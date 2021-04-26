Petrol fiyatlarında dalgalı seyir bekleniyor

Petrol fiyatları, yatırımcıların OPEC+ toplantısı öncesi talep görünümüne odaklanmasıyla Asya işlemlerinde düştü.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında cuma günü yüzde 1,2 yükseldikten sonra varil başına 62 doların altına geriledi. ABD ve Çin hızlı bir şekilde toparlanma kaydederken, Avrupa’da da bazı pozitif işaretler görülüyor.

Hindistan’daki vaka sayılarının artmasıyla birlikte ülkedeki rafineriler yavaşlamaya başladı. Mangalore Refinery & Petrochemicals işleme oranlarını düşürürken, Indian Oil Corp Batı Teksas Petrolü almak için yeni bir ihaleye girmedi.

Petrol yeni yıla güçlü başlamasına rağmen, bazı bölgelerde vaka sayılarının artmasıyla Mart ayı ortasından bu yana dalgalı bir seyir izledi. Gelecek aydan itibaren OPEC+ ülkelerinin üretim kesintisini azaltma kararına rağmen Brent petrol yükseliş eğilimine işaret eden ‘Backwardation’ yapısında bulunuyor.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,6 yükselişle varil başına 61,77 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 1,1 yükseliş kaydettikten sonra yüzde 0,7 düşüşle 65,67 dolar seviyesine geriledi.