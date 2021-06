TL'de garip bir iyimserlik var! Sahneye bugün BoE çıkıyor

Öte yandan, küresel mali piyasaların da, yavaş da olsa, FED'in neden olduğu olumsuz havayı üzerinden atmaya başladığını not etmek gerekiyor. Amerikan heyetinin yarattığı iyimserlik küresel iyimserlikle birleşince, Türk mali piyasaları iki gündür kayıplarını törpülemeye başladı Umarım, tıpkı Nato Zirvesi öncesi olduğu üzere, yine haberler dedikodu ekseninde kalmaz. Yaşanan iyimserlik tam anlamıyla bizleri tatmin etmese de, Nato Zirvesi öncesi yaşanan iyimserlikte aldığımız USDTRY uzun pozisyonlarımızın bir kısmını bugün hafifletmeyi düşüneceğiz. ABD ile ilişkilerde yeniden olumlu anlamda bir kıvılcım olabilir mi?

Bu minvalde, dün gün içinde saman alevi tarzında parlayan altın ve gümüş günü önemli bir değişim göstermeden tamamladı. Her iki varlık sınıfında da geçen haftalara pozisyon değişikliğine gitmiştik. Oldukça kalabalık pozisyona sahip olduğumuz gümüşü 28 dolar seviyelerinde satarak yerine enerji sektörü ETF (borsa hisse senedi fonu) aldığımızı bir kez daha hatırlatalım. Gümüşe yönelik gönül bağımız var! Satış baskısı bittiği zaman, ilk fırsatta, yeniden uzun pozisyon açacağız.

Veri takvimini bugün ABD'de 1Ç büyümesi ve FED üyelerinin konuşmaları süslüyor. Her yerde her zaman FED var! Öte yandan ABD'de banka stres testlerinin sonuçları açıklanacak. İçeride her hafta Perşembe günü olduğu üzere, TCMB'nin haftalık para ve banka bülteni, menkul kıymet raporu; makro cephede ise kapasite kullanımı ve reel sektör güveni açıklanacak. Ayrıca, PPK toplantı tutanakları takip edilebilir.