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Petrol Suudi Enerji Bakanı'nın açıklamasından güven buldu

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın OPEC+ kararını savunması ve gerekirse kararın değiştirilebileceğini söylemesiyle yatay bir seyir izliyor..

09 Nisan 2021 Cuma 09:47
Petrol Suudi Enerji Bakanı'nın açıklamasından güven buldu
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Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın OPEC+ kararını savunması ve gerekirse gidişatın değiştirilebileceğini söylemesiyle varil başına 60 dolar civarında işlem görüyor.

Batı Teksas Petrolü, Perşembe günü düşüş kaydettikten sonra yüzde 0,2 yükseldi. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, piyasalardaki kendilerini rahatsız eden bir şey olmadığını belirtirken, OPEC+’ın aylık olarak toplanmaya devam edeceğini ve gerekirse planlarda düzeltme yapabileceğini söyledi.

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Ham petrol, varil başına 60 dolar civarında dar bir fiyat aralığına sıkışırken, yatırımcıların aşı gelişmeleri ve artan koronavirüs vakaları arasında kalmasının bunda büyük bir etkisi oldu.

Karışık bir seyir izleyen piyasalara rağmen, OPEC+ ülkeleri de gelecek aylarda petrol üretimindeki kesintileri kademeli olarak azaltacaklarını duyurdu.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,2 yükselerek varil başına 59,72 dolar seviyesine geldi.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yatay bir seyirle varil başına 63,19 dolar civarında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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