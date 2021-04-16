TCMB: Artık 'şahin' değilim

Başkan Ağbal'ın apar topar görevinden alınması sonrası uzun bir süredir merakla beklenen karar dün açıklandı. TCMB, Nisan ayı olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, yeni Başkanı Kavcıoğlu ve iki yeni PPK üyesi ile politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Lakin, günlerdir dikkat çektiğimiz üzere, kararla birlikte yayımlanacak ve ileriye dönük bir 'yönlendirme' (ingilizcede buna 'forward guidance' deniyor) olan ve Ağbal dönemini simgeleyen "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ifadesinin politika metninden çıkarıldığını görüyoruz.

Bu yönü ile bakıldığında, bundan sonra yapılacak ilk hamlenin faiz indirimi yönünde olacağına kanaat getiren piyasalar, karar ardından yön bulmakta zorlandı. Metinden şahin kelime öbekleri çıkarılsa da, "politika faizi enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edilecektir" ibaresi, hemen bir faiz indirimin de gündemde olmadığını gösterdi.

Faizin %19'da sabit bırakılması ardından 8 seviyesinin diplerine kadar gelen USDTRY kuru, akabinde metnin şahin bir üslup içermediğinin anlaşılması ile 8,16 seviyesine varan bir yükseliş kaydetse de, günü yeniden 8,03 seviyelerine tamamladı. Dün de değindiğimiz üzere, teknik bir bakış açısı ile yukarıda 8,18 üzeri gecelik bir kapanış görmeden, yönün yukarıya döndüğüne kanaat getirmeyeceğiz. Aşağıda ise 7,99 ve 7,84 seviyelerini takip ediyoruz (bakınız grafik).

Her hafta Perşembe günü olduğu üzere, TCMB para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 9 Nisan ile biten haftada, parite ve fiyat etkisinden arındırılmış DTH stoğu, gerçek kişilerde önceki haftaya nazaran 0,5 milyar dolar azalırken, tüzel kişilerde ise 0,9 milyar dolar arttı.

Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 46 milyon dolar azalırken, 78 milyon dolar ise tahvil aldığını gözlemliyoruz. Bu bakış açısıyla, yabancı yatırımcının 'ateşi' düşmüş gibi görünüyor (hatırlayın Ağbal sonrası ilk tepki 1,9 milyar dolar çıkış yönünde olmuştu). Merkez Bankası rezervler ise 1,9 milyar dolar büyüdü.

Hisse senedi cephesinde ise, BIST100 ana endeksi kazanımlarını dün koruyamayarak günü hafif sıyrıklarla tamamlasa da, XBANK endeksi günü %2,4 artıda tamamladı. Bu arada, HDP’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi oybirliğiyle iade etme kararı alan Anayasa Mahkemesi, kararı gerekçesiyle birlikte Yargıtay’a gönderdi.

Küresel piyasalarda ise ılımlı hava korunmaya devam ediyor. ABD'de bu hafta açıklanan TÜFE enflasyonun dün de benzettiğimiz üzere beklenildiği/endişe edildiği kadar 'ısırmaması' sonrası, ABD 10 yıllık tahvil faizi dün bir günde 11 puan birden düşerek %1,53 seviyesine kadar gerilemesi, piyasalarda da adeta 'bayram' sevinci yaşanmasına neden oldu.

Elbette, faizin gevşemesi ile akıllara gelen ilk varlık grubu da kıymetli metaller oldu. Risksiz faizin gevşemesi sonrası altın ve gümüşü tutmanın alternatif maliyeti azalınca, dün her iki emtia da yönünü yukarı çevirerek önemli direnç seviyelerine geldi. Gümüş cephesinde 100 ve 200 günlük ortalamaların geçilmesi sonrası, yükselişin devamı için, son engel 50 günlük ortalamaların aşılmasında kaldı (kabaca $26 seviyesi). Altında ise yükseliş eğiliminin 1,860-1,890 seviyesine kadar devam edeceğini öngörüyoruz (bakınız grafik).

EURUSD paritesinde 1,1990 seviyesinden kısa pozisyondayız. Dün de belirttiğimiz üzere, kısa vadede 1,1850 seviyesine doğru bir geri çekilme kaydetmesini, akabinde ise ana hedefin 1,23 olacağını düşünüyoruz (bakını grafik).

Jeopolitik tarafta hava yumuşasa da, -ABD'de Karadeniz'e savaş gemilerini göndermekten vazgeçti- Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Toplam 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanmasına karar verilirken, 10 diplomatın da sınır dışı edileceği duyuruldu.

ABD borsaları, 10 yıllık tahvil faizinin gevşemesi ile geceyi %1'in üzerinde yükselişle tamamlarken, olumlu hava Çin'de açıklanan 1. çeyrek büyüme verisi ile bu sabah Asya piyasalarına da sirayet etti.

Mali piyasaların gündeminde, Euro Bölgesi'nde TÜFE, ABD'de inşaat ruhsatları ve Michigan Üniversitesi tüketici güveni takip edilecek.