Pfizer / COVID-19 aşısı: 2021 satış gelir tahmini 33,5 milyar dolar!

Bir son not ile FED konusun noktalayalım. Her sene ABD'nin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ve Merkez Bankası başkanlarının katıldığı toplantı, bu yıl 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Vakti zamanında, efsane Başkan Bernanke'nin parasal genişleme konusunda yapmış olduğu sürpriz sonrası, her daim Jackson Hole toplantıları farklı bir gözle takip ediliyor.