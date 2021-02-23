Türk Lirası faizin ‘dayanılmaz’ hafifliği

Küresel mali piyasalar, haftanın ilk iş gününü, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin gölgesinde satıcılı bir seyirle tamamladı. Neden ABD faizleri ile bültenimize mi başladık? Biraz açalım.

Enflasyonda yükseliş beklentileri, tahvil getirilerinin son dönemlerde hızla artmasına neden oluyor. Senato’dan bu hafta geçmesi beklenen devasa $1,9 trilyon mali teşvik paketi de, ister istemez ABD’de borçlanma gereksinimi artırarak kamu maliyesini zorlayacak!

Hal böyle olunca, tam bir sene önce %0,32 ile tarihi düşük seviyelere gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi, dün sabah neredeyse 1 yıl öncesine göre 5 kat artarak %1,40 seviyesine dayandı!

Enflasyon beklentilerinin artması ile, emtia fiyatlarının da dün yukarı yönlü bir seyir kaydettiğine şahit oluyoruz. Benzer bir dönem 2013’de de yaşanmıştı! Kabaca 18 haftalık zaman diliminde, 10 yıllık faiz %85 artış kaydetmiş, gelişmekte olan ülke para birimleri fena hırpalanmış (TL %14 değer kaybetmiş); altın ise tamamen yatay bir seyir izlemişti!

Her ne kadar altın enflasyona karşı bir sigorta aracı olarak görülse de, netice itibariyle bir faiz getirisi yok. Bu durumda, yükselen faiz hadlerine göre getirisi olmayan altını tutmanın fırsat maliyetinin de artığını not etmem gerekiyor!

Yine de, kısa vadede teknik bir yaklaşımla, altının 1,855-1,860 dolar seviyelerine doğru ilerlemesini bekliyoruz. Geçen hafta 1,770 dolar seviyesinden almış olduğumuz uzun pozisyonumuzda zarar kes seviyesini başabaş seviyeye yükselterek (zarar potansiyelini sıfırlayarak) uzaktan izliyoruz (bakınız grafik).

Pozisyonlanma anlamında, bu sene göz bebeğimiz olan gümüş dün %3 değer kazancı ile günü tamamladı. Teknik manada, gümüşte asıl hareketin 30 dolar seviyesinin geçilmesi işe başlayacağını öngörüyoruz. Altın gümüş rasyosunun gümüş lehine ilerlemeye devam etmesini de görüşümüz destekliyor (bakınız grafik).

Dün ABD faizlerinin %1,40 seviyesine dayanması ile kripto paralarda adeta kan gövdeyi götürdü. Tamam, kızmayın, ben de kabul ediyorum. %1,40 faizle 10 yıllık tahvil almak ve Bitcoin satmak pek de akla yatmıyor ama unutmamak gerekiyor ki, yaşadığımız bu tuhaf zamanın yegane sorumlusu da ‘faizsizlik’ ve getiri arayışı!

Dün faizin yükselmesi ile, yine dün sabah sizlerle paylaştığımız Elliott çalışmamıza paralel Bitcoin’de 58bin zirvesinden düşüşü yakalamak bir yana, düşeceği nokta olan 47bini de ‘nokta’ atışı ile hesaplayabildik. Çok net ve ‘duygusuz’ bir şekilde, teknik çalışmamıza göre düzeltmenin bitmesi ardından bir sonraki hedef seviyenin 70bin seviyesinin üzerine olduğunu düşünüyoruz (bakınız grafik).

Faizlerin arttığı bir ortamda bu nasıl olacak diye hemen telaşlanmayın. Bugün gözler, FED Başkanı Powell’ın yılda iki kez yapmakla yükümlü olduğu Kongre sunumuna çevrilecek. Özellikle, ekonominin içinden geçtiği bu hassas dönemde, piyasa faizlerinin sert bir şekilde yükselmesini istemek son arzuları olacaktır. Bakalım ‘patron’ bugün ne diyecek!

USDTRY kuru, dün, Latin Amerika kaynaklı gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan sert satışa kayıtsız kalamadı. Aynı dakikalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TCMB’nin döviz rezervleri ve Albayrak ile ilgili açıklamaları da yükselişe bir miktar da olsa katkı yaptı. Hülasa, hızlı bir şekilde 7,1 seviyesine doğru yükselen kur, faizin dayanılmaz cazibesi ile geceyi 7 seviyesinde tamamlayabildi.

TL'nin yüksek ve yatırımcıları heyecanlandıran getirisinin de etkisi ve yurtdışı piyasaların bozulmaması kaydı ile, USDTRY kurunda 6,85-6,90 seviyelerinin halen daha test edilme imkanı taşıdığını düşünüyoruz. Görülmesi durumunda, döviz alma ihtiyacı ve/veya hedge amaçlı ihtiyaçlar giderilebilir.

ABD’de dondurucu soğuklar, artan enerji talebi ve yavaşlayan üretime rağmen OPEC+'nin üretim artırma fikrinde mutabakat sağlayamaması, petrol fiyatlarını yeniden yukarıya itti. Hatırlanacağı üzere, Texas’ta dondurucu soğuklar can kaybına neden olmuş, istasyonlar force majeure (mücbir sebeple) üretime ara verince, Brent cinsi ham petrol varil fiyatı 65 doları geçmişti. Akabinde OPEC+ ‘vana açağı’ haberleri ile gerileyen petrol, bu sabah 66,8 dolar ile 13 ayın yeni zirvesine yükseldi.

Artan enerji fiyatları, yükselen gıda ve baz metaller, bol bol para ve yok denecek kadar düşük merkez bankaları politika faizleri ve buna karşı yavaş yavaş yükselmeye başlayan piyasa faizleri… Tümü yaklaşan (küresel) enflasyon fırtınasının fragmanı gibi… Mim koymuş olalım.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasaları, yükselen emtia fiyatlarından feyz alarak günü olumlu kucaklıyor. Asya’da genele yayılan yükselişle, ABD borsalarının vadeli endeksleri de %0,50-0,75 bandında eşlik ediyor. Bu ne demek? Borsa İstanbul güne yükselerek başlayacak ve dünya genelinde sabah moraller yerinde. Dediğim gibi, bugün ‘patronun’ konuşacak olduğunu unutmayalım.