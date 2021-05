Piyasalar gergin; nefesler tutuldu: ABD enflasyon verisi yarın açıklanacak

Cuma gününden sarkan iyimserlikle, küresel mali piyasalar haftanın ilk iş gününe göreceli iyimser bir seyirle başladı. Bildiğimiz üzere, ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerinin çok gerisinde kalan istihdam raporu, faiz artırım ihtiyacının konuşulduğu bir ortamda, piyasaların gönlüne adeta su serpmişti.

İstihdam verisini, ultra gevşek para politikasından çıkış için henüz şartların oluşmadığı yönünde okumak isteyen küresel piyasalar, dün Asya ve Avrupa seanslarında günü iyimser bir şekilde tamamladı.

Lakin, beklentileri karşılayamayan istihdam raporunun belki de 'aylık bir istisna' olduğunu düşünmeye başlayan piyasalar, yarın açıklanacak Nisan ayı TÜFE verisinin beklentileri aşabileceği yönünde bir ruh haline girince, dün günün ilk yarısında gördüğümüz risk iştahı, ABD açılışı ile birlike adete yok oldu. Risk iştahı denince akla gelen teknoloji hisseleri geceyi sert bir satış baskısı ile tamamladı: Nasdaq %2,6 düştü.

Türk mali piyasaları ise kendi havasında biraz da dünyada akortsuz bir şekilde salınmaya devam ediyor. USDTRY kuru, uzun bir süredir ön plana çıkardığımız 8,18-8,48 geniş bandında işlem görüyor. Söz konusu aralığı gri bölge olarak görüyoruz. Geçildiği yöne hareketin ivme kazanmasını bekleriz. Doların genel olarak değer kaybettiği bir ortamda, USDTRY kuru dün gün içinde 8,27 seviyesine kadar tırmandı. Mevcut gelişmeleri okuduğumuzda, risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini görüyoruz.

Dün bültenimizde belirttiğimiz üzere, günün en olumlu performansı (hem doların küresel değer kaybı, hem de İskoçya Referandumu) Sterlin kaydetti. GBPUSD paritesi 1,4158 seviyesini test ederek son 2,5 ayın zirvesine yükseldi. Sene başı raporumuzda, 1,40 seviyesinden sonra tercihimizin dolar olacağını belirtmiştik. Henüz dolar alımına başlamasak da, kademeli işlemler için elimiz sıcak.

ABD istihdam verisi ardından zaten uçuşta olan baz metaller yönünü daha da yukarılara çevirirken, kenarda kalan kıymetli madenler de aradıkları yakıtı Cuma günü bulmuştu. Dün ise, hem altın hem de gümüş günü dinlenerek tamamladı. Altın, kısa vadede 1,855 dolar seviyesini hedeflerken, gümüşün ons fiyatı, 27,80 dolar seviyesinde olan teknik bölgeyi dün zorlasa da geçemeyerek 27,30 seviyelerine doğru geri çekildi. Henüz havlu atmış değiliz!

Piyasaların kısa vadede seyrini, manşette de belirttiğimiz üzere ABD'de yarın açıklanacak Nisan ayı TÜFE verisinin belirleyeceğini düşünüyoruz. Reuters anketine göre, yıllık TÜFE enflasyonunun (baz etkisinin de yardımı ile) %3,6 olarak açıklanması bekleniyor. Perşembe günü ise ÜFE enflasyonunun %5,9 artacağı tahmin ediliyor. Beklentinin de ötesinde bir veri kuşkusuz piyasalarda var olan iyimser havayı topyekun dağıtabilir!

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarının da günü sert satışlarla karşıldığını not edelim. Gösterge endeks Tokyo borsası %3 aşağıda işlem görüyor. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde %1'e varan düşüşler görüyoruz.

Asya açılışına paralel, ABD enflasyon verisi öncesinde, küresel mali piyasalarda günün pek de iyimser devam etmeyeceğini düşünüyoruz.

Mali piyasaların gündeminde bugün içeride Mart ayı ödemeler dengesi, sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri takip edilebilir. Dışarıda ise Almanya ZEW endeksi açıklanacak.

Günün belki de en iyi haberi, Sağlık Bakanlığından geldi. Yeni vaka sayısındaki düşüş sürerken (13,604), yeni vaka/test oranı %6,4 seviyesine geriledi. Toplam aşı sayısı ise 25 milyonu aştı.



>ABD TÜFE Enflasyonu



ABD'de yarın açıklanacak TÜFE enflasyonunun yıllık %3,6 olarak sonuçlanması ve baz etkisinin de yardımı ile Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmesi bekleniyor.







> XRPUSD



Herkes Dogecoin'i takip ederken, büyük beklentinin olduğu yerde boy göstermeyi pek de sevemediğimizden, bizler Ripple grafiğini incelemeyi tercih ediyoruz. Teknik bir bakış açısı ile, 30 Nisan'dan bu yana, hiçbir geceyi 1,60 dolar seviyesinin üzerinde kapatamayan Ripple, simetrik üçgenin alt tabanına kadar dün akşam geriledi (3 numara). Şu anda teknik görünüm belirsiz. Simetrik üçgenden çıkış yönüne göre pozisyonlanacağız. Beklemedeyiz.





>BTCETH



Ethereum blokzincirde işlem gören Etherin, Bitcoin karşısında, Eylül 2019'dan bu yana istikrarlı bir şekilde değer kazandığını görüyoruz. 1 Bticoin'in 14 Ether değerine gerilediği bugünlerde, Ether'de bir düzeltmenin pek de uzak olmayacağını düşünüyoruz.





>ETHUSD



Dün 4,216 dolara seviyesine kadar ilerleyen Ether, önemli bir ralli ardından geceyi doji mum (kararsızlık) ile tamamladı. İşlem hacminin düşmeye başladığı, göstergelerin ise şiştiğini görüyoruz. Bunlar ne mi demek? Basitçe sıralamaya çalışalım:





V tipi tepeyi nasıl yakalarım?



1.Hacim çok artmış

İşlem hacmi: Eğer fiyat yükselirken, işlem hacmi artık buna eşlik etmiyorsa, fiyat yükselişinin de sonuna geldik demektir.



2.Aşırı volatilite

Fiyatların devamlı yükseldiği, anormal karların oluştuğu ve tam bu işin sonunun gelmeyeceği sanıldığı bu nihai aşamalarda volatilite iyice patlar.



Davranış biçimleri son derece duygusal, heyecanlı ve tepkisel bir hal alır ve insanları olup bitene karşı rasyonel davranma yetenekleri erir gider. Bu da anormal fiyatlara neden olur



3. Aşırı dik

Dik meyilli trendler tehlikelidir. Hatta bu tip patlamalar trend bile sayılmaz. Bilmediğimiz ne kadar dikleşeceği, bildiğimiz ise çok uzun sürmeyeceğidir!



Şüphe tohumlarını atalım



4. İz süren stop uyguluyor muyuz?



5. Göstergeler şişik mi?



6. Asabiyet

Ruh halinizi düşünün. Fiyat her gün rekor kırıyor. Etrafınızdaki herkes konuşuyor. Stres, kolay yıpranma, hırçın...



7. Annem bile gidecek diyor

"Annem faktörü" buna 'budala' sendromu deniyor. Annem bile almış, yani annemin satacağı biri kalmamış



8. Medya aşırı iyimser

Her yerde Ethereum konuşuluyor. Her yer toz pembe. Hedef seviyeler havada uçuşuyor



Bil ki trendin sonuna geliyoruz.



Satış için hazır = iz süren stop





Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department