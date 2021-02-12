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Petrol ralliye ara verdi

Son iki senenin en uzun kazanç serisiyle beraber ralli yapan petrol fiyatları, koronavirüs salgınının talep üzerinde yarattığı baskıya dair endişelerle düştü.

12 Şubat 2021 Cuma 15:00
Petrol ralliye ara verdi
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Petrol fiyatları, Kovid-19 salgınının talep görünümü baskılamasıyla beraber varil başına 58 doların altına geriledi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında en uzun kazanç serisinde yüzde 12 civarında yükseldikten sonra Cuma günü ikinci seansta da düşüş kaydetti. Devam eden koronavirüs salgını yakıt tüketimini ciddi derecede etkilemeye devam ederken Uluslararası Enerji Ajansı 2021 yılı için talep tahminlerini düşürdü.

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Aşağı yönlü eğilime rağmen petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Piyasalar daha sıkı bir hale gelirken Trafigura Group gibi şirketler de fiyatların yukarı yönlü olacağını tahmin ediyor. Citigroup ise Brent petrolün yılsonunda varil başına 70 dolara ulaşacağını düşünüyor.

Petrol fiyatlarındaki geri dönüş Suudi Arabistan’ın üretim kesintilerini artıracağını taahhüt etmesiyle hızlanmıştı fakat koronavirüsün yakın dönemdeki talebi etkileyebileceğine dair endişeler hala sürüyor.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, perşembe günü yüzde 0,8 düşüş kaydettikten sonra Singapur saatiyle 12:02’de yüzde 0,7 daha düşerek varil başına 57,84 dolar seviyesine geldi.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, perşembe günü yüzde 0,5 aşağıda kapattıktan sonra yüzde 0,6 daha değer kaybederek varil başına 60,77 dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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