Powell parti ‘devam’ dedi; piyasalar ‘endişeli'

Küresel mali piyasalar dün FED Başkanı Powell’ın her yıl iki kez Senato’da gerçekleştirdiği konuşmanın ilki öncesinde sert bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı.

Son günlerde, enflasyon kaygıları ile sert bir şekilde yükselen ABD tahvil faizlerine karşı, Powell beklediğimiz üzere destekleyici ve piyasa tabiri ile ‘güvercin’ duruşunu dün de korumaya devam etti.

Gerek enflasyon, gerekse de istihdam hedeflerinden ABD ekonomisinin şu anda uzak olduğunu savunan Powell, mevcut ultra gevşek para politikası duruşlarını uzun bir süre daha sürdürüceklerinin altını çizdi.

2013 yılıda, dönemim FED Başkan Bernanke’nin yapmış olduğu iletişim hatasının da tekrarlamayacaklarını ima eden Başkan, tahvil alım hızında bir azaltmanın şu an gündemde olmadığını, komitenin karar vermesi durumunda çıkış haritasının kamuoyuna doğru ve şeffaf bir şekilde paylaşılacağını söyledi.

Powell’ın konuşması öncesinde, FED’in bilanço büyüklüğünün de 7,56 trilyon dolar ile rekor kırarken, Powell’ın itina ile seçilmiş cümleleri ve piyasa dostu söylemleri, kayıpların bir nebze de olsa telafi edilmesine neden oldu.

Örneğin, bir gün önce %3’ün üzerinde değer kazanan gümüş, dün kazanımlarının büyük bir kısmını geri verirken, kripto paralarda %20’lere varan değer kayıpları görüldü. Bitcoin, 47 bin dolar seviyesindeki teknik bölgemizi biraz daha aşağı yönlü zorlasa da, bu sabah yeniden 51bin doların üzerine yükseldi. Elliott dalga analizimize göre, 47 bin seviyesi etrafında (4 numara) düzeltmenin bitmesi ile 70 bin seviyesine doğru hareketin (teknik olarak) başlayacağını düşünüyoruz.

Elon Musk’ın kripto para savunuculuğuna geçmesi ve kurumsal anlamda Bitcoin alım haberi her ne kadar oyunun kurallarını değiştirse de, sürecin Tesla’ya pek de yarar sağladığını söyleyemeyiz. Ay başında hisse fiyatı 880 dolara yükselen Tesla, dün 600 dolara yaklaşarak 1 aydan kısa bir sürede piyasa değerinin %25’inden fazlasını kaybetti! (2020 başında hisse senedi fiyatının 90 dolar idi!)

Açık bir şekilde, FED başkanı ‘enflasyon’ kaygılarını yatıştırmaya çalışsa da, piyasa oyuncuları yaklaşan fırtınayı çok rahat bir şekilde görüp ‘endişe’ duymaya devam ettiklerini görüyoruz. Bu bağlamda pek çok balonun ‘gaz kaçırmaya’ başladığını da not etmek gerekiyor.

Dün bu bağlamda, CRB emtia endeksi son sekiz yılın zirvesini gördü! Acaba 2002-2007 patlaması yeniden #loading? (bakınız grafik).

Türkiye piyasalarında satış baskısı günler sonra biraz daha sert soluklu oldu. Günlerdir, TL faizin dayanılmaz cazibesi ile küresel çapta satışlardan daha az nasibini alan Türk Lirası, dün dolar karşısında düşüş trendini yukarı yönlü kırarak, oldukça zayıf bir sinyal vermiş oldu.

Küresel satış baskısının artması ile gün içinde 7,12 seviyesini test eden USDTRY kurunda, yukarı yönlü bir düzeltme hareketinin başlama noktasında olduğunu, ve eğer görüşümüzde yanılmıyorsam ilk durak seviyesinin de 7,29 olduğunu düşünüyoruz. Piyasa dedikodularına göre bir miktar yabancı alımının da görüldüğünü not edelim (bakınız grafik).

Yabancı yatırımcıların 4 haftadır peş peşe Türk hisse senetlerinden çıkması ile uzun bir süredir hisse yatırımcılarına dikkatli olunması gerektiğini söylüyorduk. Bu bağlamda BİST100 endeksi günü %2,1 düşüşle tamamladı. İlk 30’da bulunan hisselerde satışlar daha da dikkat çekiciydi.

FED’in yanı sıra, küresel çapta devam eden aşı seferberliği ve azalan vaka ve ölüm haberleri, hayatın yaz aylarında normalleşmeye başlayacağı beklentisi ile havayolları ve turizm şirketlerinin hisselerinde olumlu bir etki doğuruyor.

Bu sabah, TCMB’nin TL cinsi zorunlu karşılık oranlarını 2 puan daha artırarak, enflasyonla mücadele kapsamında para politikası duruşunu biraz daha sıkılaştırdığını görüyoruz. Bu önemli bir gelişme!

Powell’ın mevcut ultra gevşek para politikasının uzunca bir süre daha devam edeceğine işaret etmesi ve enflasyon riskini dikkate almamasına rağmen, piyasaların dünden sarkan olumsuz havayı bugüne de taşıdıklarını görüyoruz.

Asya borsalarında %2’ye varan düşüşler görülüyor. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de, daha küçük çapta da olsa düşüşler göze çarpıyor.