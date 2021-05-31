Petrol piyasasında gözler OPEC+ toplantısında

Petrol fiyatları, piyasaların bu hafta yapılacak OPEC+ üretim toplantısına odaklanmasıyla Asya işlemlerinde yükseldi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında cuma günü yüzde 0,8 düşüş yaşadıktan sonra varil başnıa 67 dolara doğru yükseldi. Bloomberg’in anketine göre, OPEC+ koalisyonunun Temmuz ayında daha önce kararı uygulaması ve üretimi artırması bekleniyor.

Toparlayan talep fiyatları yukarıya taşırken İran’dan gelebilecek fazladan petrol üretimi ise piyasa görünümünü baskılıyor. İran ve küresel güçler Viyana’da görüşmelere yeniden başladı ve her iki taraf da bunun son tur olması konusunda mutabık.

ABD, Çin ve Avrupa’nın bazı kısımlarındaki toparlanmayla birlikte petrol art arda ikinci ayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. ABD’deki ham petrol stokları düşerken sürüş sezonunun yavaş yavaş açılmasıyla tüketim artıyor.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 0,7 yükselişle varil başına 66,76 dolardan işlem gördü.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında bir önceki seansta yüzde 0,7 değer kaybettikten sonra yüzde 0,6 yükselerek varil başına 69,14 dolara çıktı.