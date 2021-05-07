Piyasa ve dövizde günün yorumu

Dün Türk mali piyasaları, aslında sonucu belli, politika metni ise biraz muğlak olan TCMB'nin olağan PPK toplantısını takip etti. TCMB beklenildiği üzere politika faizini %19 seviyesinde sabit tutarken, para politikası duruşunu da değiştirmedi.

Karar ardından yayımlanan kısa politika metni, TCMB'nin, "politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir" cümlesi ile göreceli 'şahin' duruşunu koruduğunu gösterdi.

Bu hali ile bakıldığında, kararın piyasa beklentilerine paralel hatta bir tık da olsun pozitif karşılandığını, ama önemli bir piyasa hareketi de doğurmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Mesela, her hafta TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 30 Nisan ile biten haftada, toplam DTH, parite ve fiyat etkisinden arındırılarak bakarsak (gerçek kişi 0,2 miyar dolar almış, tüzel kişi ise 0,4 milyar dolar satmış) anlamlı bir değişim kaydetmediğini görüyoruz. Halen daha yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin döviz aşkı bitmemiş! Demek ki, izlenen politika, dolarizasyon sürecini terse çevirmeye yetmiyor!

Her ne kadar dün gözümüz TCMB kararında olsa da, asıl hareketin, Yellen'in iletişim kazasının atlatılması ardından yurtdışı piyasalarda yaşandığını görüyoruz. Doların piyasa faizi olarak takip edilen, 10 yıllık devlet tahvil getirisinin enflasyondan arındırılmış reel hali (eksi) %1,01 seviyesine gerilemesi ile, adeta tüm piyasalarda ralli yaşandı.

EURUSD paritesi 1,2070 seviyesine kadar yükselirken, asıl hareket, son zamanların boynu bükük iki tane 'ışıl ışıl' enstrümanında yaşandı. Altının ons fiyatı 1,820 dolar ile 3 ayın zirvesine yürürken, portföyümüzde uzun bir süredir taşıdığımız gümüşün ons fiyatı günü %4 yakın yükselişle 27,4 dolar seviyesinden tamamladı.

Bu kadar iyimser bir havanın içerisinde, USDTRY kurunun halen daha 8,30 seviyelerinin altı/üstü gibi bölgelerde salınması, yapısal anlamda TL'nin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Teknik manada, aşağıda 8,18 seviyesinin altında gecelik kapanış görmeden, yukarı yönlü risklerin bittiğini savunamayız.

Yurtdışı cephede artan coşku, kendisini bir kez daha hisse senedi piyasalarında gösterdi. ABD borsaları geceyi yükselişle tamamlarken, iyimserlik hız kesmeden bu sabaha da taşındı. Pasifiği her iki ucunda da alım isteği korunuyor: Hakim renk yeşil!

Bugün piyasaları günün ikinci yarısında çok önemli bir veri bekliyor. ABD'de her ayın ilk Cuması olduğu üzere, tarım dışı istihdam verisi saat 15:30'da açıklanacak. Reuters anketine göre, tarım dışı sektörde manşet istihdamın 978bin kişi artması, işsizlik oranın ise %5,8 olması bekleniyor. Manşet verinin belirgin bir şekilde yüksek gelmesi (beklenti aralığı 600bin ile 2,1 milyon arası), piyasalarda var olan iyimserliği sekteye uğratabilir.

Neden mi? Hatırlayınız, FED Başkanı Powell, enflasyondaki küresel yükseliş baskısına çok iyi bilse de, şimdilik geçici olacağını savunarak, ultra gevşek para politikasından çıkmak için istihdam piyasasındaki sorunlara işaret ediyor. Bu bakış açısıyla, 'sağlam' bir rapor, 'coşkulu havayı' sekteye uğratabilir.

Bu arada, FED, Perşembe günü finansal istikrarla ilgili son raporunda, finansal varlık fiyatlarında yükselişe karşı 'coşkulu' yatırımcıları 'olası çökmelere' karşı uyardığını görüyoruz. FED Guvernorlerinden Brainard, ABD ekonomisi koronavirüs salgınından çıkarken ve yatırımcı iştahı arttıkça, yükselen hisse senetleri, internet kaynaklı "meme" yatırımlarının yarattığı sistemsel riskleri yakından izlemek ve finansal sistemin dirençli olmasını sağlamak önemlidir dedi!

Her ne kadar piyasalar bu tip açıklamaları umursamasalar da, özellikle, kripto para piyasasında boy gösteren küçük yatırımcıların (hele bir de zarar kes emri nedir hiç bilmeyenlerin) azami dikkatli olmasını öneriyorum!