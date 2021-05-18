Petrol yeniden 70 dolara ilerliyor

Petrol, Asya’da vakaların yükselmesine rağmen ABD ve gibi ana bölgelerde talep görünümünün iyileşmesiyle varil başına 70 dolar doğru yükseldi.

Vadeli kontratlar, Londra piyasasında art arda üçüncü seansta da yükseliş kaydederken New York ham petrolü son iki yıldaki en yüksek seviyeye yükseldi.

ABD’deki havalimanlarından geçen yolcuların salgının başından bu yana en yüksek seviyede olması hava trafiğinin normale döndüğüne ve yakıt tüketiminin arttığına işaret ediyor.

Çin ve Avrupa’nın yanında Amerika’daki toparlanma ile birlikte Hindistan’da artan vaka sayılarıyla ilgili endişeler dengelendi.

Petrol fiyatları yıl başından bu yana yüzde 35 civarında yükselirken büyük ölçekli ekonomilerdeki aşılama da giderek hız kazanıyor.

Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, önceki seansta yüzde 1,1 yükseldikten sonra yüzde 0,3 yükselerek varil başına 69,69 dolara çıktı.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, pazartesi günü yüzde 1,4 yükseliş kaydettikten sonra yüzde 0,4 daha yükselerek varil başına 66,51 dolara ulaştı.