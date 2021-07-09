banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
Yine uçuşa geçtiler…
Yine uçuşa geçtiler…
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
banner376

Piyasa ve dövizde günün yorumu

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

09 Temmuz 2021 Cuma 10:43
Piyasa ve dövizde günün yorumu
  • Zor bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın ilk günü tatile giden ama Salı günü tatilden iyi dönmeyen ABD'li yatırımcıların tetiklediği satışı baskısı, tüm hafta boyunca küresel mali piyasaları etkisi altına aldı. 
  • Hafta ortası açıklanan FED toplantısının bir önceki tutanakları, olumsuz havanın bir nebze de olsun hafiflemesine neden olsa da, dün günün ikinci yarısında hava yeniden olumsuza döndü.  
  • Hatırlanacağı üzere, FED üyeleri, tahvil alımları yolu ile her ay ekonomiye verilen desteklerin kademeli bir şekilde azaltılmasını tartışmalarına rağmen, henüz şartarın olgunlaşmadığına kanaat getirerek, karar üretmemişlerdi. Piyasalar, morfin niyetine, FED'den aldıkları ucuz ve neredeyse yok denecek kadar ucuz maliyetli paralar ile acılarını dindirmiş, hisse senetleri, covid sonrası dönemde rekorlar kırmıştı. 
  • Takdir edersiniz ki, morfinin bir noktada kesilecek olması, piyasaların da acılarının yeniden artmasına neden olacaktır! Lakin, FED'in henüz bu noktada olmaması ile dün günün ilk yarısında, piyasalarda hava normalleşmeye başladı.  
  • Bunun sonucu olarak da dolarda yaşanan değerlenme durdu. Mesela, güvenli liman olarak sığınılan ABD 10 yıllık tahvil getirisi, dün gün içinde kritik bir seviye olarak gördüğümüz %1,30'un da altına sarkarak %1,25 seviyesini test etse de, gece kapanış %1,30 seviyesinden oldu. Benzer bir şekilde, doların piyasa kuru da, DXY, dün teknik anlamda oldukça kritik bir seviye olan 92,8 seviyesine kadar dayanması ardından 92,4 seviyelerine geri çekildi. 
  • Bunların bir yansıması olarak EURUSD paritesinin yeniden 1,1840 seviyelerine varan bir yükseliş kaydettiğini gördük. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2003'ten beri ilk defa gerçekleştirdiği 18 aylık strateji değerlendirmesinin ardından orta vadeli enflasyon hedefini %2 olarak belirledi. EURUSD'de devasa bir omuz baş omuz formasyonu görülüyor. 1,1750 seviyelerine aşağıda dikkat etmekte fayda görüyoruz. Sonrası uçurum. 
  • USDTRY kurunda 8,70 seviyelerinin altındaki sakin seyir, gün içi parlamalar hariç tutulursa, 3 haftadır korunuyor. Önümüzdeki günlerde bu hareketin bir yöne kuşkusuz eğilmesi gerekecek. Teknik bir bakış açısıyla, haftalık grafiklerde, önümüzdeki hafta için 8,65 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. 8,65 seviyesinin altında haftalık bir kapanış, beraberinde düşüş eğilimini getirebilir. Aksi takdirde, riskler yukarı yönlü demeye devam edeceğiz. USDTRY kurunda var olan uzun pozisyonlarımızın tümünden çıktık. 
  • Borsa İstanbul cephesinde, 200 günlük ortalamaların (1,393) altına inen endeksin kuşkusuz imdadına son günlerde Koç Holding'in hisse geri alım açıklaması yattığını paylaşmıştık. Lakin, dün duraksayan bu eğilim yerini yeniden satışlara terk etti. BİST100 endeksi günü %1,3 düşüşle tamamladı.   
  • Dün Reuters haberlerinde, bankacılık kaynakları ve yetkililer hükümetin de seçim öncesi dönemde büyümeyi destekleyecek yeni bir kredi genişlemesi için kamu bankalarını hazır hale getirmek istediği haberine gördük. Kamu bankalarının kredi verebilme imkanlarını artırmak adına aralarında sermaye artırımı da dahil birçok yöntem üzerinde duruluyor. Kredi genişlemesi, beraberinde enflasyon ve cari açığı daha da artıracaktır! 
  • Dün günün ilk yarısında sakin olan piyasalar, ikinci yarısında, yeniden satış baskısına boyun eğdi. Bitcoin 32bin dolar seviyelerine kadar gerilerken, altının ve gümüş güçlü duramadı. Dünkü hareke biraz da covid varyantının yarattığı paniğe bağlamak gerekiyor. Örneğin, Tokyo'nun olimpiyatları seyircisiz düzenleme kararı ve bununla birlikte dördüncü kez OHAL ilan etmesi ile Asya borsalarının bu sabah sert bir satış baskısı ile günü tamamlamaya çalıştıklarını görüyoruz. 
  • Gösterge endeks Tokyo borsası %1,8 aşağıda işlem görüyor. Asya'da bu sabah endeksler 2 ayın dibine indi! ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde düşüş eğilimi hakim. İngiltere'de dördüncü dalga endişesi yaşanırken, Batı aleminde de ortak konu artan vaka sayıları! 
  • Haftaya gündem yoğun görünüyor. Dışarıda, Salı günü, küresel çapta etkili olacak ABD TÜFE enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ayrıca, TCMB'nin de haftaya sonuçlanacak olağan toplantısının sessiz bir şekilde dağılacağını öngörüyoruz. Gelinen rekor enflasyon ortamında, PPK'dan 2021 yılında neredeyse indirim bekleyen kalmadı! 
  • Koronavirüsün delta varyantının ekonomik etkisine ilişkin endişeler ve düşen emtia fiyatları, tahvil fiyatlarını yükseltmeye (faiz getirilerini düşürmeye) yardımcı oluyor. Altın ve gümüş günü yine tatsız bir şekilde başlarken, OPEC+ 'da anlaşma zemini halen daha bulunamaması, petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. 
  • Bugün içeride ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB beklenti anketini takip edeceğiz. Dışarıda ise G20 Maliye Bakanları toplantısı ön plana çıkıyor.


