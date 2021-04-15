TCMB PPK toplantısı bugün: Zarfa değil mazrufa bak!

Türk mali piyasaları ılımlı seyrini dün de korudu. Biden'in mevkidaşı Putin'i telefonla arayarak Ukrayna sınırındaki gerginlikten duydukları rahatsızlığı dile getirmesi ve beraberinde üçüncü bir ülkede görüşme çağrısında bulunması, jeopolitik riskleri bir nebze de olsun törpüledi.

Akabinde, Karadeniz'in sularının da soğumasıyla, Türk Mali piyasalarının üzerinde var olan 'jeopolitik risk' baskının da azaldığına şahit olduk.

Takdir edersiniz ki, jeopolitik riskler azalsa da, Rusya'nın turizm kartını çekerek Türkiye'ye uçuşları 1,5 ay sınırlaması ve Almanya'nın 'riskli ülke' uyarısında bulunması ardından, Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı veriler, pandemide durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Son verilere göre, yeni vaka sayısı 63bine dayanırken, can kaybı da 279 kişi ile rekor kırdı. Vaka sayısı/test oranı %20'ye dayandı. Tüm bu gelişmeler, turizm sezonu için pek de iyi haberler değil. Zaten, sektörden de gelen haberler, rezervasyonları beklenilen ölçüde olmadığına işaret ediyor.

Artık gözler bugün sonuçlanacak olağan TCMB PPK Nisan ayı toplantısına çevrilmiş durumda. Enflasyonun 'azdığı' çekirdek göstergelerin (kontrol edilebilir enflasyon) bile 2 yılın zirvesine yükseldiği bir ortamda, PPK'nın bugün politika faiz oranını %19 seviyesinde sabit tutması, genele yayılan bir beklentiyi temsil ediyor.

Lakin, PPK toplantısı bize göre kapalı bir kutu. İçinden ne çıkacağını tahmin etmek pek de kolay olmasa da, çoğunluğun gölgesinde bize de serinlik arıyoruz. Bu minvalde, faizin %19'da sabit tutulması en akıllıca senaryo olurken, faiz oranından ziyade ileriye dönük önemli bir rehberlik hizmeti veren, karar ardından yayınlanan kısa politika metninin nasıl bir 'ton' ile yazılacağı ve içerisinde Ağbal dönemine ait 'şahin' kelime öbeklerinin olup olmayacağı merakla takip edeceğiz. Mesela, "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" cümlesi kendi başına büyük bir yönlendirme. Acaba metinde yine yer alacak mı? Özetle, faizin kendisi kadar (zarf), mektubun içeriği de (mazruf) büyük önem arz ediyor.

TCMB'nin faiz oranlarını sabit ve akabinde politika metnini de şahin bir üslup ile kaleme alması durumunda, USDTRY kurunda, teknik manada önemli olan 7,99 seviyesinin ilk etapta test edilmesini devamında ise 7,84 seviyesine doğru bir geri çekilme ihtimal dahilinde bulunuyor. Aksi takdirde, 8,18 seviyesi üzerinde hava oldukça sertleşebilir (bakınız grafik).

Elbette Türk Mali piyasalarında hissedilen kısmı iyimserliğin arka planından, jeopolitik risklerin dinmesi ve TCMB'ye yönelik iyimser beklentiler bulunsa da, küresel mali piyasalarda, korkulanın aksine, ABD'de açıklanan TÜFE enflasyonun çok da yüksek gelmemesi göz ardı edilmemelidir. Dün de ABD'de açıklanan banka karlarının beklentilerin çok üzerinde sonuçlandığını not edelim.

ABD borsaları dün akşamı karmaşık bir şekilde tamamladı. Coinbase'in listeleme yöntemi ile sahneye çıktığı ve halka arz edildiği dünkü gecede, Nasdaq geceyi %1 düşüşle tamamlarken, ABD borsalarının geneli dinlenme modundaydı.

2012'de kurulan, 43 bin müşterisi olan ve bu cenahta ilklerden biri olan Coinbase, dün akşam halka arz edildi. Coinbase Global Inc, değerlemesinin 112 milyar dolara kadar yükseldiği ilk işlem gününde, günü 86 milyar dolar ile tamamladı. Güne $380 seviyesinden başlaması ardından gün içi $430 seviyesini test etmesi rağmen kapanışın $328 olması, Nasdaq'ın dünkü düşüşünü bir yere kadar açıklıyor. Yine de, ilk defa bir kripto para borsasının Wall Street'te boy gösterdiğini unutmayacağız! Kripto para birimleri rekor seviyelerde işlem görmeye bu sabah da devam ediyor.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında hava biraz bozuk görünüyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, Japonya ekonomisinin toparlanmaya başladığını ancak koronavirüs salgını konusundaki ihtiyatların devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın mütevazı olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yine de, küresel risk iştahının ılımlı olduğunu söylemek gerekiyor. ECB Başkanı Lagarde, sağlık krizi geçene ve tam anlamıyla toparlanma sağlanana kadar 'buradayız' derken, FED Başkanı Powell ise enflasyon kalıcı olarak %2'yi bulmadan ultra gevşek para politikasından geri dönüşün zor olduğunu dile getirdi.

EURUSD paritesi 1,20 seviyesinin eteklerinde salınıyor. Teknik bir bakış açısı ile, ilave bir yükseliş başlamadan, 1,1850 seviyelerine doğru bir geri çekilme ve akabinde 1,2250/1,23 seviyesine doğru bir hareket bekliyoruz (bakınız grafik).