Piyasa ve dövizde günün yorumu

Zor bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın ilk günü tatile giden ama Salı günü tatilden iyi dönmeyen ABD'li yatırımcıların tetiklediği satışı baskısı, tüm hafta boyunca küresel mali piyasaları etkisi altına aldı.

Hafta ortası açıklanan FED toplantısının bir önceki tutanakları, olumsuz havanın bir nebze de olsun hafiflemesine neden olsa da, dün günün ikinci yarısında hava yeniden olumsuza döndü.

Hatırlanacağı üzere, FED üyeleri, tahvil alımları yolu ile her ay ekonomiye verilen desteklerin kademeli bir şekilde azaltılmasını tartışmalarına rağmen, henüz şartarın olgunlaşmadığına kanaat getirerek, karar üretmemişlerdi. Piyasalar, morfin niyetine, FED'den aldıkları ucuz ve neredeyse yok denecek kadar ucuz maliyetli paralar ile acılarını dindirmiş, hisse senetleri, covid sonrası dönemde rekorlar kırmıştı.

Takdir edersiniz ki, morfinin bir noktada kesilecek olması, piyasaların da acılarının yeniden artmasına neden olacaktır! Lakin, FED'in henüz bu noktada olmaması ile dün günün ilk yarısında, piyasalarda hava normalleşmeye başladı.

Bunun sonucu olarak da dolarda yaşanan değerlenme durdu. Mesela, güvenli liman olarak sığınılan ABD 10 yıllık tahvil getirisi, dün gün içinde kritik bir seviye olarak gördüğümüz %1,30'un da altına sarkarak %1,25 seviyesini test etse de, gece kapanış %1,30 seviyesinden oldu. Benzer bir şekilde, doların piyasa kuru da, DXY, dün teknik anlamda oldukça kritik bir seviye olan 92,8 seviyesine kadar dayanması ardından 92,4 seviyelerine geri çekildi.

Bunların bir yansıması olarak EURUSD paritesinin yeniden 1,1840 seviyelerine varan bir yükseliş kaydettiğini gördük. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2003'ten beri ilk defa gerçekleştirdiği 18 aylık strateji değerlendirmesinin ardından orta vadeli enflasyon hedefini %2 olarak belirledi. EURUSD'de devasa bir omuz baş omuz formasyonu görülüyor. 1,1750 seviyelerine aşağıda dikkat etmekte fayda görüyoruz. Sonrası uçurum.

USDTRY kurunda 8,70 seviyelerinin altındaki sakin seyir, gün içi parlamalar hariç tutulursa, 3 haftadır korunuyor. Önümüzdeki günlerde bu hareketin bir yöne kuşkusuz eğilmesi gerekecek. Teknik bir bakış açısıyla, haftalık grafiklerde, önümüzdeki hafta için 8,65 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. 8,65 seviyesinin altında haftalık bir kapanış, beraberinde düşüş eğilimini getirebilir. Aksi takdirde, riskler yukarı yönlü demeye devam edeceğiz. USDTRY kurunda var olan uzun pozisyonlarımızın tümünden çıktık.

Borsa İstanbul cephesinde, 200 günlük ortalamaların (1,393) altına inen endeksin kuşkusuz imdadına son günlerde Koç Holding'in hisse geri alım açıklaması yattığını paylaşmıştık. Lakin, dün duraksayan bu eğilim yerini yeniden satışlara terk etti. BİST100 endeksi günü %1,3 düşüşle tamamladı.

Dün Reuters haberlerinde, bankacılık kaynakları ve yetkililer hükümetin de seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediği haberine gördük. Kamu bankalarının kredi verebilme imkanlarını artırmak adına aralarında sermaye artırımı da dahil birçok yöntem üzerinde duruluyor. Kredi genişlemesi, beraberinde enflasyon ve cari açığı daha da artıracaktır!

Dün günün ilk yarısında sakin olan piyasalar, ikinci yarısında, yeniden satış baskısına boyun eğdi. Bitcoin 32bin dolar seviyelerine kadar gerilerken, altının ve gümüş güçlü duramadı. Dünkü hareke biraz da covid varyantının yarattığı paniğe bağlamak gerekiyor. Örneğin, Tokyo'nun olimpiyatları seyircisiz düzenleme kararı ve bununla birlikte dördüncü kez OHAL ilan etmesi ile Asya borsalarının bu sabah sert bir satış baskısı ile günü tamamlamaya çalıştıklarını görüyoruz.

Gösterge endeks Tokyo borsası %1,8 aşağıda işlem görüyor. Asya'da bu sabah endeksler 2 ayın dibine indi! ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde düşüş eğilimi hakim. İngiltere'de dördüncü dalga endişesi yaşanırken, Batı aleminde de ortak konu artan vaka sayıları!

Haftaya gündem yoğun görünüyor. Dışarıda, Salı günü, küresel çapta etkili olacak ABD TÜFE enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ayrıca, TCMB'nin de haftaya sonuçlanacak olağan toplantısının sessiz bir şekilde dağılacağını öngörüyoruz. Gelinen rekor enflasyon ortamında, PPK'dan 2021 yılında neredeyse indirim bekleyen kalmadı!

Koronavirüsün delta varyantının ekonomik etkisine ilişkin endişeler ve düşen emtia fiyatları, tahvil fiyatlarını yükseltmeye (faiz getirilerini düşürmeye) yardımcı oluyor. Altın ve gümüş günü yine tatsız bir şekilde başlarken, OPEC+ 'da anlaşma zemini halen daha bulunamaması, petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.