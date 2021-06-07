Piyasa ve dövizde günün yorumu

Her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD'de açıklanan istihdam raporu, tahmin edildiği kadar güçlü sonuçlanmadı. ABD ekonomisinin sağlığı ve gidişatı hakkında en sağlam bilgiyi verdiğine inanılan raporda, tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 650bin kişi artması beklenirken gerçekleşme 559bin seviyesinde kaldı.

İşsizlik oranı beklentilerin bir tık altında %5,8 olarak sonuçlanırken (beklenti %5,9) bunun da istihdama katılım seviyesindeki düşüşten kaynaklandığını gördük. Netice itibariyle, Perşembe günü piyasaları huzursuz eden öncü özel sektör istihdamının rövanşı, piyasalar tarafından Cuma günü alınmış oldu. Bunun sonucu olarak da, dolar haftayı değer kaybederek tamamlarken, kıymetli madenler ile baz metaller yara sardı.

Altın ve gümüşün ons fiyatında yaşanan 'yoyo' tarzı hareketin yatırımcıların keyfini kaçırdığını görüyoruz. Perşembe günü açıklanan özel sektör istihdam verisi ardından boynu bükülen onslar, haftayı, TDİ verisi sonrası, teknik anlamda daha iyi bir noktada kapatsalar da, halen daha sağlam bir görüntü vermekten uzak duruyorlar. Altın ve gümüş uzun pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz ama bizim de içimiz rahat değil.

Yurtdışında, ABD verisi ardından yüzler gülerken, içeride ise 'kırılganlığın' hüküm sürmeye devam ettiğini görüyoruz. Olumsuz haberler karşısında hızlı değer kaybı yaşayan Türk Lirası, olumlu haberlere ise yeteri kadar tepki veremiyor. Geride bıraktığımız hafta faiz tartışması ile rekor kıran ve 8,88 seviyesine kadar yürüyen USDTRY kuru, ABD verisine paralel haftayı 8,66 seviyelerinde tamamladı. USDTRY'de uzun pozisyonlarımızı koruyoruz (bakınız grafik).

Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 135 milyar metreküp yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu. Böylelikle, Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı. Sondaj faaliyetleri ile ilgili haberler olumlu. Enerji bağımsızlığı gibi ulusal bir konu ve beraberinde enflasyon ve cari açıkla savaşa katkı sağlayacağı kesin olsa da, sürecin operasyonel çerçevesine yönelik belirsizlikler ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sancılı süreç, haber etkisinin sınırlı kalmasına neden oldu.

G7 ülkeleri küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabakata vardı: %15. Böylelikle, bazı ülkelerin sermaye çekmek için vergi oranlarını düşürmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Haftasonu, G7 toplantısından dönen ABD Hazine Bakanı Yellen, Bloomberg'e verdiği röportajda, Başkan Biden'ın 4 trilyon dolarlık harcama planının (ekonomi için iyi olsa da) enflasyonist yan etkileri olacağına, artan faiz oranlarının ise toplum ve FED için 'artı' olabileceğine vurgu yaptı. Elbette pek çok gazete manşeti faiz kelimesini cımbızla seçip manşetine taşısa da, haberi derinlemesine okuduğunuzda, ima etmeye çalıştığı noktanın faiz artışı olmadığı açık bir şekilde anlaşılabiliyor.

ABD dolarının ticaret yaptığı partnerlerine göre değerini gösteren sepet kur DXY'nin 90,7 - 91 seviyelerinin üzerinde haftalık kapanış yapmadığı müddetçe, doların göreceli olarak zayıf seyrinin devam etme ihtimalinin daha ağır basacağını düşünmeye devam ediyoruz (bakınız grafik).

Brent cinsi ham petrol varil fiyatı bu sabah 72 dolar seviyesine yükselerek son 2 yılın zirvesine tırmandı. Petrol fiyatlarında yükseliş, cari açık ve enflasyon sorunu yaşayan net enerji ithalatçısı Türkiye açısından kuşkusuz olumsuz bir gelişme.

Gözler bu noktadan sonra, Perşembe günü ABD'de açıklanacak TÜFE enflasyonuna çevrilecektir. Hatırlanacağı üzere, Mayıs ayında manşet TÜFE enflasyonu, %4,2 ile 13 yılın zirvesine yükselmişti.

ABD'de açıklanan beklentilerden güçlü öncü istihdam ve beklentiyi karşılayamayan resmi istihdam raporu ardından Cuma gününü iyimser kapatan küresel mali piyasalar, yeni hafta başlangıcında günü kararsız bir seyirle karşılıyor. Asya piyasalarında, Kore ve Japonya borsası artıda, geriye kalan borsalarda ise hakim renk kırmızı görünüyor. ABD borsalarının da vadeli işlemleri günü düşüşle karşılıyor. ABD dolarının piyasa faizi olan 10 yıllık tahvil getirileri ise %1,57 seviyesine geri çekildi.