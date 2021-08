Son 1 ayın yıldızı Türk Lirası. Gözler bugün enflasyon verisinde

Küresel mali piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yaptılar. İçeride, gözler her ne kadar Ege ve Akdeniz'i yakan feci yangınları çaresizlikle takip etse de, Tokyo Olimpiyatlarından gelen iyi haberler ve son 1 ayın yıldızı olan TL, bir nebze de olsun bu karanlık günlerde yüreklere su serpiyor. Can ve mal kaybına yol açan yangınları bir an önce kontrol altına alınması ve yeniden 'yeşil vatanın' fidan dikerek yeşertilmesini temenni ediyoruz.