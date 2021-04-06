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Petrol fyatları tepetaklak!

Koronavirüs etkileri ve dünya piyasalarında belirsizlik sürerken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, petrol fiyatlarındaki düşüş yüzde 5.0'i buldu.

06 Nisan 2021 Salı 15:53
Petrol fyatları tepetaklak!
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Petrol piyasalarındaki işlemciler ayrıca, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) kapsamında yapılacak görüşmelere odaklandı. Görüşmelerde, İran'ın gelecekteki petrol ihracatına ilişkin koyulan sınırlamalar konusu da görüşülecek.

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Gelişmelerle, Haziran teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.7 düşüşle 61.61 dolara kadar, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.46 düşüşle 57.98 dolara kadar geriledi.

OPEC+ üyelerinin Perşembe günü aldığı karar ile üretim kısıntısı Mayıs'ta günde ortalama 350,000 varil, Haziran ve Temmuz'da da günde ortalama 450,000 varil azaltılacak. 

Buna ek olarak, Suudi Arabistan'da halen günde 1.0 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da Mayıs'ta 250,000 varil, Haziran'da 350,000 varil ve Temmuz'da 450,000 varil azaltacak.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fyatlar
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