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Petrol fiyatları yükselişte

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,73 dolardan işlem görüyor.

20 Nisan 2021 Salı 10:42
Petrol fiyatları yükselişte
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Dün 67,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 67,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,06 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Diğer para birimleri karşısında doların değerini ölçen ABD doları endeksi bugün yüzde 0,20 düşüşle 90,858 dolara kadar gerileyerek 4 Mart'tan sonraki en düşük seviyesini gördü.

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Arz tarafında ise Libya Ulusal Petrol Kurumunun, Tobruk'taki Harika Limanı'nda mücbir sebeple 19 Nisan'dan itibaren ham petrol yükleme işlemlerinin askıya alındığını ve ülkede ham petrol üretiminde günlük 280 bin varil düşüş olacağını açıklaması, talep sıkıntısı yaşanan piyasada fiyatların yukarı yönlü seyrinde rol oynuyor.

Petrol piyasalarında bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıklayacağı stok verileri takip edilecek. Veriler stoklarda düşüşe işaret ederse, ülkede talebin artışa geçtiği algısıyla fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları talepte iyileşme beklentilerini olumsuz etkileyerek petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,92 ile 68,14 dolar aralığının direnç, 67,70 ile 67,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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