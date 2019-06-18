banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93588
ALTIN
252.834
DOLAR
5.8290
STERLİN
7.3140
EURO
6.5270
KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL'ye ulaştı
KIB-TEK DAVASI ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
İskele’de 70 kilogram yağış
İSKELE’DE 70 KİLOGRAM YAĞIŞ
Tecavüz duruşması devam ediyor
TECAVÜZ DURUŞMASI DEVAM EDİYOR
banner306

Sterlin, Dolar ve Euro düşüşe geçti

Sterlin, Dolar ve Euro düşüşe geçti

18 Haziran 2019 Salı 13:07
Sterlin, Dolar ve Euro düşüşe geçti

Dolar/TL, haber ve veri akışının yoğun olduğu haftanın ilk gününde iki yönlü dalgalansa da günü aşağı yönlü hareketle 5.87’den kapamıştı. 18 haziran sabahı kurdaki düşüş trendi sürüyor.

banner317
Fed başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının politika toplantıları izlenirken, içeride sanayi üretimi verisi ve ABD ile ilişkiler öne çıkıyor.

Uzmanlar Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu indirmesinden sonra haftanın ilk işlem gününde borsada aşağı yönlü bir hareket beklerken, endeks beklentilere zıt hareket etti. Borsa İstanbul, artan jeopolitik risklere, S-400 meselesine ve yeni İstanbul seçimlerine çok az bir zaman kalmasına rağmen Cuma günü gelen tepki alımlarını güçlendirerek dün günü yükselişle tamamladı.

Gün içi işlemlerde:

– dolar en düşük 5.8225 lira ve en yüksek 5.8788 lirayı gördükten sonra, 5.87 – 5.88 lira aralığında,
– euro en düşük 6.5241 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,
– sterlin en düşük 7.2991 lira ve en yüksek 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar?
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
Dövizde yükseliş trendi sürüyor
Dövizde yükseliş trendi sürüyor
Dolar yeni haftaya 6TL’den başladı
Dolar yeni haftaya 6TL’den başladı
Merkez Bankası'nın rezerv açıklaması piyasayı tatmin etmedi
Merkez Bankası'nın rezerv açıklaması piyasayı tatmin etmedi
Mazbata haberleri dövizde düşüşü hızlandırdı
Mazbata haberleri dövizde düşüşü hızlandırdı
Döviz kurları
Döviz kurları
Dövizdeki yükseliş devam ediyor
Dövizdeki yükseliş devam ediyor
Dolar yükseldi, sterlin takip etti
Dolar yükseldi, sterlin takip etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim