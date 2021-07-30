TCMB Ekim'de faiz indirimine hazırlanıyor!

FED ardından dün sahneye TCMB çıktı. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu'na göre, 2021 sonu TÜFE artış tahmini %12,1'den %14,1'e revize edildi. Enflasyona yönelik tahmin setini açıkça yetersiz; gerçekleşme ihtimalini ise düşük bulduk. Enflasyon raporunu sunan Kavcıoğlu, daha önceki söylemlerini aynen yenilerken, TCMB'nin faiz setinin enflasyonun üzerinde olacağının altını çizdi.

Takdir edersiniz ki, gelişmiş ekonomilerde neredeyse yok denecek kadar düşük faizlere rağmen, rezerv paranın gücü ile geçici faktörlerden oluşan enflasyon etkisi tolere edilebilirken, gelişmekte olan ülkelerde ise son dönemlerde (Rusya, Macaristan) faiz artışları görüyoruz.

Bu bağlamda, faiz-enflasyon tartışması ile çok ama çok vakit kaybeden Türkiye'de, dün altı çizilen "sıkı duruş" sinyali olumlu olarak okundu. FED ardından küresel cephede başlayan risk iştahı da birlikte düşünülürse, uzun süredir bültenimizde altını çizdiğimiz TL'de kalıcı olmasa da değerlenme penceresi olabileceğine yönelik inancımız vuku buldu: USDTRY kuru 8,50 seviyesinin altına gerileyerek 8,45 seviyesine kadar yürüdü. Teknik bir bakış açısı ile 8,42 seviyeleri bir sonraki adım olarak görülüyor (bakınız grafik).

Dün enflasyon sunumunda, Başkan Kavcıoğlu, Ekim ayında baz etkisinin de yardımı ile enflasyonda sert bir düşüş görülebileceğine vurgu yapmış. Kanımca, TCMB'nin öngörüsü gerçekleşirse, Ekim'de faiz indirimi görebiliriz! Piyasa ile TCMB'nin bu noktada ayrıştığını görüyoruz. Bu minvalde, yaz rehaveti, yurtdışı iyimserlik ile kur cephesinde gerileme şayet devam ederse, kademeli olarak döviz alım ihtiyaçları karşılanabilir.

FED'in olağan toplantısı ardından ortaya çıkan iyimserlik, ya da piyasalar cephesinde hazır şartlar elverişliyken gemi batana kadar devam inancı, küresel risk iştahını olumluya çevirince, haftalardır küskün olan BIST100 endeksi, dünya borsalarındaki iyimserliğe ayak uydurarak günü %2,3 oranında yükselişle tamamladı.

Artan risk iştahı bir tarafa, ABD'de enflasyonun multi yılların zirvesine yükseldiği ama ABD dolarının piyasa faiz olan 10 yıllık tahvillerin %1,20-1,25 seviyelerine gerilediği bir ortamda, enflasyondan arındırılmış reel faizin (eksi) 117 baz puan kadar gerilemesine rağmen (dolar, yatırımcısına götürü sunuyor), enflasyona karşı hedge enstrümanı olan altın ve gümüşün bir türlü yüzünü kuzeye çevirememesini anlamlandırmakta zorlandığımızı belirtmiştik.

Sesimizi duyarcasına, doların sepet kuru olan DXY'nin 91,9 ile son 1 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ile, altın 1,830, gümüş ise 25,80 seviyesine kadar ilerledi. Altın iyimser görünümünü korursa yukarıda 1,852 seviyesi göz ardı edilmemelidir. Gümüş cephesinde ise ayın 25,65 seviyesi üzerinde kapanmasını olumlu olarak okuyacağız.

Takdir edersiniz ki, değerli metallerin yükselmesi veya beraberinde doların değer kaybetmesi, ABD'de enflasyon sorununu bir nebze daha kamçılayabilir. ABD'den yüksek bir enflasyon verisi, ya da kuvvetli bir istihdam verisi gelene kadar, küresel piyasaların iyimserliği sonuna kadar kullanmak isteyeceklerini düşünüyoruz. ABD'de özellikle bugün açıklanacak PCE enflasyonu (FED'in favori enflasyon göstergesi) yakından takip edilecektir.

Türkiye'de eş zamanlı olarak (!) birçok yerde başlayan ve can ve mal kaybına neden olan, doğa harikası ormanların yanmasını büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Herkesi ağaç dikme kampanyalarına katılmaya davet ediyoruz. Akdeniz'in yeniden yeşillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa da doğal afetlerle boğuşuyor. Almanya ve Belçika'nın yaşadığı sel felaketi sonrasında, Güney Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Yüksek sıcaklıklar ve güçlü rüzgarlar, yangınları daha da büyütüyor. Özellikle Yunanistan, İtalya ve İspanya yangınlardan en çok etkilenen ülkeler.

Temmuz ayının son iş gününü, borsaların pek de iyi karşıladıkları söylenemez. Sabah saatlerinde Asya piyasalarının gösterge endeksi Tokyo borsası %1,6 aşağıda işlem görürken. Hong Kong borsası %2,2 düşüşle başı çekiyor. Haber akışında, Japonya'da hükümet, koronavirüs vakalarının rekorlara yükselmesi nedeniyle Olimpiyat ev sahibi Tokyo ve batıdaki Osaka vilayetinin yakınındaki üç vilayette 31 Ağustos'a kadar olağanüstü hal önerdi.

Amazon'un satış büyümesinin önümüzdeki birkaç çeyrekte yavaşlayacağını söylemesi ile, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de düşüş görülüyor. Risk iştahı denince akla gelen Nasdaq (teknoloji hisseleri) %1,3 düşüş kaydetti.