Petrolde 'enflasyon endişesi'

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden’ın enflasyonu düşürmenin birincil önceliği olacağına dair açıklamalarından sonra stratejik rezervlerin kullanabileceğine dair beklentilerin artmasıyla yatay bir seyir izliyor.

Batı Teksas Petrolü, çarşamba günü yüzde 3,3 değer kaybettikten sonra perşembe günü çok az yükseliş kaydetti. ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve artan enerji fiyatlarının da enflasyonu yukarı yönlü baskılaması Biden’ın stratejik rezervleri kullanabileceğine dair beklentileri de artırdı.

ABD’de Ekim’de petrol fiyatları bir önceki aya göre yüzde 12,3 artışla 2007’den beri en hızlı aylık artışı kaydederken benzin fiyatları Eylül ayına göre yüzde 6,1 yükseldi. Citigroup’a göre, fiyatların düşürülmesi için 60 milyon varil civarın bir stratejik petrol rezervi kullanımı gerçekleşebilir.

ABD’de Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıkladığı resmi veriler geçen hafta petrol stokların artışa işaret ederken Oklahoma, Cushing’deki ana depolama tesisindeki stoklarda düşüş yaşandığını gösteriyor.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 0,3 yükselişle varil başına 81,54 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.

Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,3 yükselişle varil başına 82,87 dolardan işlem görüyor.