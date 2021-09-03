Piyasa ve dövizde günün yorumu

Küresel mali piyasalarda dün günü yine temkinli iyimser bir şekilde tamamladı. ABD Dolarının piyasa kurunun (DXY) 92,2 seviyesine kadar bir miktar daha değer kaybetmesi ile, risk iştahı göreceli de olsa canlılığını korudu.

Bu bağlamda, EURUSD paritesi 1,19 seviyesinin kıyısına kadar gelerek son 1 ayın en yüksek değerine ulaştı. Küresel hisse senedi endekslerinde de bir miktar yükseliş görüldü. Altın ve gümüş, sırası ile, 1,810 ve 24 dolar seviyelerinde yönsüz bir şekilde yerinde saymaya dün de devam ettiğini gördük.

Küresel piyasalarda ılımlı bir hava hakim olsa da, bugün günün her iki yarısında da açıklanacak önemli veriler öncesinde piyasaların temkinlilik dozunu da ellerinden bırakma istemediklerine şahit oluyoruz. Bugün ilk olarak 10:00'da Türkiye'de Ağustos ayı enflasyon rakamlarını izleyeceğiz. Reuters anketine göre, aylık bazda TÜFE'nin %0,60 artış kaydetmesi, bunun sonucu olarak da yıllık enflasyonun Temmuz ayında yükseldiği %18,95 seviyesinden %18,70 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Hafta içinde açıklanan İstanbul enflasyonu sonrasında, riskin yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz.

Günün ikinci yarısında ise, saat 15:30'da ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak resmi istihdam raporunu takip edeceğiz. Anketlere göre, tarım dışı sektörde 750bin kişinin istihdam edilmesi, işsizlik oranının %5,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Raporun alt kalemlerinde ise, enflasyon göstergesi olan ortalama kazançların aylık %0,3 yıllık ise %4 artması bekleniyor.

İstihdam raporunun beklentilerin üzerinde sonuçlanması durumunda, piyasalar, ekonomide 'işlerin yoluna girdiğini' düşünerek (enflasyonun da multi yılları zirvesine yükseldiği göz ardı edilmesin) FED'in para musluğunu kısmak için acele davranacağına kanaat getirebilir. Aksi yönde bir veri ise, bu sefer de FED'in istihdam piyasasında 'işlerin yolunda gitmediğine' kanaat getirmesi ile teşvikleri bir süre daha devam ettirmesine neden olacaktır. Kısaca, zayıf veri eşittir güçlü ve moralli piyasalar. Ne de olsa ucuz ve bol para (morfin) tüm acıları dindiriyor!

Türk Lirası ile ilgili son dönemlerde tonumuz pozitif. Bu bağlamda, teknik manada beklediğimiz 8,30 seviyesi artık iyice test edilmeye ve aşağı yönlü zorlanmaya başlandı. Bugün günün her iki yarısında açıklanacak verilerin destek olması durumunda, aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Uzak bir ihtimal gibi görünse de, aşağıda, 200 günlük ortalamalar 8,02 seviyesinden geçiyor. Kısa vadeli döviz alım ihtiyaçları mevcut seviyelerden karşılanabilir, uzun pozisyon için sabırlı olunması gerektiğini düşünüyoruz.

ABD borsaları, zayıf dolar temasından beslenerek dün günü yükselişle tamamlaması ardından bu sabah iyimserliğin Asya borsalarına da sıçadığını görüyoruz. Gösterge endeks Tokyo borsası %1,8 yukarıda işlem görürken, ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde artılar göze çarpıyor.

ABD'de Ida kasırgası şiddetini biraz azaltsa da, etkisini koruyor. Kuzeydoğuda hayatı durma noktasına getiren fırtına, petrol fiyatlarını da yukarıya itmeye başladı: Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 73 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Makro ekonomik veri takviminde, bugün iki tane verinin ağırlığı büyük olsa da, küresel çapta hizmet sektörü PMI rakamları ve ABD ISM endeksi takip edilecektir.