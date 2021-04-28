Petrolün varili ne kadar oldu?

Dün 66,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 66,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun güçlü küresel ekonomik toparlanmaya işaret etmesiyle yükseldi.

OPEC ülkeleri, bugün yapılması planlanan ancak sürpriz bir şekilde öne çekilerek dün gerçekleştirilen 16. Bakanlar Toplantısında, küresel ekonominin toparlanma sürecinde olduğu ve toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasının beklendiğine işaret ederek, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda belirledikleri mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağı endişeleri fiyatların yükselişini sınırlıyor.