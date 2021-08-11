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Piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesi yeni günün karışık bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:55
Piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durum yeni tedbir ve kısıtlamaları da gündeme getirirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, vaka sayısının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.

ABD Senatosu'nun, dün Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylaması günün en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Senatonun onayını alan tasarının bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak.

Makroekonomi veri tarafında ise nispeten zayıf bir akış bulunurken, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterdi. Aynı dönemde Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de yüzde 1 artarak yüzde 1,1'lik beklentilerin altında kaldı. Öte yandan ülkede küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi ise temmuzda aylık 2,8 puan azalarak 99,7'ye geriledi.

Negatif veri akışı ve artan Kovid-19 vaka sayılarına yönelik endişelere karşın, altyapı paketinin Senato'da onaylanmasının ardından dün New York Borsası'nda karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,46 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak rekor seviyelere ulaşırken, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi negatif ayrışarak yüzde 0,49 geriledi. Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de dün yüzde 1,3640 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise dün art arda yükselişini 6'ncı güne taşıyarak 93,1'in üzerini test ederken, bugün yaklaşık 20 günün en yüksek seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinde ise yeni günün negatif bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Analistler, Fed'in para politikası patikasına rehberlik eden göstergelerden istihdamda alınan pozitif sinyallerin ardından gözlerin enflasyon verisine çevrildiğini belirterek, bir önceki ay yüzde 0,9 artış kaydeden verinin bu ay yüzde 0,5'e gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

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Veri sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltılması için izlenecek takvime dair beklentilerin şekillenebileceğini, öngörülenin üzerinde gelen bir enflasyonun erken sıkılaşma beklentilerini öteleyebileceğini aktaran analistler, bu kapsamda Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini söyledi.

Avrupa tarafında Kovid-19 vaka sayılarındaki artış risk unsuru olarak izlenirken, endekslerin güçlü gelen bilançolardan destek bulduğu görüldü. Makroekonomik veri tarafında, Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güvenini gösteren Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda 22,9 puanlık azalışla art arda üçüncü defa geriledi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki yükselişin devam etmesiyle dün 1,1710 ile 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 1,1720 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avrupa endeks vadelilerinin ise yeni günde karışık seyrettiği görülüyor.

Asya borsalarında da yeni günün karışık bir seyirle başladığı izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde dün güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gelen alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,34 artışla 1.437,46 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün 5 günlük yükselişine son vererek yüzde 0,5'lik azalışla 8,6080'den kapandı. Bugün de aşağı yönlü hareketine devam eden dolar/TL, 8,5063 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 8,60 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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