 ile rekorunu bir adım daha kuzeye taşıdı.

Böylelikle, Türk Lirası sepet bazında tüm zamanların en değersiz seviyesine yükseldi. Son haftalarda, bültenimizde, USDTRY kurunda potansiyel bir yükselişe zemin hazırlayacak teknik bir formasyonun oluşmaya başladığını söyleyerek, okurlarımızı bu yönde uyarmaya çalışmıştık.

Kurda yaşanan yükselişin arka planında makro ekonomik anlamda cari açığın fonlanması ile başlayan sancılı süreç yatıyor. Turizm gelirlerinin, artan vaka sayıları ve beraberinde sürü aşılanmasında yaşanan gecikmelere nedeniyle bu sene (döviz girişi) destek veremeyecek olması, öte yandan, yabancı yatırımcıların eksi gücü ile Türk Mali piyasalarında boy göstermemesi (sermaye hareketleri) ve belki de en önemlisi TCMB rezervlerine yönelik soru işaretleri (güven erozyonu) topyekun kurun sebep değil sonuç olduğunu bizlere anlatmaya yetiyor.

USDTRY kuru, dün akşam üzeri, günlerdir beklediğimiz yükseliş hareketini teyit edercesine 8,55 seviyesine varan bir yükseliş kaydetmesi, alternatif piyasaları da bozdu. TL'nin dolar karşısında değer kaybı, içerde BİST100 endeksinin günü %0,8 düşüşle tamamlamasına neden oldu.

İçeride sancılı seyir gözle görülür bir şekilde devam ederken, dışarıda ise iyimserlik korunuyor. ABD borsaları geceyi ılımlı bir yükseliş ile tamamlaması ardından sabah saatlerinde Asya piyasalarında coşkulu bir yükseliş görülüyor.

Özellikle yatırımcılar, ABD'nin dünyayı COVID-19 salgınından çıkaracağına ve Biden yönetiminin multi-trilyon dolarlık harcama iyimserliğine paralel Asya hisse senedi piyasaları yükselişini yedinci güne taşıdı.

Gösterge endeks Tokyo borsası %2,2 yukarıda işlem görüyor. Hisse senetlerinin yükselişine karşı, bütçe harcama artışı, ister isteme kendisini hafif de olsa tahvil faizlerini kıpırdatarak gösteriyor. Heyecan yapmaya şimdilik gerek görmüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,60 seviyesinden ve piyasalar hazır su akarken testiyi (getiri arayışı) doldurma telaşında!

Kıymetli madenler cephesinde, sakin seyri korunmaya devam ediyor. Altın 1,900 dolar, gümüşse 28 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Her ikisinde de yönün yukarıya olduğu görüşümüzü koruyoruz. Özellikle, gümüşte, 27,30 seviyesi aşağı yönlü geçilmeden, yukarı yönlü isteği devam edeceğine inanıyoruz.

Kripto para cenahında ise, amiral gemi Bitcoin, 200 günlük basit hareketli ortalamaların altında kaldığı sürece (bugün için 40,790) olası bir yukarı yükselişten şimdilik söz edemiyor, hatta risklerin aşağı yönlü artmaya başladığını da düşünüyoruz.