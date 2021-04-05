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Türk Lirası: 15 Nisan'a kadar temkinli iyimser, sonrası için endişeliyiz

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:19
Türk Lirası: 15 Nisan'a kadar temkinli iyimser, sonrası için endişeliyiz
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  • Küresel mali piyasaların büyük bir kısmının kapalı olduğu Cuma günü, ABD'de açıklanan güçlü istihdam raporu hak ettiği ilgiyi pek de göremedi.
  • Manşet veri olan tarım dışı istihdam 916bin kişi artarak Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesine gelirken, önceki aylara ilişkin rakamlar da yukarı yönde güncellendi. İşsizlik oranı piyasa tahminleri ile aynı düzeyde %6 olarak açıklandı.
  • Raporun belki de en önemli kısmı, enflasyon göstergesi olan ortalama saatlik kazançlardı ki bu da yıllık %4,5 olan beklentiyi karşılayamayarak %4,2 düzeyinde kaldı.
  • Her ne kadar manşet veri ‘kükrese’ de, enflasyonun henüz ‘kükremediğinin’ görülmesi, tatil konumunda olan piyasalarda istenilen ‘piyasa etkisini’ doğurmadı.
  • Cuma günkü raporumuzda, yabancı yatırımcının Ağbal sonrası Türk Mali piyasalarından swap kanalı ile 6,6 milyar, hisse ve tahvil satışı ile 1,9 milyar dolar çıktığını, bunun da tamamının Ayşe Teyze ve kurumların döviz satışı ile karşılandığını belirtmiştik.
  • Kısa vadede, TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun en önemli sınavı olarak görülen 15 Nisan PPK toplantısında faizlerin sabit tutulacağını, bunun da TL’yi biraz destekleyebileceğini, akabinde ise, yabancı yatırımcı eksikliğinde, artan cari açık (turizm gelirleri eksikliğinde) ve azalan TCMB rezervlerinin de gölgesinde, kur üzerinde yeni baskıların oluşabileceğini, senenin ise yeni bir rekor seviye ile tamamlanacağını düşünüyoruz.
  • Cuma günü, teknik çizimimizde belirttiğimiz seviyelerin her ikisine de temas (7,99 – 8,18) eden USDTRY kuru, günü 8,18 seviyesinde tamamladı. Türk Lirasında kırılganlık ve buna bağlı yüksek volatilitenin devam etmesi olası görülüyor. Bu sabah ilk işlemlerde 8,20 civarında bir başlangıç görüyoruz.
  • Cuma günü tatil modundan olan piyasaların yeni hafta ve gün başlangıcında, iyimser bir seyir izlediğini not edelim. Asya’da, Çin piyasaları bugün kapalı konumda olsa da, Samsung’un açıklayacağı finansallar öncesinde, Kore borsası hariç yüzler gülüyor. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de yükselişler görüyoruz.
  • Tarım dışı istihdam verisi, her ne kadar toplam istihdamın Şubat 2020 zirvesinin 8,4 milyon iş altında kaldığını gösterse de, ABD'de ekonomik faaliyetinin geri geldiğini doğrulamaya yetti. İstihdam raporu, aşılanma faaliyetlerinin hız kazandığı bugünlerde, önümüzdeki yıl tam istihdam umudunun korunmasına neden oluyor.
  • Bu arada, ABD Enerji Bakanı Granholm, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'in, iki partili bir anlaşmaya varamazsa Cumhuriyetçi milletvekillerinin desteği olmadan 2 trilyon dolarlık altyapı planını uygulamaya istekli olacağını söyledi.
  • Bir tarafta istihdamın hareketlendiği, öte tarafta Biden’in altyapı projeleri için 2 trilyon dolarda ısrarcı olması, FED'in 2023'e kadar faiz oranlarını koruyacağına dair taahhüdüne sadık kalıp kalamayacağı kuşkusunu artırıyor!
  • İstihdam raporu ardından, ABD 2 yıllık tahvil getirileri hızlı bir artış kaydederken, USDJPY paritesi de yeni zirvelere yelken açmış gibi görünüyor (bakınız grafik).
  • Kripto paralarda ise, Ethereum için aylardır takip ettiğimiz 5. dalga hedefimizi (2,100-2,200) arası 2,150 ile gerçekleşti. Bitcoin’in ise, 60 bin seviyelerinde bir kez daha kırmızı kart görerek 57bin seviyesine gerilemesi, bir nebze de olsun düşündürücü!
  • Bugün TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını 10:00'da açıklayacak. Anketlere bakılırsa, aylık TÜFE artışının %1 civarında yoğunlaştığını görüyoruz. Enflasyonun beklentiler düzeyinde gelmesi, yıllık TÜFE’yi %16,3 ile 20 ayın zirvesine taşıyacak.
  • Hafta sonu, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri ve bunun haliyle yansımaları Türkiye'de gündemin ilk sırasına oturdu. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün değerlendirme toplantısı takip edilecek.


Ø  USDJPY

Doların değer kazanmaya başlaması ile, uzun vadeli grafiklerde (aylık) önemli bir formasyonun (yükseliş yönünde) oluştuğunu görüyoruz. Takip etmek fayda görüyoruz.
 

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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
Emre DeğirmencioğluPiyasa Ve Döviz Analizi
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