Pfizer / COVID-19 aşısı: 2021 satış gelir tahmini 33,5 milyar dolar!

Küresel mali piyasalar dün gün boyu, gece geç saatlerde sonuçlanacak FED'in olağan Temmuz ayı toplantısını sakin bir eğilim kaydederek bekledi. FED'in ana politika duruşunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi hakimken, piyasalar, toplantı ardından mikrofon karşısına geçecek Başkan Powell'ın konuşmasını bekledi.

FED, politika faizinin %0,00-0,25 bandında sabit tutarken, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımı programını ise aynen korumaya devam etti. Karar ardından yayınlanan politika metninde, kelime öbeklerinde hafif değişiklikler görülse de, FED'in işgücü piyasasında belirgin bir iyileşme sağlanana kadar desteklerini sürdüreceğini inancı ağır bastı.

Karar metnine giren bazı yeni kelimeler, FED'in daha şahin bir kulvara mı yöneliyor sorusunu zihinlere taşısa da, basın toplantısında Başkan Powell pürüzleri giderirken, FED'in tahvil alımlarını azaltma noktasında tartışmaya başladığın ima ederken, zamanlaması konusunda ise henüz karar verilmediğine işaret etti.

Powell, ekonominin hedefler paralelinde ilerlediğini, ancak hedeflere daha uzun bir yol olduğunu belirterek, FED'in destekleri bir süre daha koruyacağının altını çizerek, küresek risk iştahının da yeniden olumluya dönmesine neden oldu.

Dün de bültenimizde paylaştığımız ana duruşumuza paralel, FED kararı ardından ABD Doları küresel bazda zayıflama kaydetti. Doların piyasa kuru olan DXY, kritik bir eşik olan 92,8 seviyesinin üzerinde tutunamayarak bu sabah 92,1 seviyesine kadar geriledi.

Bundan sonra, haliyle, gözler açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Enflasyon "geçici" faktörlerle multi yılların zirvesine yükseldiği bir ortamda, enflasyonun FED'in öngörüsüne paralel ilerlemesi, piyasalar açısından olumlu, aksi ise büyük bir piyasa türbülansını beraberinde getireceğini düşünüyoruz.

Bir son not ile FED konusun noktalayalım. Her sene ABD'nin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ve Merkez Bankası başkanlarının katıldığı toplantı, bu yıl 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Vakti zamanında, efsane Başkan Bernanke'nin parasal genişleme konusunda yapmış olduğu sürpriz sonrası, her daim Jackson Hole toplantıları farklı bir gözle takip ediliyor.

Dün gece, FED'in destekleyici duruşu ardından, DXY'nin de boynunu bükmesine paralel, kıymetli madenler yönünü hafif de olsa yukarıya çevirdi. Gümüş haftabaşı 24,45 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ardından 25,20 dolar seviyesine toparlarken, altının da 1,820 dolar seviyesine doğru yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Normal şartlarda, ABD reel getirisinin eksi olduğu bir ortamda, kıymetli madenlerin çok farklı bir noktada olması gerekirken, yükselişte isteksiz kalmalarını da bir türlü anlamlandıramıyorum.

Doların değer kaybetmesi ile, kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, aylardır devam eden aşağıda 29bin yukarıda ise 41bin sıkışmasının üst tarafını dün bir kez daha test etti. Görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok. Sıkışma bandının üst tarafı yukarı yönlü herhangi bir nedenle delinirse, piyasanın alıcıların kontrolüne geçmesini bekliyoruz. Aksi takdirde, teknik bir bakış açısı ile aşağıda 21bin dolar seviyesi halen daha kartlar arasında yer alıyor.

Türk mali piyasaları ile ilgili yazacak uzun uzadıya pek de birşey bulamıyoruz. Yaz rehavetinin ağırlığı hissedilirken, son aylarda aşırı satışlar boyun eğen TL'nin son haftalarda gündemin de cılız olması nedeniyle 8,55 seviyelerinde yatay bir şekilde salınmaya devam ettiğini, faiz avantajı nedeniyle aşağıda 8,50 belki de devamında 8,42 seviyelerine doğru bir süzelme de görebileceğimizi göz ardı etmiyoruz.

Yeni gün başlangıcında, FED'in enflasyonu "geçici" görüp 'hep destek, tam destek' duruşunu korumasına ilaveten, ABD Senatosu'nun, Başkan Biden'ın 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısına yeşil ışık yakması, piyasalarda var olan iyimserliği kamçılayacağını düşünüyoruz.

Küresel risk iştahının canlanmasına paralel, Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı yeniden 75 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Günü bitirmeye çalışan Asya borsalarında hakim renk yeşil ve yükselişler göze çarpıyor. Hong Kong borsası %2,7 yükselişle başı çekerken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde kısmen de olsa temkinli hava dikkat çekiyor.

Bugün içeride TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Rapor ardından mikrofon karşısında bu sefer de Başkan Kavcıoğlu geçecek. Saat 10:30'da başlayacak sunumunda, TCMB'nin enflasyon ile ilgili revizyonları ve Başkanın iletişim dili önem arz edecek.

Öte yandan vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini görüyoruz. Daha 1 ay önce Türkiye'de neredeyse 5bin seviyelerine kadar gerileyen yeni vaka sayısı dün 22bin kişiyi aştı! Hastanede yatanların %95'inin aşılarını tamamlamayanlar olduğu açıklandı. KKTC'de dün testi pozitif çıkan kişi sayısı 163 ile rekor kırdığını not edelim. Aşı karşıtlığı nedeniyle, dünya genelinde tedbirlerin sertleşeceğini düşünüyoruz. Mesela, ABD'de federal çalışanlar için aşı zorunlu olduğunu açıklanırken, pek çok iş yeri de aşıyı kriterler arasına almaya başladı.