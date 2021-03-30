banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376
Flaş Haber
Covid-19 yine can aldı!
Kapat

TCMB Başkan Yardımcısı da görevden alındı. GBPTRY rekor tazeledi

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

30 Mart 2021 Salı 12:00
TCMB Başkan Yardımcısı da görevden alındı. GBPTRY rekor tazeledi
banner337
  • Dün sabah, TCMB’nin yeni Başkanı, Bloomberg'in sorularına yazılı olarak cevap verirken, Nisan ayı PPK toplantısının faiz indirimine gebe olacağı yönünde algının doğru olmadığı söyledi. Bankanın %5 enflasyon hedefine bağlılığının devam ettiğini, TCMB'nin tek politika faizi uygulayacağını eklendi.
  • Kavcıoğlu’nu açıklamaları tutarlı ve kendi içinde dengeli olsa da, piyasa yangınını söndürmeye yetmedi. Piyasalar, madem ki yeni başkan da eski başkanın izinden gidecekti, neden görev değişimine gidildiğinin cevabını bulamadı. Haliyle, yaşanan kredibilite kaybı, TL varlıkları baskı altına aldı.
  • Türk mali piyasaları, bu bağlamda, yeni haftayı da olumsuz bir şekilde karşıladı. Londra piyasalarında TL likiditesinin de bollaşması sonrası kısa vadeli faiz hadlerinin (off shore faiz) binli seviyelerden, olması gereken seviyelere gerilemesi ile USDTRY kuru da yönünü yukarıya çevirdi. Hatırlayınız, geçen hafta gecelik faizde %1,400 seviyesinin görülmesi sonrası USDTRY kuru 7,70 seviyesine kadar gerilemişti.
  • TL likiditesinde yaşanan rahatlama sonrası, döviz alacak TL’ye ulaşılması ile dün gün boyu yükselerek 8,20 seviyesine gelen USDTRY kuru, TCMB Başkan Yardımcısının da görevden alınması ile bu sabah 8,30 seviyesine yükseldi.
  • Resmi gazeteye göre, Cumhurbaşkanlığı kararı ile TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya da görevinden alınarak yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı. Piyasa algısının son derece kırılgan olması, yeni atama haberinin de olumsuz karşılanmasına neden oldu.
  • Her ne kadar USDTRY kuru zayıf seyrini korusa da, hisse senedi piyasalarında dün farklı bir görünüm hakim idi. Kanal İstanbul haberleri ile sanayi hisselerinde sert yükseliş görülürken, pandemi nedeniyle etkilenen sektörler ve haliyle finansal cephe zayıf bir performans sergilemeye devam etti.
  • Dün sonuçlanan Kabine toplantısına göre, pandemi haritasının yeniden kırmızıya dönmesi, vaka sayısı ile can kayıpları, Türkiye genelinde yeni izolasyon tedbirlerinin uygulanmasına neden oldu. Ülke genelinde 21.00-05.00 arası ve Ramazan ayında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilirken tüm yemek yerleri ise paket servisine açık olacak.
  • Yurtdışı piyasalarda ise, Archegos Capital olarak adlandırılan bir ABD yatırım firmasının temerrüde düşmesi sonrası ABD borsalarında gerçekleştirilen 20 milyar dolar civarında margin call (teminat tamamlaması) nedeniyle blok hisse senedi satışı, kafalarda ciddi anlamda soru işareti yarattı. Aşırı risk alma sonucunun nelere gebe olduğunu, Lehman Brothers sonrası bir kez daha tecrübe ediyoruz.  
  • Bu sabah ABD dolarının ticaret partnerlerine göre değerini gösteren sepet kur (DXY), 93 seviyesine dayanarak son 4 ayın zirvesine yerleşirken, paranın faizi de (10 yıllık ABD tahvil getirisi) yeniden %1,75 seviyesine gelerek son 14 ayın zirvesine yükseldi.
  • Dolar, güvenli liman edasıyla yükselirken, tahvil fiyatları ekonomik büyüme görünümünün ‘enflasyon hayaletini’ artırmasıyla baskı altına girdi.
  • Bu paragrafa kıymetli madenler ile ilgili çok güzel şeyler yazmak isterdim ama değerleri dolarla ölçüldüğü için ve maalesef dolar da her geçen gün daha da değer kazandığı için, kısa vadede görünüm pek de iç açıcı değil.  
  • Blok hisse senedi satışına rağmen, şimdilik piyasa tepkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. ABD borsaları korkulanın aksine geceyi sakin kapatırken, yeni gün başlangıcında, sabah saatlerinde, Asya borsalarında iyimser bir görünüm hakim. Kore ve Hong Kong borsaları %1’in üzerinde primli seyrediyor.
  • İçeride, TCMB nezdinde yaşanan kan değişimi sonrası piyasalar nezdinde yaşanan güven erozyonu, artan izolasyon tedbirleri, ABD’de blok hisse senedi satışı sonrası doların değer kazanması, enflasyon korkusu ile yükselen ABD tahvil getirileri, USDTRY kuru için pek de olumlu gelişmeler değil. Yukarıda, tüm zamanların zirvesi 8,5’li seviyelerin bu şartlar altında pek de uzak olmadığını düşünüyoruz
  • Bu bağlamda, bu sabah, Türk Lirası’nın, Sterlin karşısında 11,4 seviyesini test ederek tüm zamanların zirvesine yükseldiğini de not ederek bültenimizi tamamlayalım.


Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

banner341
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

banner360
Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Petrol fiyatları Süveyş Kanalı'ndaki geminin yüzdürülmesiyle geriledi
Petrol fiyatları Süveyş Kanalı'ndaki geminin yüzdürülmesiyle geriledi
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Döviz kurları
Döviz kurları
Gemi yüzdü, petrol düştü
Gemi yüzdü, petrol düştü
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Off-shore TL faiz gevşiyor; kur üzerinde baskı artıyor
Off-shore TL faiz gevşiyor; kur üzerinde baskı artıyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim