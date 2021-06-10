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Petrol fiyatlarında 'benzin' endişesi

Petrol fiyatları, ham petrol stoklarının ABD'de azalmasına rağmen artan benzin stoklarının yarattığı endişeyle geriledi.

10 Haziran 2021 Perşembe 09:22
Petrol fiyatlarında 'benzin' endişesi
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Petrol fiyatları, ABD’deki resmi verilerin benzin stoklarında artışa işaret etmesiyle 2018 yılından bu yana bulunduğu en yüksek seviyeden geriledi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında yeniden varil başına 70 doların altına geriledi. Özel sektörün açıkladığı veriler ABD ham petrol stoklarında düşüşe işaret ederken Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıkladığı resmi verilerde ham petrol stoklarında düşüşü doğruluyor fakat benzin stoklarında 7 milyon varillik bir artışa işaret ediyor.

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2015 nükleer anlaşmasının yenilenmesi için Avrupa Birliği öncülüğünde Viyana’da toplanan taraflar İran’ın petrol ihraç etmesi üzerindeki yaptırımlar konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Başkan Hasan Ruhani’nin Özel Kalem Müdürü Mahmut Vaizi, ekonomik konular ile ilgili çok iyi ilerleme kaydedildiğini fakat petrol ihracı üzerindeki yaptırımlar konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,7 düşüşle varil başına 69,45 dolardan işlem görüyor.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,7 düşüşle varil başına 71,69 dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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