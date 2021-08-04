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Petrolde düşüş üçüncü gününde

Delta varyantının Çin'de yayılmasıyla birlikte oluşan endişeler petrol piyasalarını baskılamaya devam ederken fiyatlar art arda üçüncü günde de düşüş kaydetti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:52
Petrolde düşüş üçüncü gününde

Petrol fiyatları, artan delta varyantı vakalarının talebe zarar verebileceğine dair endişelerle art arda üçüncü günü de kayıpla kapattı.

Batı Teksas Petrolü, haftanın ilk iki günü yüzde 4,6 düşüş kaydettikten sonra Çarşamba günü yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Bulaşıcılığı yüksek olan delta varyantı iki hafta içerisinde Çin’in 32 eyaletinin neredeyse yarısında görülürken 46 şehirde yaşayanlara gerekli olmadığı müddetçe seyahat yapmamaları uyarısında bulunuldu.

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Petrol fiyatlarını baskılayan delta varyantına rağmen ABD’de azalan stoklar fiyatlara destek oluşturmaya devam ediyor. Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 879 bin varil azalırken benzin stokları 5,75 milyon varil azaldı.

Eylül vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,2 düşüş kaydederek varil başına 70,42 dolar civarından işlem görüyor.

Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, çok az değişiklik göstererek varil başına 72,43 dolar seviyesinde bulunuyor..

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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