>USDTRY

USDTRY kurunda 3 haftadır sakin seyir korunuyor. Teknik manada, önümüzdeki hafta 8,65 seviyesi önemli olacak.

1625814641b0b49cda90147f57e9178bdd7ab54cf8_1_1200.jpg

 
>XAGUSD

Oyun sahasının çizgilerini 50 ve 200 günlük basit ortalamalar belirliyor. Aşağıda 25,80 destek anlamında bu hafta korunmalı. 

1625814641f6249e5a5cb4f2fd89ecfb7a10b58eba_2_1200.jpg 

banner341
>ABD 10 yıllık tahvil

Yukarıda da değindiğim üzere, delta varyantının ekonomik etkisine ilişkin endişeler ve düşen emtia fiyatları, tahvil fiyatlarını yükseltmeye (faiz getirilerini düşürmeye) yardımcı oluyor. Tahvil faizlerindeki düşüş, güvenli limana sığınma isteği olarak görülerek, riskten kaçışı da destekliyor. Teknik bir bakış açısı ile %1,30 seviyesini önemsiyoruz. Dün altı denendi, ama başarılı olmadı.

16258146414529cb8638d3ab0cbf0260ce6cacb719_3_1200.jpg 

>VIX

Piyasaların korku endeksi, yatırımcıların ABD borsası S&P'nin düşüşüne karşı kendilerini hedge etme isteğini gösteren volatilite endeksi. İsmi çok sükseli... Son günlerde hafif kıpırdama kaydetse de, panik havasını onaylayan bir (şimdilik) yok!

162581464284195f54f852bc0ad524377503bf7221_4_1200.jpg

Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

banner360
Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Günün piyasa ve döviz analizi
Günün piyasa ve döviz analizi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
3 yılın zirvesi: Petrolün fiyatı 77.61 dolar
3 yılın zirvesi: Petrolün fiyatı 77.61 dolar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim