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Piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 10:25
Piyasalarda karışık seyir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa karşın, ekonomik toparlanmanın sürdüğüne dair beklentilerin pay piyasaları fiyatlamalarına yön verdiği, bu kapsamda açıklanan verilerin yakından takip edildiği görülüyor.

Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artarken, yıllık bazda yüzde 5,4 yükselişle önceki aya paralel gerçekleşti. Sonuçlar yıllık enflasyonun 13 yılın en yüksek seviyede kaldığına işaret ederken, aylık bazda önceki aya göre 0,4 puanlık geri çekilme son 15 ayın en hızlı düşüşü olarak kaydedildi. Bu dönemde çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 ile önceki aya göre düşüş kaydetti.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda duraklaması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "enflasyondaki yükselişin geçici" olduğu söylemini desteklediğini belirterek, bu durumun bankanın politika değişikliğine gitmesine yönelik baskıları hafiflettiğini söyledi.

Buna karşın tedarik zinciri aksamaları ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik güçlü talebin etkisiyle enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, enflasyonda bir aylık duraksamanın yeterli olmadığını, daha fazla kanıt için gelecek ayki verilerin öneminin arttığını vurguladı.

Veri sonrası Fed yetkilileri ise bankanın bu yıl içinde varlık alımlarına gitmesi gerektiğine dair görüş bildirmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisi iyileşmeyi sürdürdükçe fiyat artışlarının azalacağını, Fed'in gerektiğinde uygun önlemleri alacağına güvendiklerini söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,62 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,16 gerileyerek negatif ayrışmasını sürdürdü. Dolar endeksi ve tahvil faizleri tarafında ise düşüş gözlendi. Enflasyon verisi sonrası ilk etapta yüzde 1,38 seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, detayların anlaşılmasıyla düşüşe geçti ve yüzde 1,34 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,35 seviyesine sınırlı yükseliş kaydettiği görülüyor. Dolar endeksi ise dün 93,2 seviyelerinden düşüşe geçerek günü 92,9'dan tamamlamasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

Avrupa borsaları, pozitif bilançolardan ve ABD enflasyon verisinden bulduğu destekle üst üste yükselişini 8'inci güne taşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Almanya'da DAX 30 endeksi ise gün içinde 15.887 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı. Avro/dolar paritesi dün dolar endeksindeki gevşemenin etkisiyle 6 günlük yükselişine ara vererek yüzde 0,2 değer kazandı ve 1,1739'dan kapandı. Parite bugün ise 1,17 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşirken, sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerin altında kaldı.

Asya tarafında pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesi dikkati çekerken, bu gelişmede bölgede artan Kovid-19 vaka sayılarına dair endişeler etkili oldu. Öte yandan Çin'de beklentilerin altında ve yılın en düşük seviyesinde gerçekleşen kredi genişlemesi verilerinin yanı sıra regülatörlerin önemli endüstrilerde düzenlemelere aktif bir şekilde devam edeceği mesajı ve online sigorta sektörüne yönelik uyarıları pay piyasalarını baskılayan gelişmeler olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 1,85 kayıpla 1.410,87 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün yüzde 0,3'lük artışla 8,63 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 8,61'den işlem görüyor.

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Öte yandan TCMB ile Güney Kore Merkez Bankası, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon won) swap anlaşması imzaladı. Anlaşmanın 3 yıl süreceği, tarafların anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği bildirildi.

Analistler, bugün TCMB faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, politika faizinde bir değişiklik beklenmediğini, karar metninde verilecek mesajların önemli olduğunu söyledi.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğunu, yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu. Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde tutulmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, PPK faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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