Piyasa ve dövizde günün yorumu

Dün günün büyük bir kısmında sakin, hatta iyimser bir seyir izleyen küresel mali piyasalar, ABD Hazine Bakanı Yellen'in (hatırlayınız FED'in bir önceki başkanı) açıklaması ardından sert bir dalgalanmaya maruz kaldı.

Yellen, mali teşvik ve destek paketlerini ima ederek (hükümet harcamaları) "bir noktadan sonra ekonomideki ısınmayı dengelemek için faizler artacak" yönünde beklenmedik çıkışı, aslında bilmediğimiz bir şey olmasa da, veya bir sinyal olarak görülmese de, ilk etapta sözlü bir müdahale olarak kabul edildi.

Takdir edersiniz ki, daha günler önce sonuçlanan FED'in olağan FOMC toplantısı ardından konuşan Başkan Powell, bırakın faiz artırımını, tahvil alımları ile sağlanan trilyonlarca dolar paranın bile azaltılmasının gündemde olmadığını söyleyerek, emek piyasasındaki sorunlara (istihdam) atıfta bulunmuştu.

Müstakbel Yellen ablamızın açıklamasından sonra, takdir edersiniz ki, piyasaların ahengi dün akşam üzeri biraz da olsun bozuldu. Daha basit bir anlatımla, risk iştahı denince akla ilk gelen Nasdaq borsası ve teknoloji hisseleri, satış baskısına maruz kaldı: geceyi %2'ye yakın düşüşle tamamladı.

Hafta başında, uzun bir süredir sabırla beklediğimiz ve yatırımcı kimliğimiz ile satın aldığımız gümüş adeta %4 yükselişle şaha kalkarken, dün Yellen sonrası kazanımlarının bir kısmını geri vermek zorunda kaldı. Teknik manada, gümüşün halen daha 50,100 ve 200 günlük ortalamaları arkasına alarak yoluna devam etmek istediğini görüyoruz.

Örnekleri uzatmak mümkün olsa da, dün parti tüm süratli ile devam ederken, birinin aniden yanlışlıkla da olsa ışığı açması, doğal olarak dolar karşısında fiyatlanan pek çok enstrümanın boynunu büktü. Şimdilik bunu bir trend değişimi yerine kar satışları olarak okumamak istediğimizin altını çizmek isteriz.

Yellen'in iletişim kazası olarak nitelendirmek istediğimiz dünkü çıkışı sonrası kendi ifadesini de faiz artırımı "öngördüğüm ya da önerdiğim" bir şey değil diyerek düzeltmeye çalıştığını not edelim. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,59 ile yatay bir seyir izleyip ciddi bir tepki verememesi de, dün yaşanan türbülansın şimdilik kalıcı olmayacağını gösteriyor.

Yellen sonrası, Türk mali piyasalarında ise bozulma neredeyse olmadı. Yabancı yatırımcı yokluğunda, dün gün boyu 8,30 seviyesinin hemen üzerinde salınan kur, istifini hiç bozmadı. Bunu iyi bir şey gibi algılamamak gerekiyor.

Hatırlarsanız, cari açıkta bozulma, merkez bankası rezervlerinde keskin azalma ve turizm sezonuna yönelik büyük endişelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz ekosistemde, döviz girişine ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bu nedenle de, IFF, USDTRY için adil değer tahminini haftabaşı 7,50 seviyesinde 9,50 seviyesine yükseltmişti.

Bu bağlamda, USDTRY kurunda bir süre daha 8,18 - 8,48 geniş band aralığının korunacağını düşünsek de, risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. USDTRY kurunda 2 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor.

Dün, TCMB, her ay olduğu üzere, enflasyon verisi sonrası fiyat gelişmeleri açıkladığı Enflasyon Raporunu yayımladı. Raporda bilmediğimiz bir şey yok. Özellike tarımsal emtialarda ve metallerde yükselişe dikkat çekilmiş. TCMB'nin dünkü değerlendirme raporu ardından yarın sonuçlanacak olağan PPK toplantısında faiz oranlarının sabit tutulacağı ve politika metninin şahin kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Hazır cari açık, rezervler ve USDTRY kurundan söz etmişken, yeni güne geçmeden, dün yine TCMB tarafından açıklanan Nisan ayı reel döviz kuruna da birkaç cümle ile değinelim. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, Nisan ayında bir önceki aya göre 3,3 puan; son 1 yılda yaklaşık 7 puan, son 2 yılda ise 10 puandan fazla reel değer kaybı yaşandı. Bu kadar zayıf bir TL ile enflasyonla nasıl mücadele edilecek?

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında, Çin ve Japonya piyasalarında tatilin konumunun devam ettiğini, diğer bölge borsalarında ise ılımlı yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. Benzer bir şekilde, ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde %0,3 oranında yükselişler görülüyor. Bu da bize, Yellen'in iletişim kazası sonrası yeni günün daha ılımlı başladığını gösteriyor.