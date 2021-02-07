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Ripple açıkladı! Patron ne kadar XRP sattı? Dava nedeniyle oluşan zarar ne kadar?

2020’de iyi bir ivme yakalayan ve yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başaran XRP, yılın sonlarında SEC’in açtığı dava nedeniyle sarsılmıştı. Ripple tarafından yayınlanan 2020 yılı 4. çeyrek raporunda bu dava nedeniyle azalan işlem hacmine ilişkin detaylı bir “hasar tespit raporu” paylaşıldı.

07 Şubat 2021 Pazar 16:58
Ripple açıkladı! Patron ne kadar XRP sattı? Dava nedeniyle oluşan zarar ne kadar?
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2020’de iyi bir ivme yakalayan ve yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başaran XRP, yılın sonlarında SEC’in açtığı dava nedeniyle sarsılmıştı. Ripple tarafından yayınlanan 2020 yılı 4. çeyrek raporunda bu dava nedeniyle azalan işlem hacmine ilişkin detaylı bir “hasar tespit raporu” paylaşıldı.

Raporda Ripple’ın 2020 yılının 4. çeyreğinde satışlarını artırması dikkat çekti. 2020 yılı 3. çeyrekte 35 milyon dolar net satış yapan Ripple 4. çeyrekte satışlarını 76 milyon dolara çıkardı.

Ripple, ODL müşterilerine daha fazla likidite sağlamak için tezgah üstü satışlara odaklandığını ifade ediyor. Bu satışlar arasında borsalar aracılığıyla yapılmış bir satış söz konusu değil zira Ripple borsa satışlarını bir yıldır askıya almış durumda.

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Ayrıca rapora göre SEC’in açtığı davanın Ripple’a verdiği zarar yaklaşık 15 milyar dolar değerinde.

“Kripto ana akım haline geldikçe ABD’nin düzenlemeler konusunda gri alanlar bırakması Amerikan inovasyonunu ve ilerlemesini engellemeye devam etmektedir.

Geçtiğimiz çeyrek, SEC’in Ripple’a yönelik açtığı dava, ABD’li yatırımcılar için belirsizliği artırdı ve birçoklarının XRP ticaretini durdurmasına neden oldu. Bu olay XRP yatırımcıları üzerinde yıkıcı bir etki yaşattı. Bu dava nedeniyle açık piyasada en az 15 milyar dolarlık XRP değeri kaybedildi”

Fiyat hacim grafiği de paylaşan Ripple, her şeye rağmen XRP hacimlerinin sadece %10’luk bir kayıp yaşadığını ifade etti.

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Son Güncelleme: 08.02.2021 16:45
Anahtar Kelimeler:
XRP
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