Piyasalarda bugün

Geçen hafta sonu alınan idari kararlar, hafta boyunca Türk mali piyasalarının dünyadan negatif ayrışmasına neden oldu. Halbuki, geçen hafta bugün ne kadar da keyifli, beklentisi yüksek ve tonumuz da pozitif idi!

İçeride, hastanın tansiyon dün bir nebze de olsun düşerken, volatilitenin azalsa da dün de devam ettiğine şahit olduk.

Bunun en büyük örneğini Borsa İstanbul Bankacılık endeksinden anlıyoruz. Yabancı pozisyonlanmasının oldukça yoğun olduğu Garanti Bankası hisselerinde son 5 günde düşüş %22 oldu. Bankacılık endeksi benzer dönemde %20 geriledi.

Mesela, dün açıklanan TCMB verilerine göre, 19 Mart ile biten haftada, yurtdışındaki yerleşikler (yabancı) net 60 milyon dolar hisse senedi, 471 milyon dolar ise tahvil almış. Kuvvetle muhtemel, Perşembe günü Başkan Ağbal’a inanan ve TL pozisyon açan yatırımcılar, Pazartesi sabah gün Türk mali piyasalarına “astalavista baby” dediler.

Türk mali piyasalarına büyük bir heyecan yaratmayan Sn. Cumhurbaşkanı’nın AK Parti Kongresindeki konuşması ardından gözler artık bir ihtimal ile bugün açıklanacak Kabine’yi beklerken, zihinlerde ise 15 Nisan PPK toplantısının endişesi yatmaya devam ediyor.

Piyasalar, ekonomi politikalarında Albayrak gibi kuralcı bir yol haritası izleyen isimler yerine, ılımlı, piyasa dostu politikalar izleyecek isimleri arıyor. Bu bağlamda ekonominin kim veya kimlere emanet edileceğini bilemeyen piyasalar, USDTRY kurunda adeta ‘bekle ve gör’ stratejisi izleyerek psikolojik 8 seviyesinin hemen altında gelişmeleri takip ediyor.

Dünyada ise hava bir nebze de olsun doları işaret etmeye başladı. 1,9 trilyon teşvik paketi ardından, Biden ekibinin alt yapı projelerini destekleyecek bir şekilde 3 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir paket üzerine çalıştıklarının da anlaşılması, piyasa faizleri üzerinde yeniden baskı kurdu, daha da kuracak!

ABD gösterge 10 yıl devlet tahvili getirisi, %1,63 seviyesine doğru hafif de olsa geri çekilse de, (beklentimiz %1,97’e doğru ilerlemesi) paranın faizi değer kazanırken, kendisi de rahat durmuyor. ABD Doları’nın sepet değeri DXY, haftayı önemli bir direnç olan 92,5 seviyesinin üzerinde ve son 4 ayın zirvesinde kapatıyor.

Değeri dolar ile ölçülen kıymetli madenler de, doların değer kazanması karşısında bir türlü kafasını kaldıramıyor. 1,695 ve 1,745 seviyesinden taşıdığımız altın uzun pozisyonlarımızda zarar kes seviyemiz 1,695’de bekliyor. Gümüşte yılbaşından beri alıcı konumdayız ve sabırla bekliyoruz!

Türk bankalarının kısa vadede yaklaşık 6 milyar dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi geliyor. Borçlanmada sorun yaşanmayacağı düşünülse de, maliyetlerin artmasından endişe edildiğini ve riskleri yönetmemiz gerektiğini dile getiren Ziraat Bankası Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, dün görevinden istifa etti. Yerine yardımcılarından Alparslan Çakar geçecek.

Bir ayrılık haberi de Fenerbahçemizden geldi. Teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildiği açıklanırken, Başkan Ali Koç son 3 yılda 6 teknik direktör ile vedalaştı! Bulut’un yerine Emre Belözoğlu getirildi. TCMB Başkanları ile Fenerbahçe Hocaları arasında bir korelasyon olmadığını kim söyleyebilir ki? Fenerbahçe Türkiye'dir. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek…

Biraz da içimiz ferahlasın. Şeytan detaylarda gizlidir kısmını es geçersek, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ardından basına yansıyan taslak metnin geneli olumlu. Aralarında, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve Doğu Akdeniz'de tüm paydaşların etraflı bir çözüm için bir araya gelmesi - Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisi – yönünde toplantı öneriliyor.

400m’lik dev kargo gemisi Süveyş Kanalın’da yan dönerek trafiği tamamen tıkadı. Kurtarılması’nın haftalar alabileceği konuşuluyor. Kanal, 193km uzunluğunda ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlaması bir yana, dünya ticaretinin de %12’sini oluşturuyor. Yüzlerce geminin geçiş için beklediğini görüyoruz. Kanalın kapalı olması, küresel ticareti olumsuz etkilemeye başladı. Navlun fiyatları daha da yukarı giderken, petrol fiyatlar da arz endişesi ile kıpırdamaya başladı. Çin’de her şey bir yarasa ile başlamıştı!

Hazır petrol fiyatlarından söz etmişken, dünya genelinde artan vaka sayıları ve beraberinde yeniden gündeme gelen izolasyon endişeleri de zihinleri kurcalıyor. Türkiye’de vaka sayıları son 3 ayın zirvesinde ve yaklaşan Ramazan'da yeni tedbirler yolda görünüyor.

Haftanın son iş gününde, Asya piyasalarında yüzler gülüyor. Çinli telefon devi Xiaomi’nin elektrikli araç üreteceğini açıklaması önemli. Bir not düşmüş olayım, gümüş pozisyonumuzdan çıktıktan sonra, Nasdaq’da işlem gören Elektrikli Araçların ve batarya sektörüne yatırım yapan ETF’lere yöneleceğiz!

Asya piyasalarında %1’in üzerinde yükselişe, ABD borsalarının vadeli işlemleri de daha küçük oranlarla da olsa eşlik ediyor. Yurtdışında hava bir nebze de olsun bu sabah iyimser.

Bitcoin 52bin civarında önemli destek seviyesinden tutunmaya çalışıyor. Gümüşün ons fiyatı ‘sakat’ diye adlandırabileceğimiz seviyelerden uzaklaşmaya çalışsa da, beklediğimiz yükseliş için zemin henüz hazır mı emin değiliz.

Türk mali piyasalarında, bugün de gözler Borsa İstanbul Bankacılık endeksinde olmaya devam edecek. Banka hisselerinde devam eden kan kaybı, yabancı yatırımcının adeta arkasına bakmadan kaçışının devam ettiğini gösteriyor. USDTRY kuru ise 8 seviyesinin hemen altında, ekonominin direksiyonunun kime emanet edileceği haberini bekliyor. Kafalarda ise 15 Nisan olağan PPK toplantısı var!

Mali piyasaların gündeminde bugün içeride reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı takip edilecek. Dışarıda ise veri akışı yoğun: İngiltere perakende satışlar, Almanya IFO endeksi, ABD’de kişisel gelirler, kişisel harcamalar, çekirdek PCE ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilebilir.