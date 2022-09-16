Sterlin, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde

KKTC serbest piyasasında haftanın son iş gününde İngiliz Sterlini 21 TL’den, Euro 18.29 TL’den, ABD Doları 18,35 TL’den işlem görüyor.

Saat 10.45 itibarıyla 20,85 liradan alınan İngiliz Sterlini 21,00 liradan satılıyor. 18,19 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı 18,29 lira olarak belirlendi.

ABD Doları’nın alış fiyatı 18,23 TL, satış fiyatı ise 18,35 TL.

Enflasyon baskılarının artmasının ardından en erken faiz artırmaya başlayan merkez bankalarından İngiltere Merkez Bankası (BoE), Aralık 2021'den itibaren her ay düzenli faiz artırırken, ağustos toplantısındaki 50 baz puanlık faiz artışına karşın ülkenin para biriminde yaşanan değer kaybını engelleyemedi.



Son iki ayda dolar karşısında yüzde 6,8 değer kaybederek 37 yılın en düşük seviyeye inen sterlin, aynı dönemde euro karşısında da yüzde 4,3 azalışla son 19 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.



Sterlin/dolar paritesi bugün 1,1350'yi görmesinin ardından 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi. Sterlin/euro paritesi ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1,1420'den işlem görüyor.

BoE'nin Aralık 2021'den bu yana yüzde 0,10'dan yüzde 1,75 seviyesine kadar çıkardığı politika faizini, eylül toplantısında da 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e çıkarması bekleniyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da bu yıl politika faizini yüzde 0-0,25'ten yüzde 2,25-2,50 aralığına kadar çıkarmasına rağmen bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla para piyasalarında Fed'in ilk kez 100 baz puan faiz artırım ihtimali fiyatlanamaya başladı.

Saxobank FX stratejisi başkanı John Hardy, İngiltere'nin devasa dış açıkları yürütmesi ve yeni başbakanın politikalarının etrafındaki risklerin buna eklenmesiyle birlikte, sterlin üzerinde baskı oluştuğunu söyledi.



İngiltere'nin yeni lideri Liz Truss geçen hafta, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek için enerji faturalarına üst sınır getirerek ülkeye yaklaşık 100 milyar pounda mal olabilecek bir destek paketi ilan etmişti.