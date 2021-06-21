Teknik direktörden ABD Dolarına: Isınmaya başla!

Hatırlanacağı üzere, geride bıraktığımız hafta, küresel mali piyasalar, Çarşamba günü sonuçlanan FED toplantısı ardından sendelemiş, özellikle de, FED'in 18 üyesinin, Mart toplantısının aksine, Haziran toplantısında, 2023 yılına yönelik faiz artırımı projeksiyonlarını yukarı yönlü güncellemesiyle, temkinli iyimser hava yerini satışlara terk etmişti.

Buraya kadar bilmediğimiz bir durum yok. Lakin, Cuma günü, piyasalar FED'in dot plot (nokta grafiğindeki) revizyonu tartışırken, St.Louis FED Başkanı Bullard'ın açıklaması havayı daha da bozdu!

Fed şu anda 8,1 trilyon dolarlık bilançosunda yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler (MBS) bulunduruyor ve olağanüstü önlemlerinin bir parçası olarak bu varlıklara her ay sırasıyla 80 milyar dolar ve 40 milyar dolar ekliyor.

Bullard, geçen hafta sonuçlanan FED'in olağan Haziran ayı FOMC toplantısında, ekonomi toparlanırken ve enflasyon da merkez bankasının %2 hedefinin oldukça üzerine yükselmişken, 120 milyar dolarlık aylık alımların ne zaman ve nasıl yavaşlatılacağı veya azaltılacağı konusunda bir diyalog başlatıldığını söyledi.

Konut piyasasında bir balon oluşmasından endişe edildiğini söyleyen Bullard ve Dallas FED Başkanı Kaplan, FED'in haliyle daha şahin bir duruşa geçtiği ima ederek, küresel piyasalarda var olan satış yangının üzerine adeta benzin dökmüş oldu.

ABD Doları küresel anlamda değerlenince, takdir edersiniz ki, hisse senetleri haftayı satış baskısına boyun eğerek tamamladı. Gümüşün ons fiyatı haftayı %8 düşüşle 25,80 seviyesinden, altının ons fiyatı ise 1,763 dolar seviyesine kadar gerileyerek tamamlarken, her iki emtiada da, teknik manada aşağıda, 25,10 ve 1,730 seviyesine varan bir düşüş potansiyelini kartlar arasında görüyoruz (bakınız grafik).

ABD Doları değerlenince, ya da daha spesifik olarak, dolar aleyhine açık pozisyonlar kapanınca, doların sepet kuru DXY'de son iki ayın (92,4) en yüksek düzeyine geldi. DXY içerisinde en büyük paya sahip EURUSD paritesi, benzer bir şekilde 1,186 ile iki ayın dibini gördü.

Yurtdışına hava bozunca, uzunca bir süredir dile getirdiğimiz endişelerimiz gerçekleşmeye başladı. Hava toz pembeyken, içsel sorunlar ve kırılganlıklara paralel 8,88 seviyesine kadar gün için uzanan ve zirve işaretleyen USDTRY kuru, havanın geçen hafta yurtdışında bozması ile dolu dizgin yükselerek 8,75 seviyesinden haftayı tamamladı. Bu seviye, tüm zamanların (haftalık olarak bakılırsa) en yüksek kapanışı olarak tarihe geçti. USDTRY kurunda, riskleri yukarı yönlü görüyoruz (bakınız grafik).

USDTRY kurunun haftayı tamamladığı 8,75 seviyesinden, yeni haftayı da karşıladığını görüyoruz. Takdir edersiniz ki, FED'in trilyonlarca dolar saçarak piyasalara vermiş olduğu uçsuz bucaksız ve yok denecek faiz oranları ile likiditenin (morfinin) geri çekilmeye başlanacağına dair ilk sinyaller bile, parti havasında olan küresel piyasaların moralini bozdu (ağrılar nüksetti).

Bu eğilimin devam etme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor! Temkinlilik dozunu yükselterek, riskli pozisyonların gözden geçirilmesi gerekiyor.

Özellikle, dünyada ağrılar morfinle bastırılırken ve küresel piyasaları mutluluk içerisindeyken 'ağrı çeken' Türk mali piyasaları, küresel arenada ağrılar artmaya başlayınca, TL ve TL cinsi varlıkların içerde daha da bir satış baskısına maruz kalabileceğinden endişe ediyoruz.

Karamsar havanın arasından sıyrılarak, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını kaldırırdığını, bunun da turizim açısından kuşkusuz iyi bir haber olduğunu not etmemiz gerekiyor. Mali piyasaların gündemine bugün içeride merkezi yönetim borç stoku takip edilebilir. Bugün ayrıca Türkiye'de Kabine toplantısı takip edilecek. Kısıtlamaların daha da gevşetilmesi bekleniyor. Dışarıda ise önemli bir bulunmuyor. Hafta boyunca dikkatler FED kaynaklı açıklamalarda olacak. Başkan Powell'ın yarınki konuşması bu minvalde önemli.

Gösterge endeks Japon borsası, FED'in faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltebileceği sinyaline paralel, Wall Street'in hafta sonu keskin düşüşünü takiben, yeni haftanın ilk gününü oldukça sert bir değer kaybı ile karşıladı: %3,5 düştü. ABD borsalarının vadeli işlemleri ve beraberinde Asya borsalarının genelinde de hakim koyu renk kırmızı.