TL'de garip bir iyimserlik var! Sahneye bugün BoE çıkıyor

Son iki gündür, Türk mali piyasalarında adını tam olarak koymakta zorlandığımız bir iyimserlik eğilimi hakim. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, ABD'den Türkiye'ye gelecek olan heyetin kaldırdığı bir toz bulutu mu olduğunu sormuş, ama heyetin çantasında Afganistan işbirliği mevzusunun olduğunu Savunma Bakanlığı teyit etmişti.

ABD, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekilme planına bağlı olduğunu açıklarken, ABD'nin Afganistan'da açtığı alanı Türkiye'nin doldurmasına ve bir hususta bir mutabakat çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Pentagon yetkililerinin bu kapsamda Türkiye'de temasları devam ediyor.

Öte yandan, küresel mali piyasaların da, yavaş da olsa, FED'in neden olduğu olumsuz havayı üzerinden atmaya başladığını not etmek gerekiyor. Amerikan heyetinin yarattığı iyimserlik küresel iyimserlikle birleşince, Türk mali piyasaları iki gündür kayıplarını törpülemeye başladı Umarım, tıpkı Nato Zirvesi öncesi olduğu üzere, yine haberler dedikodu ekseninde kalmaz. Yaşanan iyimserlik tam anlamıyla bizleri tatmin etmese de, Nato Zirvesi öncesi yaşanan iyimserlikte aldığımız USDTRY uzun pozisyonlarımızın bir kısmını bugün hafifletmeyi düşüneceğiz. ABD ile ilişkilerde yeniden olumlu anlamda bir kıvılcım olabilir mi?

Dün bültenimizde, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleri ile yaptığı toplantıdan söz etmiş, Katar ve Çin ile yapılan (15+6) milyar USD büyüklüğünde swap ardından yeni ülkeler ile de swap konusunun gündeme geldiğini paylaşmıştık. Reuters haberine göre, yeni ülkeler arasında Azerbaycan, Malezya, İngiltere ve Güney Kore'nin adı geçiyor.

Takdir edersiniz ki, İngiliz Sterlin'i dışında diğer ülkelerin para birimleri konvertibl değil. Biraz açmam gerekirse, mesela Çin Yuan'ı veya Katar Riyali le yapılan swap işlemleri karşısında TCMB TL veriyor. Alınan bu dövizler, TCMB'nin bilanço içi varlıklarında USD karşılığı ile gösterilerek rezervlere görsel bir güzellik (makyaj) olarak yansırken (pratikte hiç bir işe yaramıyor), bilanço dışı kalemlere ise yükümlülük olarak (alınan dövizler emanet ve vadesinde geri ödenecek) yansıyor. İki para birimi arasındaki faiz makası ise işlemin fiyatını oluşturuyor. Swap işleminin finansal istikrar açısından olumlu bir adım olduğunu söylemek şu anda oldukça zor.

Hülasa, hafta başı 8,78 seviyesinden işlem gören USDTRY kuru, dün 8,60 seviyesine kadar gevşeyerek garip ama adını koymakta zorlandığımız bir iyimserliğe büründü. Bir haberin geleceğini düşünmekle birlikte ne çıkacağını da bilemiyoruz! Haber akışında, Türkiye'ye yönelik göçmen anlaşması kapsamında AB'nin 3,5 milyar Euro fonu değerlendirmeye alması dikkatimizi çekti. AB Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Zirve'den Türkiye ile ilgili çıkacak kararlar yakından takip edeceğiz. Küresel piyasalardaki iyimserliğe rağmen, BİST100 endeksi dün günü %0,5 düşüşle tamamlarken, tahvil faizlerinde ise bir miktar düşüş yaşandı.

ABD'de FED yetkilileri piyasa tepkisinden çekinerek ılımlı açıklamalar ile yara sarmaya çalışırken, dün ABD'de açıklanan imalat sanayi PMI rakamının rekor düzeyde gerçekleşmesi, haliyle enflasyon kaygısını yeniden akıllara getirerek bu kadar büyük bir teşvik paketine ihtiyaç duyulup duyulmayacağını bir kez daha sorgulattı.

