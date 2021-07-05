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Petrol fiyatları yükseldi

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 76,22 dolardan işlem görüyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:05
Petrol fiyatları yükseldi

Cuma günü 76,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 76,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,20 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun bugün ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin kararını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Grubun 1-2 Temmuz'da iki gün üst üste yapılan görüşmelerde anlaşmaya varamaması üzerine karar toplantısı bugüne ertelenmişti. Bu durum ise fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor.

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Perşembe ve cuma günü gerçekleştirilen görüşmelerde ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenirken, görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen itirazlar üzerine bir anlaşmaya varılamadığı ifade ediliyor. Söz konusu öneriye ise BAE'nin "üretim kotasının artırılması" isteği nedeniyle itiraz ettiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, 18. Bakanlar Toplantısı'na bugün devam edecek.

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19'un "delta" varyantının yayılımının hızlanması, yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,32 ile 76,87 dolar aralığının direnç, 75,77 ile 75,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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