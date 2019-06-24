banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95455
ALTIN
260.234
DOLAR
5.7552
STERLİN
7.3272
EURO
6.5555
Hırsızlık sefası bir gün sürdü
HIRSIZLIK SEFASI BİR GÜN SÜRDÜ
300 bin TL sahibine teslim edildi
300 BİN TL SAHİBİNE TESLİM...
Kıb-Tek vurgun zanlılarına mükafat
KIB-TEK VURGUN ZANLILARINA MÜKAFAT
Glapsides’te 5 kişi ölümden döndü
GLAPSİDES’TE 5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
banner307

Seçim sonrası dolar haftaya düşüşle başladı

Seçim sonrası dolar haftaya düşüşle başladı

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:03
Seçim sonrası dolar haftaya düşüşle başladı

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum… Haftayı 5,80’in üzerinde kapatan dolar İstanbul seçimleri sonrası 5,73 seviyelerine doğru geriledi.

Cuma günü haftayı 5,81’in üzerinde kapatan dolar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından güne hareketli başladı. 24 Haziran 2019 yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, 5,74 civarında işlem görüyor.

İstanbul seçimini 5,80’in üzerinde beklemeye geçen ABD doları/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5,73 seviyelerine çekilerek başladı.

banner317
Euro/TL ise 6,53 civarında seyrediyor.

Küresel risk iştahının da desteğiyle cuma günü bir ara 5,73’lü seviyelere inen kur, seçim öncesi son işlemlerde ise yeniden 5,80’in üzerine çıkmıştı.

İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sterlin, Dolar ve Euro düşüşe geçti
Sterlin, Dolar ve Euro düşüşe geçti
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar?
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
Dövizde yükseliş trendi sürüyor
Dövizde yükseliş trendi sürüyor
Dolar yeni haftaya 6TL’den başladı
Dolar yeni haftaya 6TL’den başladı
Merkez Bankası'nın rezerv açıklaması piyasayı tatmin etmedi
Merkez Bankası'nın rezerv açıklaması piyasayı tatmin etmedi
Mazbata haberleri dövizde düşüşü hızlandırdı
Mazbata haberleri dövizde düşüşü hızlandırdı
Döviz kurları
Döviz kurları
Dövizdeki yükseliş devam ediyor
Dövizdeki yükseliş devam ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim