Seçim sonrası dolar haftaya düşüşle başladı

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum… Haftayı 5,80’in üzerinde kapatan dolar İstanbul seçimleri sonrası 5,73 seviyelerine doğru geriledi.

Cuma günü haftayı 5,81’in üzerinde kapatan dolar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından güne hareketli başladı. 24 Haziran 2019 yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, 5,74 civarında işlem görüyor.

İstanbul seçimini 5,80’in üzerinde beklemeye geçen ABD doları/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5,73 seviyelerine çekilerek başladı.

ise 6,53 civarında seyrediyor.

Küresel risk iştahının da desteğiyle cuma günü bir ara 5,73’lü seviyelere inen kur, seçim öncesi son işlemlerde ise yeniden 5,80’in üzerine çıkmıştı.

İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı.