Teknik direktörden ABD Dolarına: Isınmaya başla!

- Hatırlanacağı üzere, geride bıraktığımız hafta, küresel mali piyasalar, Çarşamba günü sonuçlanan FED toplantısı ardından sendelemiş, özellikle de, FED'in 18 üyesinin, Mart toplantısının aksine, Haziran toplantısında, 2023 yılına yönelik faiz artırımı projeksiyonlarını yukarı yönlü güncellemesiyle, temkinli iyimser hava yerini satışlara terk etmişti.
- Buraya kadar bilmediğimiz bir durum yok. Lakin, Cuma günü, piyasalar FED'in dot plot (nokta grafiğindeki) revizyonu tartışırken, St.Louis FED Başkanı Bullard'ın açıklaması havayı daha da bozdu!
- Fed şu anda 8,1 trilyon dolarlık bilançosunda yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler (MBS) bulunduruyor ve olağanüstü önlemlerinin bir parçası olarak bu varlıklara her ay sırasıyla 80 milyar dolar ve 40 milyar dolar ekliyor.
- Bullard, geçen hafta sonuçlanan FED'in olağan Haziran ayı FOMC toplantısında, ekonomi toparlanırken ve enflasyon da merkez bankasının %2 hedefinin oldukça üzerine yükselmişken, 120 milyar dolarlık aylık alımların ne zaman ve nasıl yavaşlatılacağı veya azaltılacağı konusunda bir diyalog başlatıldığını söyledi.
- Konut piyasasında bir balon oluşmasından endişe edildiğini söyleyen Bullard ve Dallas FED Başkanı Kaplan, FED'in haliyle daha şahin bir duruşa geçtiği ima ederek, küresel piyasalarda var olan satış yangının üzerine adeta benzin dökmüş oldu.
- ABD Doları küresel anlamda değerlenince, takdir edersiniz ki, hisse senetleri haftayı satış baskısına boyun eğerek tamamladı. Gümüşün ons fiyatı haftayı %8 düşüşle 25,80 seviyesinden, altının ons fiyatı ise 1,763 dolar seviyesine kadar gerileyerek tamamlarken, her iki emtiada da, teknik manada aşağıda, 25,10 ve 1,730 seviyesine varan bir düşüş potansiyelini kartlar arasında görüyoruz (bakınız grafik).
- ABD Doları değerlenince, ya da daha spesifik olarak, dolar aleyhine açık pozisyonlar kapanınca, doların sepet kuru DXY'de son iki ayın (92,4) en yüksek düzeyine geldi. DXY içerisinde en büyük paya sahip EURUSD paritesi, benzer bir şekilde 1,186 ile iki ayın dibini gördü.
- Yurtdışına hava bozunca, uzunca bir süredir dile getirdiğimiz endişelerimiz gerçekleşmeye başladı. Hava toz pembeyken, içsel sorunlar ve kırılganlıklara paralel 8,88 seviyesine kadar gün için uzanan ve zirve işaretleyen USDTRY kuru, havanın geçen hafta yurtdışında bozması ile dolu dizgin yükselerek 8,75 seviyesinden haftayı tamamladı. Bu seviye, tüm zamanların (haftalık olarak bakılırsa) en yüksek kapanışı olarak tarihe geçti. USDTRY kurunda, riskleri yukarı yönlü görüyoruz (bakınız grafik).
- USDTRY kurunun haftayı tamamladığı 8,75 seviyesinden, yeni haftayı da karşıladığını görüyoruz. Takdir edersiniz ki, FED'in trilyonlarca dolar saçarak piyasalara vermiş olduğu uçsuz bucaksız ve yok denecek faiz oranları ile likiditenin (morfinin) geri çekilmeye başlanacağına dair ilk sinyaller bile, parti havasında olan küresel piyasaların moralini bozdu (ağrılar nüksetti).
- Bu eğilimin devam etme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor! Temkinlilik dozunu yükselterek, riskli pozisyonların gözden geçirilmesi gerekiyor.
- Özellikle, dünyada ağrılar morfinle bastırılırken ve küresel piyasaları mutluluk içerisindeyken 'ağrı çeken' Türk mali piyasaları, küresel arenada ağrılar artmaya başlayınca, TL ve TL cinsi varlıkların içerde daha da bir satış baskısına maruz kalabileceğinden endişe ediyoruz.
