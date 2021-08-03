Son 1 ayın yıldızı Türk Lirası. Gözler bugün enflasyon verisinde

Küresel mali piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yaptılar. İçeride, gözler her ne kadar Ege ve Akdeniz'i yakan feci yangınları çaresizlikle takip etse de, Tokyo Olimpiyatlarından gelen iyi haberler ve son 1 ayın yıldızı olan TL, bir nebze de olsun bu karanlık günlerde yüreklere su serpiyor. Can ve mal kaybına yol açan yangınları bir an önce kontrol altına alınması ve yeniden 'yeşil vatanın' fidan dikerek yeşertilmesini temenni ediyoruz.

USDTRY kuru dün tahminlerimize paralel 8,41 seviyesindeki teknik bölgesini aşağı yönlü geçerek 8,34 seviyesine kadar geriledi. Son 1 ayın dolar karşısındaki performansına bakarsak, TL'nin gelişmekte olan ülke para birimleri arasından olumlu ayrıştığını görüyoruz. Bu eğilim orta / uzun vadede sorgulanacak olsa da, yaz rehavetinde, Eylül ayına kadar TL ve TL cinsi varlıklarda pozisyon artırılabileceğini düşünüyoruz.

Bu hafta Perşembe günü sonuçlanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) olağan faiz toplantısı önem arz ediyor. Amiral gemi FED'in arkasından seyreden BoE'dan da önemli bir politika değişimi beklenmiyor. Kuvvetle muhtemel parasal desteğin devamı yönüne açıklamalar, Sterlin üzerinde aşağı yönlü baskı kurabilir.

Kıymetli madenler cephesinde de halen daha belirgin bir yön yok. ABD faizleri ve enflasyon kombinasyonundan çıkan düşük reel getiriye rağmen maalesef altın ve gümüş bir türlü olması gereken yerde değil! Cuma günkü ABD'de açıklanacak kritik Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi, yön tayini açısından önemli bir katalizör olabilir.

Altın açısından 1,830 seviyesi önemli bir direnç. Gümüş açısından ise, kalabalık ortalamaların yığıldığı 25,90 - 26,25 bandı kırılmadan yukarı yönlü hareket için arzulana yakıtın bulunamayacağını düşünüyoruz. Fonların pozisyonlanmasına bakarsak, düşük reel faize rağmen kıymetli metallerde pek de olumlu bir havanın olduğunu maalesef söyleyemiyoruz.

Petrol cephesinde ise, geçen hafta stokların yeniden azalmaya başlaması, jet yakıtı talebinde artış olması bize önemli ipuçları veriyor. Gümüş pozisyonumuzdan uzun bir süre önce çıkmamız ardından petrol cephesinde pozisyon almıştık. Geri çekilmeleri halen daha alım fırsatı olarak okumaya devam ediyoruz.

Dün dünya genelinde açıklanan ve büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen PMI verileri yakından takip edildi. Malum, artan enflasyon ve ultra gevşek para politikasına rağmen, ekonomik aktivitenin yavaşlaması (stagflasyon riski) son günlerde yüksek perdeden seslendiriliyordu. Ana hatlarıyla dün pek çok ülkede açıklanan PMI verileri beklentilere çok yakın gerçekleşme kaydetti; mali piyasalardaki yansıması ise çok sınırlı kaldı. Bir dipnot olarak, Türkiye'de açıklanan Temmuz ayı PMI verisi 54'e yükselerek son 5 ayın zirvesinde gerçekleşti (Haziran 51,3).

Reuters haberine göre, ABD'nin Florida ve Louisiana eyaletlerinde, hızla yayılan Delta varyantı, en yüksek hastaneye yatış sayılarını yeniden yakalarken, doktorlar "karanlık günler" konusunda uyardı bulundu!

Bir başka Reuters haberinde ise, Çin hükümetinin, Mayıs ayında X-ray makineleri ve manyetik rezonans görüntüleme ekipmanı da dahil olmak üzere yüzlerce üründe %100'e kadar yerel içerik gerektiren yeni tedarik yönergelerini sessizce yayınladığını ve yabancı tedarikçiler için yeni engeller oluşturduğunu okuyoruz.

Güney Kore'de tüketici enflasyonu Temmuz'da gıda fiyatlarını yükseltmesi ve petrol ürünleri ile konut kiralama maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle Mayıs'ta görülen dokuz yılın zirvesinde kaldı. Öte yandan, Tokyo'da benzin ve elektrik faturaları kaynaklı artışla çekirdek enflasyon son bir yılda ilk kez artış gösterdi.

Sabah saatlerinde, Çin haberleri ve enflasyon kaygıları ile Asya borsalarında hakim renk kırmızı. Pasifiği diğer ucunda ise, sınırlı da olsa ABD vadelilerinin yükseliş eğilimimde olduğunu görüyoruz.

Bugünün veri takviminde, TSİ10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamları önem arz edecek. Piyasa tahminlerine göre aylık TÜFE'nin %1,6 artış kaydetmesi bekleniyor. Bu gerçekleşme, yıllık enflasyonu %18,7 seviyesine taşıyacaktır.