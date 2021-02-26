Sn. Dr. FED. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz!

Türk mali piyasalarında iç faktörlere dayanan sancılı hava, dün gün boyunca korundu. Gece geç saatlerde ise, küresel piyasaların adeta panik moduna geçmesi ile, USDTRY kuru elektronik işlemlerde büyük çaplı bir satış baskısına maruz kaldı.

İçeride, piyasa dostu politikalar izlemeyen, Hazine ve Maliye’nin bir önceki bakanı Albrayrak’ın yeniden üst düzey bir pozisyona atanacağı endişesi hüküm sürerken, ABD’de adım adım tırmanan tahvil faizleri ve pandeminin normalleşmeye yüz tutması ile sert yükselen baz metaller ve petrol fiyatları, TL üzerinde yarattığı ‘tam saha’ baskıyı dün enine boyuna ele almıştık.

Netice itibariyle, Türkiye, net enerji hatta emtia ithalatçısı bir ülke. Dolayısıyla, petrolün son 1 yıl, bakırın son 10 yıl, CRB emtia sepetini son 8 yılın zirvesine çıktığı bir ortamda, kaçınılmaz olarak tüm gelişmekte olan ülke para birimleri olumsuz etkilenirken, Türkiye'nin cari açık ve enflasyonla savaşın sekteye uğratacağı beklentisi ile ilave bir satış baskısına maruz kalıyor.

Hafta başından beri negatif ayrışan Türk Lirası, dün günün ‘güneşli’ zaman diliminde 7,25 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Hisse senedi piyasasında yabancı satışlarının art arda beşinci haftaya ulaştığını gösteren TCMB Menkul Kıymet raporuna paralel, BIST100 endeksi gün içinde kazanımlarını törpüleyerek günü %0,35 yükselişle tamamladı.

19 Şubat ile biten haftaya ait TCMB verilerine göre, toplam DTH, altın fiyatlarındaki düşüşün de etkisi ile çok küçük bir miktar da olsa azalırken, TL mevduat tarafında artışın devam ettiğini gördük. TCMB’nin brüt rezervleri, altın fiyatlarındaki düşüşle gerilerken, yabancının hisse senetlerinden çıkıp tahvil alma eğilimini korunduğunu görüyoruz.

Gelelim esas meseleye. Dün akşam üzeri, Amerikan tahvil faizleri, bir anda çığrından çıktı. 10 yıllık tahvil faizi hafta başında %1,33 seviyesindeyken, dün akşam %1,50 kritik seviyesini aşınca süratle %1,61 seviyesine kadar yükselmesi, küresel piyasaları adeta abluka altına aldı.

Takdir edersiniz ki, ‘balonların ağabeyi’ tahvil piyasasında bulunuyor. Bu bakış açısıyla, 8 haftada %80’e varan bir yükseliş kaydeden gösterge 10 yıllık ABD tahvil faizi, büyük çaplı bir türbülansa neden oluyor. Gece geç saatlerde, elektronik işlemlerde USDTRY kuru ani ve sert bir yükselişle 7,44 seviyesine kadar adeta roketledi.

ABD tahvil faizlerinde yaşanan acımasız yükseliş, ABD hisse senedi piyasalarını da vurdu. Teknoloji endeksi Nasdaq geceyi %3,5 düşüşle tamamlarken, satış baskısı bu sabah Pasifiğin diğer ucuna da yansıdı. Asya borsalarında %3’e varan kayıplar görülüyor.

Takdir edersiniz ki, doktora pek de gerek olmadan, hastanın neden komaya gireceğini sevgili okurlarımıza haftalardır anlatıyoruz. ABD faizlerindeki yükselişin arkasında yatan yegane unsur yaklaşan enflasyon kaygısı!

Rekor kıran emtia fiyatları, soğuk hava ve pandemide normalleşme sinyallerinin tetiklediği enerji fiyatlar, küresel olarak herkes evde otururken artan gıda tüketimi ve küresel kuraklığa paralel roketleyen gıda fiyatları… Tümü yaklaşan enflasyonun ayak sesleri. Henüz bitmedi! Bir de üzerinde eli kulağında olan ABD teşvik paketi de eklenince, tahvil balonun patlamasından herkes büyük bir korku duyuyor.

Takdir edersiniz ki, ABD’de hem büyüme hem de hedeflenen istihdam seviyesine ulaşmak için faizlerin yükselmemesi gerekiyor. Yani FED’in şu anda tam olarak arzulamadığı bir senaryo ile karşı karşıyayız! Acaba ‘doktor’ ameliyathane girecek mi? ‘Neşter’ diyecek bir teşhisi olacak mı? Hep birlikte göreceğiz.

Bizim bildiğimiz çok net: ABD tahvil faizleri yükselmeye devam ederse, büyük çaplı piyasa türbülansına hazır olmak gerekiyor. Uçak henüz bunu bilmese de, kaptan çok yaklaşan fırtınayı çok iyi biliyor! Defalarca yazdık. 2013’de ABD tahvil faizleri 18 hafta boyunca yükselmiş, USDTRY kuru %14 civarı değer kaybetmiş (tüm gelişmekte olan piyasalarda kan gövdeyi götürmüş), ons altın ise önemli bir değişim göstermemişti! (bakınız grafik)

Senaryonun tekrarlanmaması için, dünyanın risksiz faiz olarak takip ettiği 10 yıllıklardaki türbülansın sona ermesi gerekiyor. Kısa vadede biraz hayal gibi! Bu nedenle, dalga boyunun daha da artması olası duruyor. Emniyet kemerlerinizi ne olur ne olmaz sıkıca bağlayın.

Borsaların kara Perşembe’den sonra kara bir Cuma’ya uyanması ile içeride bugün BIST100 endeksini de sert bir satış baskısı bekliyor. Albayrak stresi yetmez gibi, bir de ABD tahvil faizleri ve küresel enflasyon endişeleri eklendi. USDTRY kurunda 7,44 sonrasında 7,54 seviyesine kadar kademeler adeta boş (bakınız grafik).

Piyasaların korku endeksi olarak takip ettiği VIX (oynaklık) 1 günde %46 yükselerek 30 seviyelerine geldi. 30’un üstü piyasaların korku içinde olduğunu gösterir! ABD tahvil faizleri yükselince, paranın da değeri eğer faiz ise, dolar yani DXY yeniden değer kazanmaya başladı. Mesela, daha hafta ortası 1,42 seviyesini aşan GBPUSD paritesi, bu sabah 1,3960 seviyesine geriledi!

Haliyle, risk off modun hüküm sürerken, kıymetli metallerin de yüzü gülmedi. Altını, 1,760 seviyesinin altında büyük bir uçurumun beklediğini düşünüyoruz. 1,770 seviyesinden almış olduğumuz altın maalesef 1,855-1,860 seviyesindeki hedefe piyasa tedirginliği ile gelmeyerek, pozisyona giriş seviyemiz olan 1,770’de zarar kes çalışarak dün (stoplandı) kapandı. Gümüş ile ilgili pozisyonlanmamızın kısa vadeli olmadığını ve uzun pozisyonlarımızı korumaya devam ettiğimizin altını çizelim.