Petrol talep endişeleriyle düştü

Petrol, yükselen vaka sayılarının bazı ekonomilerde talebe zarar vereceğine dair endişelerle ve yükselen ABD stoklarıyla düştü.

Batı Teksas Petrolü, salı günü yüzde 1’den fazla düşüş yaşadıktan sonra yüzde 0,4 daha değer kaybetti. Hindistan’da Kovid-19 vakalarındaki artışla birlikte küresel ekonomik toparlanmaya dair endişeler de arttı.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı özel sektör verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 436 bin varil artış gösterirken benzin stokları 1,6 milyon varil düştü.

Petrol, aşılama çalışmalarının başlamasıyla beraber bu sene yüzde 25’ten fazla yükselirken, OPEC ülkeleri Mayıs ayından itibaren üretim kesintilerini azaltmaya başlayacak.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,8 düşüşle 62,20 dolardan işlem görüyor.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,7 düşüşle varil başına 66,13 dolar seviyesinde bulunuyor.