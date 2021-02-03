Piyasa ve dövizde günün yorumu

Dün küresel mali piyasalar da iki farklı eğilim yaşandı. Son günlerin en popüler yatırım aracı olan GameStop ve Gümüş dün kazanımlarını büyük ölçüde geri verirken, hisse senedi piyasaları ise iyimser bir gün geçirdi.

Kısa pozisyona sahip, WallStreet’in büyük hedge fonlarını sosyal medya üzerinden sıkıştıran bir grup organize olmuş bireysel yatırımcı, GameStop hissesini 17 dolardan 483 dolara kadar fırlatmayı ve gündeme oturmayı başarsa da, dün GameStop hisseleri geceyi 90 dolardan tamamladı.

Hatırlarsanız, hafta başı bültenimizde 2 konuya dikkat çekmiştik. Birincisi, 3-5 dolar piyasa fiyatı olan GameStop hissesini 483 dolara kadar taşıyarak satın alan bireysel yatırımcı, bunu satarak acaba kar elde edebilecek mi?

Bu noktanın altını kalınca çizmiştik. Hissesi 3-5 dolar eden bir şirketi 483 dolardan satın almak! İkincisi ve belki de herkesin daha çok hoşuna giden, konuyu Gamestop iş modelinin ötesinde görüp, küçüklerin organize olup, merkezi olmayan ama demokratik bir şekilde dünyanın en büyük hedge fonu olabilmesi!

Akabinde, GameStop zaferinden sonra Reddit hareketinin gümüşü keşfetmesi ile, 3 günde neredeyse %20 civarında yükselen ons gümüş, haftabaşı 8 senenin zirvesini görmesi ardından tepeden %14 düştü. Gümüşün, kısa vadede, bu kadar sert yükseliş ve bu kadar sert düşüşü hak etmediğini düşünüyoruz.

Teknik bir bakış açısı ile, 25 doların diplerinden geçen yükseliş yönünde trend çizgisinin tutması kaydıyla, “var bir hayalimiz” (bakınız grafik). Bu sene Reddit gibi olaylardan bağımsız gümüş ile aşk yaşamaya devam edeceğimizi düşünüyoruz.

Dün, küresel borsaların günü iyimser tamamlamasına paralel, içeride de BIST100 endeksi %1’in üzerinden yükseliş kaydetti. USDTRY kuru, günün ilk yarısında beklentimize paralel, 7,24 seviyesindeki teknik bölgeyi aşağı yönlü geçmesiyle, 7,09 seviyesini kadar yürüdü.

Türk Lirası’nın, EURTRY ve USDTRY’de oluşan sepete karşı son 5 ayın en iyi seviyesine geldiğini ve TL’nin değer kazanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yukarıda 7,24 seviyesinin üzerinde doğru bir hareket yaşanırsa, pozisyonlarımızı gözden geçireceğiz.

Dönelim bugüne. Sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin bir miktar üzerinde sonuçlanma ihtimali, İTO verisi ardından artmış durumda. Foreks anketine, TÜFE için aylık %1,35 yıllık %14,60 ile artış oyu ile katılmıştık. Bu beklentimizin bir tık daha üzerinde bir enflasyonla karşılaşacağımızı düşünüyoruz.

Dün diplomasi tarafında hareketi bir gün yaşandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu, KKTC’de Sn. Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, 5+BM gayriresmi toplantısı öncesinde egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm vizyonunun altı çizildi.

Türkiye cephesinde ise, Biden Yönetimi ilk resmi temas Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında kuruldu. Temasta, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin şekilde yönetilme isteğine vurgu yapıldı.

İyimserliğin, ivme kaybetmek ile birlikte, yeni güne de taşındığını görüyoruz. Asya ve ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yükselişler görülüyor. Brent petrolün varil fiyat arz endişeleri ile son 1 yılın en yüksek seviyesi olan 57 doları gördüğünü de not edelim.

