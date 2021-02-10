Piyasalarda bugün

Kimse düşüş bekle(ye)mez olmuş! ABD hisse endekslerinde yaşanan teknik düzeltme zayıf kalınca, Şubat başından itibaren endekslerin yeniden yükselmeye başladığına şahit oluyoruz.

Bir tarafta, küresel aşılanma faaliyetleri ile azalma eğiliminde olan Covid-19 vaka sayıları, diğer bir tarafta, ABD’de moralleri bozan istihdam raporu ardından Başkan Biden’ın büyük bir ekonomik teşvik paketinin gecikmeyeceği beklentisi, yatırımcıları motive etmeye devam ediyor.

Haliyle, risk iştahının da yüksek seyretmesi, güvenli liman ihtiyacını azaltıp, ABD tahvillerine satış getiriyor. Azıcık açalım: yatırımcılar tahvil satıp hisse senedi alınca, tahvillerin fiyatları düşüyor ve getirileri de yükseliyor.

Elbette, bu noktada, hisse senedi piyasalarındaki değerlenmenin aşırı seviyelere geldiğini ve rahatsızlık duyduğumuzu söylesek de, bitmek tükenmek bilmeyen bol ve ucuz paranın gidecek daha iyi bir yeri olmayınca (!), geri çekilmeler de haliyle çok sığ kalıyor. Dediğim gibi kimse düşüş bekleyemez olmuş. Bu oldukça korkutucu bir gelişme. Paranın gidecek daha iyi bir yer bulamaması.

Hülasa, ABD’de 3 büyük hisse senedi endeksi dün yeniden rekor tazelerken, destek paketi beklentilerinin de artmasıyla birlikte doların da elinin yeniden zayıfladığını ve sepet kurun (DXY) hafif de olsa geri çekilmeye başladığını görüyoruz.

Halbuki, teknik manada, DXY geçen hafta önemli bir düşüş trendini yukarı yönlü aşmış, ve gözünü 93 seviyesine dikmişken, dolar sat rallisi ve beraberinde emtia al iştahı yeniden canlandı. Brent cinsi petrol, covid öncesi döneme geri giderek 61 dolar seviyesini aşarken, altın ve gümüş, artan enflasyon korkusu ile yeniden toparlanma kaydediyor.

ABD’de enflasyon beklentisi %2,50 ile son senelerin en yüksek seviyesine gelse de, veya ABD teşvik paketinin (harcama çekleri) enflasyona neden olacağından kaygı duyulsa da, FED üyeleri bunun geçici bir durum olacağını belirterek ‘devam edin’ mesajını yinelediklerini görüyoruz.

Bu bağlamda, küresel mali piyasalardaki temkinli iyimser hava günden güne taşınmaya devam ediyor. Teşvik paketinde artık iyice sona yaklaşıldığı beklentisi ile dolar değer kaybederken, EURUSD paritesi 1,1950 seviyesinden sekerek 1,2130 seviyesine kadar yükseldi.

Benzer bir şekilde, dolar zayıflığından da beslenen Sterlin, 1,38 seviyesini aşıp sene başı raporumuzda belirttiğimiz ve tercihimizin 1,40 ve üzeri seviyelerde dolar lehine olacağı bölgeye doğru ilerliyor (bakınız grafik).

Kıymetli metallerde de son günlerde kıpırdanma isteği görüyoruz. Bir kez daha not edelim. Altında asıl hareketin 1,865 dolar seviyesi, gümüşte ise 30 dolar seviyesi geçildikten sonra başlayacağına neredeyse eminiz. Oyumuz gümüşten yana. Gram Altınla ilgili ise hiçbir heyecanımız yok.

Özellikle, USDTRY kurununda 7,03 seviyeleri etrafında bulunan desteğin kırılması ile 6,85 kapısının hızla açılacağını beklediğimizden ötürü, gram altının yatay, hatta teknik manada 400TL seviyesinin altını (392) test etmesi bizlere şaşırtmayacaktır.

Özellikle, okurlarımız USDTRY kurunda haftalardır devam eden düşüş sonrası bir tepki hareketi olup olmayacağını sorguluyor. Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, 2018 Şubat ayından başlayan yükseliş yönünde trend çizgisi kabaca 7,03-7,05 seviyelerine aşağı yönlü geçilmek üzere test ediliyor. Tepki hareketinin her halükarda zayıf kalacağını ve beklenmedik bir siyasi veya jeopolitik gelişme olmaması kaydıyla, aşağı yönlü isteğin değişmeyeceğini düşünüyoruz.

Mesela dün, HSBC, yıl sonu USDTRY kur tahminini 6,50 seviyesine güncellerken, diğer bazı önde gelen kurumlar EURTRY kurunda gelinen seviyeleri kar al önerisi ile kapattı. TL’nin faiz avantajı, Sn. Ağbal ve ekibinin piyasa dostu söylemleri, enflasyonun öncelik olması gibi koşullardan ötürü, TL’deki değerlenme hareketinin 6,85 seviyesine kadar devam edeceğine inanmaya ve bu bağlamda pozisyonlanmaya devam ediyoruz. 6,85 seviyesi test edilirse, dolar short (kısa yani dolar satıp TL aldığımız) pozisyonlarımızı kapatarak gelişmeleri takip ederek karar vereceğiz.

Dün günün en önemli satır başları arasında, Savunma Bakanı Akar’ın S400 krizi ile ilgili öne çıkardığı ‘Girit modeli’ piyasaların dikkatini çekti. Hatırlanacağı üzere, NATO üyesi Yunanistan'ın daha önce satın aldığı S300’ler, Girit adasına konuşlandırılmış ve sadece savaş ve saldırı hallerinde açık tutuluyor.

Sn. Akar, S400 sorununun çözümünün kolay olduğuna işaret ederek, karşılığında, ABD'nin, PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye desteğini geri çekmesini istedi. Bu konuda ABD ve Nato ile bir çalışma grubu oluşturulması durumunda, piyasa yansımasının olacağını not düşelim.

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde olduğu üzere bu gece geç saatlerde Ulusa Sesleniş konuşmasında, “müjdeli” haberleri vereceğini söyledi: "Beni mutlaka izleyin, birçok güzellikler açıklayacağım." Yorumunu yarın yapmaya çalışacağız.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında da, ABD borsalarının vadeli endekslerinde de iyimser hava korunmaya devam ediyor.