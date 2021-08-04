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TCMB zorlu virajda: Enflasyon 27 ayın zirvesinde; reel faiz makası kapandı

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:58
TCMB zorlu virajda: Enflasyon 27 ayın zirvesinde; reel faiz makası kapandı
  • TÜİK tarafından dün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamların, haftalardır yaz rehavetinde sakin bir şekilde salınan Türk mali piyasalarında büyük bir volatilite yarattı. 
  • TÜFE piyasa beklentilerinin üzerinde %1,8 artış kaydederek yıllık manşet enflasyonu %18,95 ile 27 ayın zirvesine taşıdı. Benzer bir şekilde, manşet ÜFE de %2,46 artarak yıllık gerçekleşmeyi son 33 ayın zirvesi olan %44,92'ye taşıdı.  
  • Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, yıllık bazda ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 26 puan açılarak yeni bir rekor daha kırdı. Hatırlanacağı üzere, "enflasyon üzerinde bir politika faiz" duruşu benimseyen ve iletişimini bu paralelde yürüten TCMB'yi, gelinen noktada, reel faiz makasının kapanması nedeniyle sancılı bir süreç bekleyebileceğini düşünüyoruz (Politika faizi %19,00 , enflasyon %18,95). 
  • TCMB'nin önemle takip ettiği çekirdek göstergelerden C tanımlı enflasyon, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sınırlı gerileyerek %17,22 artış kaydetti. TCMB'nin bugünden sonra iletişiminde manşet verilerden ziyade çekirdek verilere ön plana çıkaracağını ve faiz artırımının gerek olmadığının altını çizeceğini düşünüyoruz. Kavcıoğlu da tıpkı Powell gibi "enflasyon geçicidir" söylemine geçebilir.  
  • Enflasyon rakamları neresinden bakarsak bakalım olumsuz olsa da, dün piyasa yansıması ilk etapta olumsuz olmadı. Dün de bültenimizde söz ettiğimiz üzere, TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Temmuz ayında olumlu ayrıştı. Günün ilk yarısında, olumsuz veriye rağmen, TCMB'nin faiz indirmekte zorlanacağı görüşünün ön plana çıkması ile, USDTRY kurunda ara bir seviye olarak ön plana çıkardığımız 8,30 seviyesi test edilse de, kalıcı olamadı. 
  • Türk Lirasında, gerek yaz rehaveti, gerekse de son dönemlerde kaydedilen turizm gelirlerinde artış gibi TL'nin hanesine yazılacak olumlu gelişmelerin ışığında dün test edilen 8,30 seviyesi, belki de kısa vadede dip seviyeler olarak düşünülebilir. Günlerdir bültenlerimizde, önce 8,41 , devamında ara bir seviye olarak 8,30 ve eğer devamı gelirse daha da aşağıda 8,12 seviyesini konuşabileceğimizi paylaşmış, kısa vadeli döviz ihtiyaçları için 8,30 seviyesini ön plana taşımıştık. 
  • Dün de piyasa fiyatlaması bu eksende gerçekleşti. Enflasyon sonrası 8,2950 seviyesine kadar gerileyen USDTRY kuru, sonrasında kurumsal kaynaklı alımlarda 8,45 seviyesine kadar yükseldi. Henüz yönün net bir şekilde yukarıya döndüğünü iddia edecek kadar elimiz güçlü değil. Bu minvalde, kurun yeniden 8,30'lu seviyelere gelmesi durumunda, döviz alım ihtiyaçlarının karşılanabileceğinin altını bir kez daha çizmek isteriz. 
  • Yaz sıcaklarında sakin bir seyir izleyen Türk mali piyasaları, dün enflasyon verisi ardından sert bir volatilite yaşasa da, hisse senedi piyasası olumlu tarafta kalmayı tercih etti. BİST100 ana endeksi günü %0,65 oranında yükselişle tamamlarken, bankacılık hisselerine gelen alımlarla XBANK günü %2'ye yakın yükselişle tamamladı. 
  • Küresel piyasalarda ise hava göreceli olarak sakin tarafta kalmaya dün de devam etti. ABD borsaları geceyi ılımlı yükselişle tamamlarken, gözler artık  bugünden itibaren Amerikan istihdam verilerini takip etmeye başlayacak. Bugün özel sektör (ADP) istihdam verisi, Cuma günü ise tüm konsantrasyon tarım dışı istihdam (TDİ) verisinde olacak. Bugün ayrıca dünya genelinde hizmet sektör PMI verileri takip edilecek. 
  • Koronavirüsün halen daha gündemdeki yerini koruması, aşılanma faaliyetlerinin devam etmesi ama biraz da olsun ivme kaybetmesi ile önlemler de peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD'de hastaneye yatanların sayısında ciddi artış yaşanması sonrasında, New York'ta restoran, spor salonlarında ve diğer işletmelere girişlerde aşı zorunluluğu getiriliyor. KKTC'de ise aşı olmayan kişilerin PCR testleri ücretli olacağı açıklandı.  
  • Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarının büyük bir çoğunluğunda hakim rengin yeşil olduğunu görüyoruz. Ruh halimiz ise koronavirüsün hızla yayılan Delta varyantı nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor. 
  • Kripto para cephesinde ise hafta sonu bir kez daha 41/42bin seviyesinden kırmızı kart gören Bitcoin, yönünü aşağıya çevirerek son dönemlerin sıkışma bandının alt tarafı olan 29bin seviyesini yeniden test etmeye ilerliyor. Bu sabah 38bin seviyesinin altına gerilediğini görüyoruz. Oyun alanı çizgileri misali, aşağıda 29bin, yukarıda ise 42bin seviyeleri takip edilmeye devam edilecektir. Geçildiği yöne doğru hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz teknik formasyonun hedef seviyesi ise 21bin dolar olmaya devam ediyor. 
  • Kıymetli madenler cephesinde, ons gümüşün bu sabah yeniden 25,75 seviyesinde olan 50 günlük basit ortalamasını test ettiğini görüyoruz. 25,75 seviyesinin üzerine yerleşebilirse, görünüm güzelleşecektir. Altın cephesinde ise 1,830 dolar seviyesi geçilmeden heyecan yapmayacağız. 
  • Yarın sonuçlanacak İngiltere Merkez Bankası olağan faiz toplantısı ve Cuma gün ABD TDİ öncesinde bugün pariteler cephesinde sakin ve temkinli bir seyir göreceğimizi düşünüyoruz. ABD dolarının piyasa faizi (10 yıllık tahvil) %1,18 ; ABD dolarının piyasa kuru (DXY) ise 92 seviyesinde veriyi sakin bir şekilde bekliyor. 10 yıllık tahvillerin son dönemlerin en düşük seviyesine gerilediğini not etmek gerekiyor. Piyasanın korku endeksi (volatilite endeksi) VIX cephesinde ise 'korkusuz' seyir şimdilik devam ediyor. 


>Enflasyon

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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