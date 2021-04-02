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Petrol fiyatları yükseldi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,67 dolardan işlem görüyor.

02 Nisan 2021 Cuma 10:35
Petrol fiyatları yükseldi
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Dün 64,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,07 artışla 64,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı'nda, gelecek üç ay süresince günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yapılacağı bildirildi.

Buna göre, OPEC ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.
Suudi Arabistan, şubatta açıkladığı günlük 1 milyon varillik gönüllü ek kesintiyi ise kademeli olarak kaldıracak.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantıdaki konuşmasında, mayıs için günlük 250 bin, haziran için 350 bin ve Temmuz'da ise 400 bin varil artışa gideceklerini söyledi. Buna göre, OPEC grubunun temmuzda üretim kesintisi yaklaşık 5 milyon 800 bin varil seviyesinde olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıklaması da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi destekledi.

Avrupa'da, artan Kovid-19 vakaları, yeni kısıtlamalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konusundaki endişelere rağmen Avro Bölgesi'nde mart ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde kaydedilen hızlı yükseliş petrol talebinin de benzer bir toparlanma içine gireceği beklentilerini artırarak petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 719 bine yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 65,81 ile 66,72 dolar aralığının direnç, 63,22 ile 61,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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