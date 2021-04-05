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Petrol fiyatları yüzde 1 geriledi

Petrol fiyatları üretim kısıntılarını hafifleme kararının ardından yüzde 1’in üzerinde düştü.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:30
Petrol fiyatları yüzde 1 geriledi
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) uygulanan üretim kısıntılarını mayıs ve haziran aylarında 350 bin ve temmuz ayında 400 bin varil hafifletme kararı, petrol fiyatlarında yüzde 1’den fazla azalışa neden oldu.

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Petrol fiyatları talepte artış ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 2 trilyon dolarlık altyapı planı etkisiyle varil başına yaklaşık 2 dolar kadar yükseldikten sonra, güne yüzde 1’in üzerinde düşüşle başladı.

Brent petrol yüzde 1,46 düşüşle varil başına 63,91 dolara, ABD hafifi petrolü (WTI) ise yüzde 1,43 düşüşle varil başına 60,59 dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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