İtalya'da siyasi kriz göz ucuyla takip edilirken, EURUSD paritesi dün 1,2030 seviyesine kadar gerilemesi ile Dolar Endeksi (DXY) de oldukça kritik bir seviye olan 91’e kadar yükseldi. Teknik manada DXY’de 91 üzeri, mevcut iyimser hava sekteye uğrayabilir (bakınız grafik). EURUSD paritesinde 1,20 seviyelerinden alım yapma düşüncemizi biraz erteleyerek DXY’nin hareketini izlemek istiyoruz.

Mali piyasaların gündeminde, bugün içeride enflasyon verisi ilk sırada yer alsa da, dışarıda Almanya ve Euro Bölgesinde PMI endeks; ABD’de ise özel sektör istihdamı, Markit PMI endeksi ve ISM hizmet endeksi takip edilebilir.





Ø Gümüş



Sene başı kaleme aldığımız raporumuzda ön plana çıkardığımız senenin bir numaralı yatırım aracı, sanayide kullanımı aratan kıymetli maden gümüştü. Özellikle de, Biden döneminde artacak yeşil ve temiz enerji yatırımlarının yanı sıra, 5G ve elektrikli araçlarda kullanımı ile iletken maden gümüşe yönelik sanayide talebinin oldukça arttığını görerek, yatırım araçları arasında getiri potansiyeli ile ilk sıraya yazmıştık.



Lakin, geçen hafta, Reddit formları üzerinde başlayan bir hareketin, gümüşe de sıçramasıyla, gümüş adeta çılgın boyutta bir yükseliş kaydederek, haftanın ilk günü, son 8 senenin zirvesine yükselmişti.



Pazartesi günü, gün içinde yaşanan çılgınlığın, oldukça kritik bir seviye olan 29,83 (2020 yılı zirvesi) üzerinde gecelik kapanış işe taçlandırılamaması sonrası, gümüş dün kar satışlarına boyu eğerek 26,26 seviyesine kadar geriledi.



Gelişmelere teknik bir gözle baktığımızda, yeşil yükseliş trend çizgisinin korunduğunu, ve bundan sonraki haftalarda kaydededilecek hareketin bir fincan ve kulp formasyonuna dönüşebileceğini düşünüyoruz.



Bu bağlamda, görülmesi durumunda, yeşil trend çizgisine doğru sarkmaları (25-26 bandı) pozisyon artırmak için kollayacağız.



Neye dikkat edelim? Asıl hareketin 30 dolar seviyesi geçildikten sonra başlayacağına, 25 dolar seviyesi altında formasyonun bozulacağına.









Ø DXY



Dolar endeksinde teknik olarak ters omuz baş omuz formasyonuna andıran bir görüntü var. Dahası, düşüş trend çizgisi de (kırmızı) yukarı yönlü aşılmak (sarı) isteniyor. Bu bağlamda, 91 seviyesinin etrafında harekete dikkat edeceğiz. Aşılması durumunda, 93 seviyelerine doğru bir hareket göz ardı edilmemelidir. Böyle bir durumda, doların değer kazancı, risk iştahını azaltabilir.







Ø Finans Kesimi Dışındaki Şirketlerin Döviz Açık Pozisyonu



TCMB verilerine göre, finans dışı kesimin döviz açık pozisyonu Kasım ayında bir önceki aya göre 2,7 milyar dolar artarak 158,3 milyar dolar oldu. Kısa vadeli pozisyon ise 1,9 milyar dolar azalarak 24 milyar dolar oldu. Şirkerlerin kısa vadede yükümlülüklerinin oldukça üzerinde döviz pozisyonu taşıyarak risklerini hedge ettiklerini görüyoruz.











Ø Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)



ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, satışların en zayıf olduğu ay olan Ocak'ta geçen yılın aynı göre %60,3 artışla 43,728 adet olarak gerçekleşti.



Koronavirüs salgınının talepte yarattığı daralmanın ardından düşen kredi faizleriyle geçen yıl Temmuz ayında toparlanan satışlardaki büyüme eğilimi, ivme kaybetse de Ocak ayında da devam etti.



Ocak 2021’de kaydedilen artış, son 10 yılın Ocak aylarına göre bakılırsa %36 üzerinde gerçekleşti.











Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department