Piyasa ve dövizde günün yorumu

Cuma günü ABD'de açıklanan kritik istihdam verisi, her yönü ile kuvvetli sonuçlandı. Tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 870bin kişi artması beklenirken gerçekleşme 943bin oldu. Önceki aya ilişkin güncelleme de +88bin ile yukarı yönlü oldu. İşsizlik oranı %5,4 olarak sonuçlanırken (beklenti %5,7), ortalama saatlik ücretler (enflasyon göstergesi) yıllık bazda %4 artış kaydetti (beklenti %3,8).

Takdir edersiniz ki, bir tarafta, ABD'de multi yılların zirvesine gelen ve halen daha zirve yapmadığına inanılan enflasyon verisi, diğer bir tarafta ise bu kadar güçlü gelen bir istihdam raporu ardından, artık FED'in aylık 120 milyar dolar büyüklüğünde olan tahvil alım programında azaltıma (tapering) gitmesini kaçınılmaz olarak görüyoruz. FED'in bilançosu 8,25 trilyon dolar ile rekor seviyelerde!

Morfin misali, acıları dindiren ucuz ve uzun vadeli ve bitmek bilmeyen likiditenin artık yavaş yavaş sonuna gelindiği, küresel mali piyasalar açısından acıların artacağı bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Cuma günü veri ardından başlayan olumsuz piyasa reaksiyonu, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde daha da şiddetlendi.

ABD Doları küresel bazda değerlendi! Doların sepet değerini gösteren endeks kur DXY bu sabah haftayı kritik 92,8 seviyesinde karşılıyor. Bültenlerimizi yakından takip eden okurlarımız, teknik manada 92,8 seviyesine ne kadar önem atfettiğimizi biliyor. Öte yandan, FED'in duruşunu sertleştireceğine paralel, doların piyasa faizi olan 10 yıllık tahviller de bu sabah %1,30 seviyesinin üzerine yükseldiği not edelim. Halen daha kritik bölgelerden uzak olsak da, yukarı yönlü hareketin başlamadığını kim söyleyebilir ki?

Cuma günü kıymetli metaller cephesinde başlayan aşağı yönlü ciddi hareket, bu sabah Asya piyasalarında daha da bir şiddetlendi; adeta aşağı yönlü bir çakılma gerçekleşti. ABD istihdam raporu öncesinde 25 dolar seviyelerinde olan gümüş 22,50 dolar seviyesine kadar gerileyerek (son 8 ayın en düşük seviyesi) %10 düşerken, altının ons fiyatı 1,800 dolar seviyesinden %6,5 düşüşle bu sabah 1,685 dolar seviyesine varan bir düşüş kaydetti.

Bir tarafta virüsün varyantları nedeniyle karışan kafalar, artan küresel vaka sayıları, aşılanma oranında istenilen başarının elde edilememesi ve beraberinde yeniden endişe edilen izolasyon önlemleri ekonomik aktiviteyi baskı altına alırken, Brent cinsi ham petrolün de varil fiyatı Cuma günü ABD verisi ardından boynunu aşağıya çevirerek %5 düşüş kaydetmek suretiyle bu sabah 70 doların altına geriledi.

Benzer bir şekilde, içeride de, doların Cuma günü ayağa kalkması ile, zaten enflasyon tarafından ciddi darbe olan TL'ye, bir de TCMB üzerinde faiz indirim baskıları da eklenince, USDTRY kuru, geçen hafta test ettiği 8,2950 seviyesinden tekrar 8,63 seviyesine varan hızlı bir yükseliş kaydetti. Teknik manada, 8,63 seviyesi üzeri riski görünüyor!

Daha da uzatmadan, ABD'de artık tapering (tahvil azaltım) ne zaman başlayacağı (ne kadar erken?) ve likidite okyanusunun ne zaman azalacağı sorusu merakla bekleniyor. ABD'nin Jackson Hole kasabasındaki merkez bankası başkanlarının buluştuğu ve önemli açıklamaların yapıldığı toplantının 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenleneceğinin altını çizmek isterim.

ABD'de bu hafta Çarşamba günü açıklanacak manşet TÜFE'nin %5,3 , çekirdek TÜFE'nin %4,3 ve Perşembe günü üretici enflasyonunun (ÜFE) %7,4 açıklanması bekleniyor. Enflasyon her ne kadar FED tarafından "geçici" sebeplere bağlansa da, "kalıcılık" arz etmesi, FED'in izleyeceği tapering (tahvil azaltım) hızını belirleyecektir. Beklentilerin de üzerinde bir veri, piyasa cephesinde var olan volatiliteyi daha da artırabilir.

İçerde ise, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi talebinin dile getirmesi ardından Perşembe günü sonuçlanacak olağan TCMB PPK toplantısı büyük bir önemle takip edilecektir. Piyasa cephesinde ortak kanı, faiz oranlarının sabit tutulacağı yönünde. Enflasyonda baz etkisi ile gerilemenin Ekim ayı ile başlayacağını, TCMB'nin bunu görmeden hamle yapmasının, piyasa nezdinde olumlu karşılanacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Bu sabah Tokyo ve Singapur piyasaları tatil konumunda olması nedeniyle, Asya piyasalarında işlem hacmi göreceli olarak sığ. Bu nedenle de, altın ve gümüşte zarar kes seviyelerin tetiklenmesi, doların EUR karşısında son 4 ayın en güçlü seviyesine gelmesi ve elbette dünya genelinde pandemide yaşanan yükseliş bir nebze de olsun göz ardı edilmiş gibi görülüyor. Lakin, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde bu sabah hakim renk kırmızı.

Açık bir şekilde yukarıda veya aşağıdaki grafiklerde de görülebileceği üzere, ABD istihdam raporu ardından hemen hemen tüm finansal varlıklar dolar karşısında boynunu büktü! Bu süreç, hafta ortası açıklanacak ABD enflasyon verisi ardından daha da şiddetlenebilir; küresel risk iştahı daha da azalabilir.

Tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında ayakta kalabilen, hatta haftalardır devam eden 29-42bin dolar seviyesindeki sıkışmasını da güçlü ABD verisine ve her yer meydana gelen piyasa depremine rağmen yukarı yönlü aşabilen Bitcoin, bu sabah 43bin seviyelerinde saldığını görüyoruz. Sıkışma alanının dışına çıkmasını Bitcoin için pozitif olarak okurken, kalıcılığını, doların uygun adım marş marş ileriye gittiği bir ortamda endişe ile takip ediyoruz.