banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine kim kulak verecek?
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine...
Mucbir neden adaletsizliği
Mucbir neden adaletsizliği
Tehditlere karşı
Tehditlere karşı
banner376
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Petrol talep endişeleriyle düştü

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının talep üzerinde baskı yaratacağına dair endişeler ve artan stoklarla düştü..

21 Nisan 2021 Çarşamba 09:36
Petrol talep endişeleriyle düştü
banner337

Petrol, yükselen vaka sayılarının bazı ekonomilerde talebe zarar vereceğine dair endişelerle ve yükselen ABD stoklarıyla düştü.

Batı Teksas Petrolü, salı günü yüzde 1’den fazla düşüş yaşadıktan sonra yüzde 0,4 daha değer kaybetti. Hindistan’da Kovid-19 vakalarındaki artışla birlikte küresel ekonomik toparlanmaya dair endişeler de arttı.

banner341
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı özel sektör verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 436 bin varil artış gösterirken benzin stokları 1,6 milyon varil düştü.

Petrol, aşılama çalışmalarının başlamasıyla beraber bu sene yüzde 25’ten fazla yükselirken, OPEC ülkeleri Mayıs ayından itibaren üretim kesintilerini azaltmaya başlayacak.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,8 düşüşle 62,20 dolardan işlem görüyor.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,7 düşüşle varil başına 66,13 dolar seviyesinde bulunuyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Japonya (pandemi) olağanüstü hal ilan edebilir. Moraller bozuldu
Japonya (pandemi) olağanüstü hal ilan edebilir. Moraller bozuldu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünya borsaları satıcılı seyrediyor
Dünya borsaları satıcılı seyrediyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Dolar değer kaybediyor; dünyada risk iştahı artıyor
Dolar değer kaybediyor; dünyada risk iştahı artıyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları yükselişte
Petrol fiyatları yükselişte
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim