Turizm sezonu öncesi Türkiye yeni Wuhan oldu

Küresel mali piyasalar, yeni haftanın ilk iş gününe, bir miktar da olsa Rusya-Ukrayna arasında cereyan eden gelişmeler ve bu bağlamda Karadeniz ekseninde tırmanan jeopolitik risk algısı ve ısınan sular nedeniyle olumsuz bir seyirle başladı.

Dün de bültenimizde detaylı bir şekilde ele aldığımız üzere, İstanbul Boğazları'nın kritik bir rol oynadığı, Türkiye'nin Rusya ile ABD arasında seçim yapmaya zorlandığı beklentisi ile, içeride de hava, özellikle günün ilk yarısında pek de iyimser değildi.

Lakin, risklerin şu aşamada çok da tırmanamayacağı beklentisinin gün içinde ağırlık kazanması ile, endişeli hava yerini temkinli bir seyire terk etti. Sabah saatlerinde 8,22 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru, günün ikinci yarısında bildiğimiz seviyeler olan 8,15 etrafında dinlenmeye geçti.

Lakin aynı iyimserliği hisse senedi piyasaları için söyleyemiyoruz. Bir tarafta şirazesinden çıkan covid-19 yeni vaka sayıları (hemen hemen her gün dünyada en yüksek vaka sayıları Türkiye'den geliyor) nedeniyle gündemde olan tam kapanma risk, diğer tarafta ise belki de Ukrayna ile Türkiye diyaloğuna karşı Rusya'dan gelen 15 Nisan - 1 Haziran arası gidiş / dönüş uçak seferlerinin sınırlandırılması moralleri bozdu.

Bir tarafta Almanya'nın Türkiye'yi riski bölge ilan etmesi ardından, Rusya'dan gelen haberlerin de turizm sezonu için olumsuz olacağı beklentisi, diğer taraftan TCMB verilerine göre Şubat ayı ödemeler dengesi rakamlarının geçen yılın aynı ayına göre neredeyse ikiye katlanarak 2,6 milyar dolar (artan emtia fiyatları) olması, ülkenin döviz girişine ihtiyaç duyduğu bir ortamda keyifleri kaçırdı.

TÜİK verilere göre ise, Şubat ayında işsizlik oranı mevsim etkisinden arındırılmış bir şekilde geçen aya göre 0,7 puan yükselerek %13,4 seviyesine yükselirken, en geniş tanımlı işsizlik oranı %28,3 ; genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,4 puan artışla %26,9 oldu.

Bu hafta Perşembe günü sonuçlanacak TCMB'nin olağan PPK toplantısı, haftanın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Piyasa beklentisi, enflasyonun ivme kazandığı bir ortamda, politika faizinin %19 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Takdir edersiniz ki, ileriye dönük bir ciddi bir rehberlik görevi üstlenen ve karar sonrası açıklanan politika metni de piyasalar açısından önem arz ediyor. Acaba PPK, "şahin" duruşunu koruyarak metinde "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ifadesine yine yer verecek mi?

Türkiye'de artan vaka sayıları ardından (dün 55bin vaka 243 can kaybı) Sağlık Bakanı Sn. Koca'nın bugün kabine toplantısında önlemler sunacağını okuyoruz. Olası bir tam kapanma, piyasalarda var olan sancılı havayı daha da tırmandırabilir.

ABD'de yıllardır devam eden Halkbank davasında temyiz duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti duruşma sonunda karar açıklamazken, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

Çin'in ihracatı Mart ayında dört yılın en yüksek seviyesine yükselmesi ile, yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında iyimser bir seyir görülüyor. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise yatay bir seyir hakim. Mali piyasaların gündeminde bugün içeride ve İngiltere'de sanayi üretimi, ABD'de ise TÜFE enflasyonu takip edilecek. Cuma günü ABD'de ÜFE'nin 10 yılın zirvesine çıktığını not etmiştim!

Başkan Biden, ABD altyapısını iyileştirmek için yaptığı 2,3 trilyon dolarlık teklifiyle ilgili Cumhuriyetçilerle ortak çalışma konusunda çağrısını yinelediğini görüyoruz. Sağlık krizinde devam eden ultra gevşek para politikası, bol bol para, trilyonlarca dolar harcama, düşük faizlere rağmen, halen daha kıymetli madenlerin beklediğimiz kıvılcımı yakalayamadıklarını not etmek gerekiyor. Sabırla bekliyoruz.

Bu arada, Bitcoin 60bin dolar seviyesinin üzerinde günlerdir keşif uçusu yaptığını görüyoruz. Bir önceki zirve olan 61,780 geçilmesi durumunda, yeni zirve isteği açık olacaktır. Ethereum da benzer bir şekilde 2,200 dolar seviyesinin ötesine göz dikmiş durumda. İlgi ve alaka coin piyasasında

olduğundan, yukarıda da izah etmeye çalıştığım üzere, kıymetli madenler şimdilik biraz gözden düştü. Bakalım bugün ABD enflasyonu bizlere nasıl bir yön tayin edecek.



> Gümüş ETF



Gümüşün ons fiyatı 25 dolar seviyesinde yön bulmaya çalışıyor. Yıllık bazda bakılırsa, Gümüş EFT'in (Borsa Hisse Senedi Fonu) artmaya devam ettiğini görsek de, ivme kaybı yaşandığını da not etmek gerekiyor.







> Altın ETF



Altının ons fiyatı 1,730 dolar seviyesinde yön bulmaya çalışıyor. Yıllık bazda bakılırsa, Altın EFT'in (Borsa Hisse Senedi Fonu) azalmaya devam ettiğini not etmek gerekiyor. Gümüşe yönelik ilgi biraz daha fazla olsa da, altının şu anda ilgiden uzak olduğunu not etmek gerekiyor.







Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department