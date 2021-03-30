TCMB Başkan Yardımcısı da görevden alındı. GBPTRY rekor tazeledi

Dün sabah, TCMB’nin yeni Başkanı, Bloomberg'in sorularına yazılı olarak cevap verirken, Nisan ayı PPK toplantısının faiz indirimine gebe olacağı yönünde algının doğru olmadığı söyledi. Bankanın %5 enflasyon hedefine bağlılığının devam ettiğini, TCMB'nin tek politika faizi uygulayacağını eklendi.

Kavcıoğlu’nu açıklamaları tutarlı ve kendi içinde dengeli olsa da, piyasa yangınını söndürmeye yetmedi. Piyasalar, madem ki yeni başkan da eski başkanın izinden gidecekti, neden görev değişimine gidildiğinin cevabını bulamadı. Haliyle, yaşanan kredibilite kaybı, TL varlıkları baskı altına aldı.

Türk mali piyasaları, bu bağlamda, yeni haftayı da olumsuz bir şekilde karşıladı. Londra piyasalarında TL likiditesinin de bollaşması sonrası kısa vadeli faiz hadlerinin (off shore faiz) binli seviyelerden, olması gereken seviyelere gerilemesi ile USDTRY kuru da yönünü yukarıya çevirdi. Hatırlayınız, geçen hafta gecelik faizde %1,400 seviyesinin görülmesi sonrası USDTRY kuru 7,70 seviyesine kadar gerilemişti.

TL likiditesinde yaşanan rahatlama sonrası, döviz alacak TL’ye ulaşılması ile dün gün boyu yükselerek 8,20 seviyesine gelen USDTRY kuru, TCMB Başkan Yardımcısının da görevden alınması ile bu sabah 8,30 seviyesine yükseldi.

Resmi gazeteye göre, Cumhurbaşkanlığı kararı ile TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya da görevinden alınarak yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı. Piyasa algısının son derece kırılgan olması, yeni atama haberinin de olumsuz karşılanmasına neden oldu.

Her ne kadar USDTRY kuru zayıf seyrini korusa da, hisse senedi piyasalarında dün farklı bir görünüm hakim idi. Kanal İstanbul haberleri ile sanayi hisselerinde sert yükseliş görülürken, pandemi nedeniyle etkilenen sektörler ve haliyle finansal cephe zayıf bir performans sergilemeye devam etti.

Dün sonuçlanan Kabine toplantısına göre, pandemi haritasının yeniden kırmızıya dönmesi, vaka sayısı ile can kayıpları, Türkiye genelinde yeni izolasyon tedbirlerinin uygulanmasına neden oldu. Ülke genelinde 21.00-05.00 arası ve Ramazan ayında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilirken tüm yemek yerleri ise paket servisine açık olacak.

Yurtdışı piyasalarda ise, Archegos Capital olarak adlandırılan bir ABD yatırım firmasının temerrüde düşmesi sonrası ABD borsalarında gerçekleştirilen 20 milyar dolar civarında margin call (teminat tamamlaması) nedeniyle blok hisse senedi satışı, kafalarda ciddi anlamda soru işareti yarattı. Aşırı risk alma sonucunun nelere gebe olduğunu, Lehman Brothers sonrası bir kez daha tecrübe ediyoruz.

Bu sabah ABD dolarının ticaret partnerlerine göre değerini gösteren sepet kur (DXY), 93 seviyesine dayanarak son 4 ayın zirvesine yerleşirken, paranın faizi de (10 yıllık ABD tahvil getirisi) yeniden %1,75 seviyesine gelerek son 14 ayın zirvesine yükseldi.

Dolar, güvenli liman edasıyla yükselirken, tahvil fiyatları ekonomik büyüme görünümünün ‘enflasyon hayaletini’ artırmasıyla baskı altına girdi.

Bu paragrafa kıymetli madenler ile ilgili çok güzel şeyler yazmak isterdim ama değerleri dolarla ölçüldüğü için ve maalesef dolar da her geçen gün daha da değer kazandığı için, kısa vadede görünüm pek de iç açıcı değil.

Blok hisse senedi satışına rağmen, şimdilik piyasa tepkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. ABD borsaları korkulanın aksine geceyi sakin kapatırken, yeni gün başlangıcında, sabah saatlerinde, Asya borsalarında iyimser bir görünüm hakim. Kore ve Hong Kong borsaları %1’in üzerinde primli seyrediyor.

İçeride, TCMB nezdinde yaşanan kan değişimi sonrası piyasalar nezdinde yaşanan güven erozyonu, artan izolasyon tedbirleri, ABD’de blok hisse senedi satışı sonrası doların değer kazanması, enflasyon korkusu ile yükselen ABD tahvil getirileri, USDTRY kuru için pek de olumlu gelişmeler değil. Yukarıda, tüm zamanların zirvesi 8,5’li seviyelerin bu şartlar altında pek de uzak olmadığını düşünüyoruz