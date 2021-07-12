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Petrolün varil fiyatı 75.27 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 75,27 dolardan işlem görüyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:24
Petrolün varil fiyatı 75.27 dolar

Cuma günü 75,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 75,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin arz tarafındaki daralmayı dengelemesi etkili oldu.

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G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının cumartesi günü açıklanan sonuç bildirgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının ve aşıya erişimdeki eşitsizliklerin küresel ekonomik iyileşmeyi tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Dünya genelinde Kovid-19'un "delta" varyantının yayılımının hızlanması, yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi, petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını belirleyeceği toplantısının, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmesinin fiyatlar üzerindeki etkisi de devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,50 ile 75,86 dolar aralığının direnç, 75,14 ile 74,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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