- Karamsar havanın arasından sıyrılarak, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını kaldırırdığını, bunun da turizim açısından kuşkusuz iyi bir haber olduğunu not etmemiz gerekiyor. Mali piyasaların gündemine bugün içeride merkezi yönetim borç stoku takip edilebilir. Bugün ayrıca Türkiye'de Kabine toplantısı takip edilecek. Kısıtlamaların daha da gevşetilmesi bekleniyor. Dışarıda ise önemli bir bulunmuyor. Hafta boyunca dikkatler FED kaynaklı açıklamalarda olacak. Başkan Powell'ın yarınki konuşması bu minvalde önemli.
- Gösterge endeks Japon borsası, FED'in faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltebileceği sinyaline paralel, Wall Street'in hafta sonu keskin düşüşünü takiben, yeni haftanın ilk gününü oldukça sert bir değer kaybı ile karşıladı: %3,5 düştü. ABD borsalarının vadeli işlemleri ve beraberinde Asya borsalarının genelinde de hakim koyu renk kırmızı.
- İran’la Batılı ülkeler arasında Viyana’da yürütülen nükleer görüşmelerde ilerleme sağlandığı açıklansa da henüz bir sonuca ulaşılabilmiş değil. Ülkelerin temsilcileri başkentlerine giderek değerlendirmeler yapacak. Avrupalı diplomatlar karar zamanının artık geldiğini kaydediliyor. Brent petrol haftaya hafif de olsa yükselişle 74 doların kıyısından başlıyor.
> Bitcoin
Bitcoin, geçen haftalarda teknik analizde sıklıkla rastlanan bayrak formasyonu oluşturarak potansiyel anlamda 5,000-6,000 seviyesine varabilecek bir düşüş ihtimali sergilemiş, bizler de okurlarımızı, bu tehlike formasyona karşı uyararak "pozisyonlarına aşık" olmamaları gerektiği konusunda uyarmıştık.
Ne var ki, formasyon aşağı yönlü hedefine ilerlerken, El Salvador'un resmi para birimi olarak Bitcoin'i de kabul etmesi ile düşüş trendi duraklamış, hatta tepki yükselişi yaşanmış ve bayrak formasyonu yeni mumlarla 'dikdörtgen' formasyonuna geçmişti. Bizler de günlerdir bayrak formasyonun iptal olması sonrası, yeni oluşan formasyonu inceleyerek biraz sessiz bir şekilde teyit almak için kenarda bekledik.
Peşinen söylemeliyim ki, 50 günlük ortalamaların 200 günlük ortalamaları aşağı yönlü kestiği ve teknik analizde 'ölüm kesişmesinin' de bu hafta sonu yaşanması ardından, aşağı yönlü harekete olan inancımız daha da arttı.
Lakin, dikdörtgen formasyonu içinde sıkışmanın da bir tur daha devam edebileceğini ve Bitcoin'in yeninde aşağıda 31,000 seviyelerinden destek bularak yukarıda bir kez daha 40,000 seviyelerine gidebilme ihtimali de göz ardı etmiyoruz!
Bu nedenle, okurlarımız için 2 değişik oyun planı kurguladık.
A tipi (çizgiler içinde) yatırımcı
Sarı alanın içinde (sıkışma bögesinde) işlem yapan, DONANMADA kalmak isteyen
Alım hedef bölgesi: 7 numara 30,900 - 31,100
Alım emri (limit buy) gerçekleşirse, zarar kes (stop sell) emri aşağıda 29,500
Eğer alım emri gerçekleşir ve fiyat yukarı yönelirse, 40,900 (8 numara) kar al bölgesi
B tipi (çizgiler dışında) yatırımcı
Sarı alanın (sıkışma) alanın dışında işlem yapan, KORSAN yatırımcı
Satış hedef bölgesi: 7 veya 9 numara 29,900
Satış emri (limit sell) gerçekleşirse, zarar kes (stop buy) emri yukarıda 32,000
Potansiyel kar al bölgesi en az dikdörtgen genişliği kadar 21,000
>Kıymetli Madenler
FED'in beklenenden daha şahin bir üsluba beklenenden de önce geçmesi ile küresel piyasalarda adeta büyük bir çalkantı yaşanıyor. ABD Doları küresel anlamda değerlenirken, emtia fiyatları da yönünü aşağıya çevirdi. Teknik manada, gümüşte aşağıda 25,10 ; altında ise 1,730 dolar seviyesini takip ediyoruz.
>USDTRY
Maalesef kırılgan bir görünüm arz eden USDTRY kurunda, riskleri yukarı yönlü görüyoruz!
Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department