Bu minvalde, dün gün içinde saman alevi tarzında parlayan altın ve gümüş günü önemli bir değişim göstermeden tamamladı. Her iki varlık sınıfında da geçen haftalara pozisyon değişikliğine gitmiştik. Oldukça kalabalık pozisyona sahip olduğumuz gümüşü 28 dolar seviyelerinde satarak yerine enerji sektörü ETF (borsa hisse senedi fonu) aldığımızı bir kez daha hatırlatalım. Gümüşe yönelik gönül bağımız var! Satış baskısı bittiği zaman, ilk fırsatta, yeniden uzun pozisyon açacağız.

Brent cinsi petrolün varil fiyatının 75 doların üzerine yerleşerek 78-80 dolar hedefimize doğru ilerleyeceğine artık kesin gözüyle bakıyoruz. EIA dün petrol stokları verisini açıklandı. Veriye göre ham petrol stokları 7,6 mio varil azaldı (Beklenti 4,1 mio varil azalması yönündeydi). Son haftalarda, büyük miktarda stok azalışına şahit oluyoruz! Takdir edersiniz ki, enerji fiyatlarının yukarı yönelmesi, net enerji ithalatçısı olan Türkiye'nin cari açık ve enflasyonla 'savaşını' olumsuz etkileyecek!

İngiltere Merkez Bankası (BoE)'nin bugün sonuçlanacak olağan Haziran ayı faiz toplantısına dikkat etmekte fayda görüyoruz. Son açıklanan manşet TÜFE enflasyonu %2,1 ile BOE'nin %2,0 hedefinin de üzerine çıktı. Ekonomistlerin yaptığı son anketler, enflasyonun bu yıl %3 olmasını beklediklerini gösteriyor (BOE'nin %2,5 olan tahmininin de üzerinde).

Halihazırda, bugün 895 milyar sterlin olan tahvil alım programının akıbeti veya %0,10 olan politika faizine yönelik komite üyelerinin (9 kişi) nasıl bir renk sergileyecekleri merak ediliyor. Karar yine 9-0 oy ile mi alınacak, yoksa bazı üyeler ultra gevşek para politikası duruşundan çıkmak için FED gibi artan enflasyon karşısında sahanın diğer tarafına mı geçmek isteyecek?

Geçen hafta, FED toplantısı ardından esen sert rüzgarların USD aleyhine açılan pozisyonların kapanmasına neden olduğunu paylaşmıştım. Akabinde, GBP/USD paritesi 1,41'li seviyelerden 1,38'in altına gevşemiş, ama bu eğilim kalıcı olmamıştı. Bir tarafta FED yetkililerinin piyasa tepkisinden çekinerek hafif de olsa geri adım atmaları, kısmen de BoE toplantısına yönelik beklentiler bu eğilimde etkili oldu.

Şayet bugün BoE’nin tahvil alımıyla ekonomiye verdiği desteği ufak adımlarla da olsa kapatma, tamamen sonlandırma (etkisi büyük olur) veya vadesi gelen tahvilleri yenilememe gibi seçeneklerden birini seçerse, GBP/USD paritesinin hızlıca yeniden 1,41 / 1,42 aralığına yükselebileceğini düşünüyoruz.

Sene sonu raporumuzda dile getirdiğimiz üzere, GBP/USD paritesinde, 1,40-1,45 bandında uzun vadeli tercihimiz USD olacaktır. BoE baş ekonomisti Haldane, geçen haftaki konuşmalarında ucuz paranın varlık fiyatlarını yukarı ittirdiğini ve enflasyon riskinin artık yukarı yönlü olduğunu ifade etmişti. Tahminimiz, pimi ilk çekecek bankanın İngiltere olacağı yönünde!

FED yetkililerinden gelen tansiyon düşürücü veya ılımlı açıklamalar sonrası küresel mali piyasalarda var olan satış baskısı hafifledi. ABD borsaları geceyi neredeyse yatay tamamlarken, bu sabah Asya piyasalarında ve ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ılımlı bir başlangıç görüyoruz.