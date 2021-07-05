TÜİK'te yine kadro değişimi! Gözler bugün enflasyon rakamlarında

Bugün, TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Hatırlanacağı üzere, Mayıs ayında, covid önlemleri çerçevesinde alınan tam kapatma nedeniyle veri toplamada yaşanan sorunların gölgesinde enflasyon sağlıklı sonuç üretememiş, bu nedenle de, piyasalar tarafından açıklanan %16,59 yıllık gerçekleşme (veya enflasyonda gerileme) dikkate alınmamıştı.

Reuters anketine göre, bugün 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun aylık %1,5 artış kaydetmesi, yıllık enflasyonu ise yeniden %17'li seviyelere taşınması bekleniyor. Bizim beklentimiz, %1,5 aylık gerçekleşmenin de üzerinde bir veri ile karşılaşacağımız yönünde.

Bir dipnot olarak, resmi enflasyon hedefinin uzun yıllardır %5, yıl sonu için resmi hedefin %12 olduğunu, döviz kurunun sepet bazında ise (1/2 USDTRY + 1/2 EURTRY) yılbaşına göre %15 değer kaybettiğini not edelim. Bunların üzerine, elektriğe yapılan %21, doğalgaza ise %25 zammın da Temmuz ayında faturalara yansıyacağı düşünülürse, bir müddet daha 'canavarın' bizlerle olmaya devam edeceğini düşünebiliriz.

Hafta sonu, enflasyon ve işsizlik rakamlarıyla ilgili eleştirilerin odağında olan TÜİK'te bir dizi değişiklik yaşandı. İki başkan yardımcısının görevden alındığı, yerlerine ise 3 yeni başkan yardımcısının atandığını görüyoruz. Mevcut iki başkan yardımcısının görev sorumlukları üzerlerinden alınarak, ulusal hesaplar, enflasyon ve işgücü konuları yeni atananlara verildiğini görüyoruz.

Hazır içerdeki enflasyondan söz etmişken, her ayın ilk Cuması olduğu üzere ABD'de açıklanan istihdam raporuna da değinelim. Enflasyon ve istihdam ne alaka demeyin. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan ve ABD ekonomisinin sağlığı hakkında en önemli ipuçlarını veren bu raporun alt bileşenlerinde, maaş artışları yani enflasyon göstergesi yatıyor.

Bu bakış açısıyla, büyük bir heyecanla beklenen Amerikan istihdam raporu, detay seti bakımından karmaşık sonuçlar sergiledi. Haziran ayında tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 700bin artması beklenirken gerçekleşme 850bin oldu. Manşet istihdam artışı FED'in elini güçlendirirken, işsizlik oranının %5,7'ye gerilemesi beklenirken gerçekleşme ise %5,9 oldu. Piyasalar gözlüğünden bakarsak, enflasyon açısından önemli bir gösterge olarak takip edilen ortalama saatlik ücretlerde ise yıllık artış oranı %3,7 olması beklenirken gerçekleşme %3,6 olarak zayıf sonuçlandı.

Rapor, görülebileceği üzere, karışık bir tablo sundu. İstihdam tarafından bakılırsa, ABD'de işlerin yolunda gittiği izlenimine kapılınabilinir. Lakin, enflasyon kanadından bakılırsa, göreceli olarak beklentinin tam olarak karşılanamadığı, yani FED'in enflasyon "geçicidir" söylemine sıkı sıkıya sarılmaya devam edeceğini düşündürüyor.

İçeride ise, Cuma günü, TCMB'nin yatırımcı konferansı takip edildi. Konferansta TCMB'nin mevcut görüşlerini yinelediğini, "enflasyon üzerinde bir politika faizi" retoriğini savunduğunu görüyoruz. Faiz indirimi için, baz etkisinin de önemli bir rol oynayacağı Ekim ayının beklenti anlamında ön plana çıktığını bir kez daha not etmemiz gerekiyor.

ABD'de istihdam raporunun nötr bir etki yaratması sonucu USDTRY kuru haftanın son iş gününü 8,70 seviyesinin etrafında salınarak tamamladı. Borsa cephesinde ise, Koç Grubu'nun hisse alım planının endeks üzerinde etkili olduğunu ve BİST100 endeksinin günü %0,3 yükselişle tamamladığını not edelim.

Cuma günü, Reuters haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de (Kıbrıs'ta) sondaj çalışmalarına devam edileceğini açıkladı. Erdoğan "Doğalgazının sinyalleri geldi; hedef onu bir an önce çıkarmaktır" dedi. Yunanistan ile varılan mutabakat sonrası en yetkili ağızdan gelen bu açıklama dikkat çekici. Sn. Cumhurbaşkanı'nın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında dev bir kadro ile KKTC'ye geleceğini de not düşelim.

Doğalgazdan söz etmişken, Cuma gününe ertelenen OPEC+'dan yine karar çıkmadığı ve toplantının bugüne ertelendiğini görüyoruz. Öncesinde, en aktif Brent cinsi petrol kontratlarının 76 doların üzerinde ve 32 ayın zirvesinde olduğunu görsek de, dünyada delta varyantı endişesinin de her geçen gün büyümeye devam ettiğini not etmekte fayda görüyoruz.

ABD istihdam raporu sonrasında, Cuma günü atağa kalkan gümüşün yeniden 26,50 dolar seviyelerine yükseldiğini not edelim. Altının ons fiyatının ise 1,785 dolar seviyelerinde daha yatay bir seyir izlemesi ile altın/gümüş rasyosu 67,25 seviyesine hafif de olsa gümüş lehine geriledi.

Piyasaların korku endeksi (namı diğer volatilite endeksi) 15 seviyelerine gerileyerek pandemi öncesi seviyelerde salınıyor. ABD borsası S&P'nin düşüşüne karşı sigorta olarak görülen VIX şimdilik piyasalarda 'heyecan' olmadığını söylüyor. Yani parti modu korunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de istihdam verisi ardından %1,40-1,45 bandında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. İstihdam raporunun piyasaları 'ısırmaması' ile doların piyasa kuru olan DXY'de Cuma gününü hafif de olsun gerileme ile geçirerek 92,3 seviyesinden tamamladı.

Kripto para piyasasının amiral gemisi olan Bitcoin, kabaca 30bin-40bin dolar arasındaki bant hareketinin içerisinde dalgalanmaya devam etse de, şartların oluştuğu ilk ortamda, yönünü aşağıya çevireceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Bu kapsamda hedef 21bin dolar olmaya devam edecektir.

Yeni haftanın ilk iş gününde, Asya piyasalarında karmaşık bir eğilim görüyoruz. Hong Kong borsası %0,5, Japonya borsası ise %0,6 aşağıda işlem görürken, diğer bölgelerde ise hafif de olsa artılar dikkat çekiyor. ABD borsalarının Cuma gününü yükselişle tamamlamasına rağmen, vadeli endekslerde ilk işlemler düşüşe işaret ediyor.